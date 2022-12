Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

Preparen los fuegos artificiales rosas:Mary Kay Inc. celebra sus logros anuales. Durante todo el 2022, la icónica empresa mundial de emprendimiento impulsó sus innovaciones en la ciencia de la piel, continuó con sus esfuerzos de sostenibilidad e impacto social y ganó premios prestigiosos por su negocio y liderazgo. Es una belleza, y una prueba de que las mujeres de todo el mundo mantienen esta marca de casi 60 años en su posición de liderazgo.

ÉTICA Y ECOSISTEMA: EXCELENCIA COMERCIAL

Un gran lugar para trabajar

-- Resume.io publicó una lista de "The Companies Employees Don't Want to Leave" (Las empresas de las que los empleados no quieren irse), y clasificó a Mary Kay en el puesto número 8. Otras empresas de la lista son: Virgin Atlantic, Merck & Co., y Thomson Reuters.

-- Mary Kay recibió cuatro premios importantes de empleador en Europa y Malasia por parte de Kincentric.

-- Mary fue nombrada como la mejor empresa mediana empleadora de Estados Unidos de 2022 por Forbes.

-- Deloitte nombró Mary Kay como una de las empresas mejor gestionadas de EE. UU. en 2022.

-- Mary Kay China fue nombrada "Mejor empleador del año" por Yidian Zixun.

-- Mary Kay China recibió el premio "Casos excelentes de innovación empresarial en China de 2021 a 2022" en la novena conferencia de innovación empresarial de China para la Consultora de Belleza Mary Kay, por ser un modelo contemporáneo de oportunidades de ingresos flexibles.

-- Mary Kay China recibió el premio como "Mejor empleador de plataforma en desarrollo profesional" de parte de China Business Journal.

-- Mary Kay China presentó como un caso práctico de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la guía de prácticas recomendadas para DEI "Driving DEI, Best Practices Guide 2022", realizada por Page Group en colaboración con sHero.

-- Mary Kay China recibió el premio de "Mejores Empresas Principales Empleadoras para Mujeres" de sHero.

-- Mary Kay Polonia fue nombrada una de las empresas polacas "Mejor empleadora de 2022" por Financial Magazine.

-- Mary Kay República Checa y Eslovaquia recibió la designación de "Mejor empleador" del programa de mejores empleadores de Kincentric.

-- Mary Kay Bielorrusia recibió el "Premio número uno a la empresa de cosméticos de ventas directas" de los premios nacionales anuales "Número uno" de Bielorrusia.

-- Mary Kay España recibió la designación de "Mejor empleador" del programa de mejores empleadores de Kincentric.

-- Mary Kay Europa recibió la designación de "Mejor empleador" del programa de mejores empleadores de Kincentric.

-- Mary Kay Malasia recibió la designación de "Mejor empleador" del programa de mejores empleadores de Kincentric.

Eficacia organizacional

-- Deborah Gibbins, directora de operaciones, amplió su función en las operaciones para contribuir a la estrategia digital que tiene la empresa para ser un negocio más respaldado por la tecnología, y ahora todas las funciones de TI le informan a ella.

-- Nathan Moore fue nombrado para el puesto recién creado de presidente de ventas mundiales y marketing y asumió la responsabilidad de todos los mercados de Mary Kay en todo el mundo, en apoyo a las Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay.

-- Chaun Harper amplió su función a director de la cadena de suministro con responsabilidades adicionales para las funciones de contratación directa y fabricación por contrato.

-- La doctora Lucy Gildea amplió su función a directora de innovación, producto y ciencia. Sus funciones adicionales incluyen el desarrollo de nuevos productos, la estrategia y la planificación de la cartera de productos, el desarrollo y la comercialización de procesos (PrD&C), la ingeniería de paquetes (PE) y el cumplimiento de I+D.

Reconocimiento de liderazgo

-- David Holl, gerente general, recibió el premio Bravo al liderazgo de Direct Selling News.

-- Julia Simon, directora de asuntos jurídicos y secretaria corporativa recibió el premio Robert H. Dedman Award for Ethics & Law de parte del Texas General Counsel Forum. Simon también trabaja como directora de diversidad e inclusión.

-- Sheryl Adkins-Green, directora de experiencia del cliente, fue seleccionada como Dallas 500 por D CEO, que reconoce a los líderes influyentes del norte de Texas.

La ciencia detrás de la belleza

-- Seis beneficiarias de todo el mundo recibieron becas creadas para elevar a las mujeres jóvenes en los campos STEAM y alentarlas a continuar con sus pasiones y objetivos profesionales.

