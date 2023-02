Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, y Deutsche Telekom anuncian que Mavenir ha sido elegida para el despliegue de Open RAN de Deutsche Telekom en un país europeo en el que ya está presente. Mavenir suministrará sus radios de entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) masiva OpenBeam, así como unidades de radio (O-RU) basadas en O-RAN de terceros para Fronthaul abierto. Además, Mavenir también actuará como integrador de sistemas de extremo a extremo para ese despliegue.

Abdu Mudesir, director de tecnología de Deutsche Telekom, señaló: "Deutsche Telekom está impulsando la desagregación de la red basada en la arquitectura Open RAN de múltiples proveedores para ofrecer innovación centrada en el cliente en la RAN. Mantendremos nuestra asociación con Mavenir para acelerar el desarrollo de Open RAN y crear una vía para el despliegue a escala".

La solución Open RAN nativa en la nube de Mavenir se basa en microservicios totalmente en contenedores, lo que permite desplegarla de forma sencilla en cualquier infraestructura en la nube. La solución Open RAN de Mavenir funciona con interfaces abiertas y desagrega aún más la arquitectura RAN en unidad distribuida (DU) y unidad centralizada (CU). Estas funciones de red en contenedores se ejecutan en hardware comercial y están diseñadas para admitir múltiples divisiones Fronthaul simultáneamente, lo que la convierte en la opción ideal para una estrategia de arquitectura de red de radio independiente del proveedor y preparada para el futuro.

Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir, comentó: "El producto Open RAN nativo en la nube de Mavenir, líder en el mercado, es el camino a seguir para introducir la automatización y la inteligencia en las redes de radio. Esto ayudará a cumplir con los casos de uso y gestionar la complejidad y las demandas de datos de la futura flexibilidad y elasticidad de la red así como la mejor automatización y calidad de su clase. La cartera de radio OpenBeam de Mavenir complementa plenamente los requisitos de espectro y RAN de Deutsche Telekom, y esperamos desempeñar un papel activo en la introducción de la automatización de esta red e impulsar la apertura en la RAN".

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes y promueve la tecnología avanzada. Para ello, se enfoca en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la manera en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los abonados del mundo. www.mavenir.com

