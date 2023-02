Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas de la nube que se pueden ejecutar en cualquier nube, anunció hoy que ha lanzado su solución Converged Packet Core que se ejecuta en Red Hat OpenShift. Es una solución totalmente contenerizada y automatizada que se construye sobre una arquitectura abierta fundada en servicios para instalar nubes públicas, privadas, híbridas, de borde y locales. Se ejecuta en el hardware comercial de uso general (COTS) de los prestadores de servidores líderes del mercado y se puede implementar y operar sin tener que depender de la infraestructura subyacente, lo que hace que la red sea flexible, ágil y se pueda programar.

La solución integrada está siendo instalada por seis proveedores de servicios de nivel 1 y 2 en diversos mercados internacionales, entre ellos Europa, Norteamérica y Asia.

La solución integrada ofrece una pila completa, integral y apta para operadores, que abarca desde el sistema operativo hasta las funciones de red nativas de la nube (CNF), diseñadas para el sector de las telecomunicaciones. Viene preconfigurada con diversas funciones, entre ellas, la instalación automatizada del núcleo 5G, un marco de supervisión centralizado y herramientas para la gestión del núcleo de paquetes y la infraestructura en la nube, en particular, la planificación, la instalación y el servicio técnico. Esta solución integrada reduce la barrera de entrada para los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) y las empresas que adoptan redes públicas y privadas 4G y 5G en aplicaciones en tiempo real que exigen equipos locales. Toda la pila integral de telecomunicaciones está avalada por Mavenir y cumple diversos requisitos de los clientes, descubiertos a través de la amplia experiencia de Mavenir y Red Hat en la planificación y adopción de servicios en la nube para los CSP.

Converged Packet Core de Mavenir se ejecuta en Red Hat OpenShift y se puede implementar en cualquier combinación de modelos de red como por ejemplo, 2G/3G, 4G, 5G SA (independiente) y 5G NSA (no independiente), con las siguientes ventajas a los proveedores de servicios:

> Agiliza la implementación como solución preintegrada y prediseñada, lista para instalarse con una planificación mínima

> Eficiencia de costos al reducir la sobrecarga de la infraestructura de nube local y aprovechar el hardware COTS de uso general

> Menor huella de hardware que otras soluciones de nube locales de la competencia

> Innovación continua con ciclos de lanzamiento y actualización de software CI/CD según las operaciones de desarrollo que reducen el plazo de comercialización de las capacidades nuevas

> Funciones de seguridad, velocidad de desarrollo y flexibilidadal incorporar Red Hat OpenShift

"Algunos operadores no conocen bien los contenedores y la nube; por eso, una solución de un proveedor único y confiable que pueda ofrecer una solución integrada, integral y llave en mano es fundamental para que tengan éxito", aseguró Ashok Khuntia, presidente de Core Networks de Mavenir. "Al colaborar con Red Hat, Mavenir amplía el alcance de su servicio técnico de Converged Packet Core y llega a las implementaciones públicas, privadas, híbridas y locales, con automatización incorporada, más eficiencia de costos y menos complejidad".

"Las arquitecturas y los modelos operativos de las redes están experimentando un cambio fundamental al mudarse a la nube. Red Hat está entusiasmado de poder trabajar con nuestros socios del ecosistema para ofrecer tecnologías innovadoras de nube híbrida abierta y ayudar así a los proveedores de servicios a modernizarse y concretar las 5G", afirmó Honoré LaBourdette, vicepresidente de Telco, Media, Entertainment & Edge Ecosystem de Red Hat. "Con Red Hat OpenShift, la solución Converged Packet Core de Mavenir ayudará a los proveedores de servicios a estar mejor equipados para cumplir con las exigencias exclusivas de la red en una plataforma de código abierto ágil y de confianza".

Converged Packet Core de Mavenir se ejecuta en una plataforma escalable que les permite a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) implementar el mismo núcleo para diversas aplicaciones, como por ejemplo, banda ancha móvil mejorada (eMBB), acceso inalámbrico fijo (FWA), ofertas de Internet de los objetos (IoT) y redes privadas y de borde para distintas verticales de la industria.

Red Hat OpenShift les da a las organizaciones la capacidad de implementar la solución en cualquier entorno de nube híbrida o para distintas nubes, con una plataforma rápida, flexible y fácil de gestionar, que agiliza el desarrollo de las aplicaciones y amplía el control sobre los recursos distribuidos.