-- Mary Kay, en colaboración con la sociedad para la dermatología de investigación, otorgó cuatro becas de investigación sobre salud de la piel y enfermedades de la piel a cuatro mujeres investigadoras.

-- Mary Kay recibió el premio Gold Stevie por "COVID: Most Valuable Product" (Covid: el producto más valioso) por su desinfectante para manos en la 20.a edición de los Annual American Business Awards.

Innovación digital

-- La aplicación Mary Kay® fue nombrada como finalista en la categoría de Innovación tecnológica por la Direct Selling Association.

-- Mary Kay China RC Store fue un caso comercial destacado en la investigación "Reducir la brecha de género en la era digital" iniciada conjuntamente por la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

PROPÓSITO E IMPACTO SOCIAL: CATALIZADOR DEL CAMBIO

Empoderamiento de las mujeres e igualdad

-- Con el apoyo de Mary Kay, la Unión Internacional de Telecomunicaciones realizó una competencia de innovación abierta en la que un jurado de expertos seleccionó 10 mejores prácticas digitales y soluciones digitales para crear un ecosistema más inclusivo de género en empresas emergentes y en desarrollo y para abordar los tantos obstáculos que enfrentan las mujeres empresarias en el desarrollo de tecnologías.

-- Mary Kay China inició el "Proyecto de Recuperación de Perlas", que se dedica a ayudar a las niñas de entornos desfavorecidos a completar su educación secundaria dándoles oportunidades educativas equitativas y de calidad.

-- Las consultoras de belleza independientes de Mary Kay China recibieron el premio "Woman's power" (El poder de las mujeres) de la empresa china de Internet Sohu.com.

-- Deborah Gibbins pronunció unas palabras en un evento organizado por la Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), en Ginebra (Suiza), que se tituló "Ecosistemas de innovación inclusivos de género".

-- Julia Simon fue miembro del jurado en el evento We Empower UN SDG Challenge, presentado por Diane von Furstenberg en su estudio de Nueva York en septiembre. Codirigida por Vital Voices y el Laboratorio de futuros mundiales de la Universidad del estado de Arizona, esta competencia reconoce a cinco mujeres empresarias que promueven los ODS en sus comunidades y les otorga a las ganadoras sesiones de capacitación para el desarrollo de capacidades y conexiones con expertos en negocios de todo el mundo. La ganadora de 2022 fue Yetunde Ayo-Oyalowo, fundadora de Market Doctors, una organización que brinda atención médica a más de 120.000 personas en 12 estados de Nigeria.

-- Con el apoyo de Mary Kay, la Unión Internacional de Telecomunicaciones creó un proyecto para abordar la brecha de género en las habilidades digitales, otorgando a las mujeres y niñas acceso a módulos de aprendizaje gratis y de buena calidad que necesitan para avanzar en la economía digital.

-- Mary Kay anunció los resultados del Proyecto de Aldea Piloto de los ODS en China (2017-2021) con la publicación de un Informe de impacto sobre la Fase I, un video, y un artículo del blog. El proyecto de Aldea Piloto de los ODS se estableció en Waipula, China, por Mary Kay, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China, por la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres de China, y por socios locales.

-- El proyecto de aldea piloto de los ODS fue finalista en los premios Reuters Events Responsible Business Awards por la categoría "Premio al pionero de los ODS".

-- El Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), establecido por Mary Kay en colaboración con seis agencias de las Naciones Unidas, anunció el lanzamiento del primer Programa de Certificado de Emprendimiento gratis y en línea creado por SheTrades del Centro de comercio internacional.

-- La donación de 10 millones de renminbis de Mary Kay China y del Programa de Emprendimiento de Mujeres de Mary Kay ha proporcionado préstamos a más de 46.157 mujeres empresarias en 23 provincias de China para apoyar sus negocios y aumentar los ingresos de más de 84.000 mujeres. El programa pasará hacia el Plan de Aceleración Mulán e incorporará el desarrollo de capacidades además de los préstamos comerciales tradicionales.

-- Mary Kay apoyó la Serie mundial de la innovación (World Series of Innovation, WSI) de la Network for Teaching Entrepreneurship (Red para la Enseñanza del Emprendimiento, NFTE) durante los años 2021 y 2022. Veintiún equipos de emprendedores sociales emergentes ganaron un total de 16.800 dólares por las soluciones que propusieron a los siete desafíos de la WSI, cada uno de los cuales se enfoca en promover un ODS. Los partidarios de los siete desafíos de innovación fueron: Bank of the West, Citi Foundation, Mary Kay, Saint-Gobain North America, Ernst & Young, LLP (EY), Maxar Technologies y PIMCO.

-- La Organización Internacional del Trabajo y WEA publicaron una evaluación del desarrollo empresarial de la mujer (Women's Entrepreneurship Development, WED) en México impulsada por Mary Kay y titulada "Evaluación de las condiciones marco para el desarrollo empresarial de la mujer, Sectores de comercio e industria en la Ciudad de México".

Diversidad, Equidad e inclusión (DEI)

-- El Departamento legal de Mary Kay's Legal recibió el premio Magna Stella por sus esfuerzos en materia de DEI, otorgado por el Texas General Counsel Forum.

-- Mary Kay China recibió el premio Prime Employer for Women Gold Award y Driving DEI China Best Practices Award en la ceremonia de entrega de premios sHero 2022

-- Gracias a su colaboración con Equal Rights Trust, Mary Kay ayudó a poner en marcha la "Iniciativa de discriminación algorítmica", un nuevo programa de investigación y defensa para recopilar pruebas sobre los patrones de discriminación que surgen en el uso de la inteligencia artificial y en los sistemas algorítmicos de toma de decisiones.

-- En la Reunión Anual SCC75 de la Sociedad de Químicos Cosméticos (Society of Cosmetic Chemists, SCC), A'Lelia Bundles, tataranieta de Madam C.J. Walker, y Michelle Hines, doctora y directora de Formulación de Productos en Mary Kay, presentaron las becas Madam C.J. Walker para estudiantes pertenecientes a minorías subrepresentadas que cursan estudios superiores en alguna disciplina STEM relacionada con los cosméticos y la industria del cuidado personal.

-- Mary Kay se unió al programa acelerador de la igualdad de género Target Gender Equality como seguimiento de la Consulta de estrategia de igualdad de género del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de junio de 2021, para profundizar la implementación de los Principios de empoderamiento de las mujeres y fortalecer la contribución de la empresa al ODS 5.5, que exige la plena participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo para 2030.

Adquisiciones con perspectiva de género y diversidad de proveedores

-- Deborah Gibbins, directora de operaciones, firmó el reenvío del Informe de promoción de adquisiciones con perspectiva de género de la ONU Mujeres, titulado: "Procurement's Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense."

-- Mary Kay fue nombrada Campeona de Plata 2022 por la Diversidad e Inclusión de Proveedores, por su compromiso con la diversidad e inclusión de proveedores mundiales en lo que respecta al aumento del gasto, las políticas y los procedimientos inclusivos, junto con Bayer, Eaton Corporation, Goldman Sachs y Marriott International.

-- Julia Simon, directora de asuntos jurídicos y directora de diversidad e inclusión, habló en la ONU Mujeres de Europa y Asia Central y en el evento KAGIDER sobre los descubrimientos de una encuesta GRP llevada a cabo por IPSOS en Turquía para comprender mejor los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres empresarias. Simon hizo un llamado a los sectores públicos y privados para que adopten estrategias de adquisición con perspectiva de género.

Investigación sobre el cáncer

-- La fundación Mary Kay AshSM anunció que otorgará 1 millón de dólares en becas a diez personas que estén realizando investigaciones innovadoras sobre los tipos de cáncer que afectan a las mujeres de los principales institutos y universidades de investigación del cáncer del país.

-- La doctora Lucy Gildea, Directora de innovación, producto y ciencia, aceptó el premio Cancer Support Community North Texas Thrive Award en nombre de la Fundación Mary Kay Ash.

-- La fundación Mary Kay Ash, en colaboración con el centro integral de cáncer Harold C. Simmons del centro UT Southwestern Medical Center de Dallas, anunció otro beneficiario de la beca internacional para becarios posdoctorales en investigación del cáncer: la doctora María del Rosario Chica Parrado, bióloga y estudiante posdoctoral de Málaga, España.

Violencia de género y violencia doméstica

-- Mary Kay fue reconocida en el White Paper "Abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos: Oportunidades de participación del sector privado" publicado durante la asamblea general de las naciones unidas número 77 por la Red de Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos, un organismo de 21 entidades de las Naciones Unidas que trabajan para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos y la organización Committed to Good.

-- En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer número 66, el informe anual 2022 sobre las actividades de 2021 del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer reconoció que los esfuerzos de la Fundación Mary Kay Ash y de Mary Kay para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, junto con los gobiernos de 15 países y 9 comités nacionales de la ONU Mujeres.

-- Mary Kay y la fundación Mary Kay Ash apoyaron la Guía de violencia de género de CARE para programas de desarrollo, una herramienta práctica para implementar intervenciones de calidad de violencia de género en las áreas que abarca CARE que están en contextos de desarrollo.

-- Instituto Mary Kay recibió el reconocimiento de la Associação Brasileira de Venda Direta (ABEVD) por su campaña "Sinal Vermelho" de 2021 que buscaba concientizar sobre la violencia de género.

Respuesta a emergencias

-- Junto con una declaración de apoyo, Mary Kay anunció una donación a la Campaña de Crisis Humanitaria de Ucrania de la Cruz Roja.

-- Mary Kay recibió el Premio Socio Corporativo de la Cruz Roja Americana por su respuesta de emergencia al conflicto en Ucrania.

-- La Fundación Mary Kay Ash recibió el premio Stevie de Bronce por sus esfuerzos de ayuda contra el COVID-19 en la 20.a edición del premio Annual American Business Awards.

-- Desde marzo de 2022, el Programa benéfico Mary Kay China asignó 1.049.800 yuanes para proporcionar materiales de protección y suministros básicos a 73 comunidades en 15 ciudades en respuesta a la epidemia de COVID-19.

Impacto social mundial y comunidad local

-- Mary Kay se ubicó en el puesto número 91 en el Purpose Power Index. Es la tercera edición del estudio más grande que se ha realizado que mide las percepciones del propósito de la marca y que se basa en más de 20.500 calificaciones individuales entre más de 5.500 consumidores y empleados de EE. UU., y que abarca más de 200 marcas diferentes.

SOSTENIBILIDAD Y CRITERIOS ESG: ENRIQUECER VIDAS HOY PARA TENER UN MAÑANA SOSTENIBLE

Cambio climático

-- Mary Kay participó en un evento que organizó la Secretaría Regional de la iniciativa Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). El debate que se tituló "Mujeres líderes que protegen la biodiversidad amenazada y las especies en peligro de extinción del Triángulo de Coral", destacó las innovaciones y acciones que emprendieron las mujeres líderes en todo el Triángulo de Coral para proteger la biodiversidad marina.

-- En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66), la Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) organizó un papel que se llamó "Investing in Women Entrepreneurs to Tackle Climate Change".

-- El documental Forest of Hope trata sobre Doña Angélica, una guerrera de 71 años a favor del ecosistema, y su equipo de mujeres, de Mujeres Unidas Para La Conservación De Laguna Sánchez, una de las organizaciones socias de The Nature Conservancy de México. El documental fue seleccionado oficialmente para el Festival de Cine de Derechos Ambientales de Dakota del Norte y el Festival Internacional de Cine de Mujeres de Hot Springs. El cortometraje, producido por Mary Kay en colaboración con The Nature Conservancy y escrito, dirigido y producido por un equipo exclusivamente de mujeres, fue nombrado anteriormente como semifinalista en el festival Films for the Forest.

Gestión del agua

-- Mary Kay participó en una consulta con los gobiernos de Países Bajos y Tayikistán para ayudar a definir el papel del sector privado en la agenda de acción del agua y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua de 2023.

-- Mary Kay participó de un papel que se tituló "Making Waves: Women in Water Conservation" en colaboración con The Nature Conservancy. Esta conversación virtual se centró en mujeres líderes de todo el mundo que están que están a la altura del desafío y lideran los esfuerzos para restaurar la salud de los océanos.

Transparencia y promoción (autoinformes y actualizaciones)

-- Mary Kay terminó la herramienta de análisis de la brecha de género de los Principios para el empoderamiento de las mujeres y compartió los descubrimientos con BSR, una organización especialista en responsabilidad corporativa, sobre la forma en que los expertos pueden mejorar los resultados. Basándose en un análisis de las políticas y prácticas de Mary Kay en diferentes funciones comerciales, el puntaje de Mary Kay se ubicó en la categoría de "Achiever" (Triunfador). Los próximos pasos son abordar las brechas restantes en la implementación de los Principios para el empoderamiento de las mujeres (Women's Empowerment Principles, WEPs).

-- Mary Kay presentó avances en sus compromisos a las 5 Coaliciones para la acción de Generación Igualdad. Mary Kay se apuntó en estas Coaliciones para la Acción del foro de Generación Igualdad en julio de 2021.

-- Mary Kay presentó su Comunicación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Informe de progreso, que abarca las siguientes categorías de sostenibilidad: Gobernanza, Derechos humanos, Trabajo, Ambiente, y Anticorrupción.

