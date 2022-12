Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir se complace en anunciar la finalización de la integración de radio en el evento "Joint European O-RAN and TIP PlugFest", parte de la feria "O-RAN Global PlugFest Fall 2022", en el i14yLab de Berlín, organizado por Deutsche Telekom, EANTC y Vodafone. Mavenir validó su unidad de antena activa (AAU) 32TRX de entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) masiva, o mMIMO, para la integración abierta con la solución de pruebas de conformidad y certificación O-RU de Keysight Technologies.

La AAU OpenBeam mMIMO 32TRX de Mavenir es una unidad de radio basada en la red de acceso radioeléctrico abierta O-RAN (O-RU) de alto rendimiento que soporta un ancho de banda instantáneo de 400 Mhz y un ancho de banda ocupado de 200 Mhz para satisfacer casos de uso compartido de RAN y alta capacidad. Con tan solo 16,8 kg de peso y utilizando únicamente tecnología de refrigeración pasiva, es una de las AAU más ligeras del sector, con un rendimiento inigualable que ofrece una potencia de salida de 240 W y un gran ancho de banda. La AAU utiliza la tecnología Zero-Force Beamforming para lograr un máximo rendimiento con mínimas interferencias.

BG Kumar, presidente de Redes de Acceso, Plataformas y MDE de Mavenir, declaró: "Mavenir ha fortalecido aún más el ecosistema Open RAN con la introducción de un producto AAU mMIMO 32TRX O-RU competitivo y de alto rendimiento. A través de la exitosa integración y pruebas en el PlugFest de Berlín, Mavenir se propone acelerar la adopción de soluciones abiertas, desagregadas y basadas en estándares".

Mavenir llevó a cabo una demostración de la AAU 32TRX en PlugFest utilizando el emulador Open RAN Studio Open RAN Distributed Unit (O-DU) de Keysight, el transceptor vectorial VXT PXI, los generadores de señales MXA/MXG y la plataforma de automatización de pruebas PathWave.

La AAU mMIMO 32TRX forma parte de la cartera OpenBeam y ofrece una eficiencia energética que permite ahorrar más del 80 % del consumo de energía durante los períodos de inactividad. También reduce el costo total de propiedad gracias a la automatización inteligente basada en AI/ML para la gestión de fallos, la formación de haces, la eficiencia energética, el equilibrio de carga y la mejora del rendimiento de la red cuando se utiliza como parte de la solución Open vRAN de Mavenir. Los primeros productos AAU mMIMO 32TRX lanzados este año cubren las frecuencias de 3,3 GHz a 3,8 GHz y están dirigidos a Europa, América y el sudeste asiático.

Además de la AAU MIMO masiva presentada para su integración en el PlugFest, la cartera de OpenBeam O-RU también incluye AAU mmWave y RRU multibanda para mejorar la capacidad de la red. Las OpenBeam O-RU están disponibles en todas las bandas de frecuencia y pueden utilizarse en numerosos casos de uso como, por ejemplo, en redes empresariales y públicas para entornos urbanos o rurales.

La participación de Mavenir en el PlugFest se suma a los compromisos en curso y avanza la actividad actual en la región. A principios de año, Mavenir amplió sus capacidades europeas con la creación de un Centro de Excelencia Open RAN en Alemania, que fortalece la organización multinacional de Mavenir al ofrecer un enfoque regional, con impulso del conocimiento y la innovación en toda la región.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y promoviendo la tecnología avanzada, enfocándose en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la forma en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 Proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que sirven a más del 50 % de los suscriptores del mundo.

www.mavenir.com

i14yLab

El i14y Lab es un laboratorio abierto para pruebas de interoperabilidad de sistemas de telecomunicaciones desagregados, como Open RAN. Su funcionamiento corre a cargo de un consorcio de socios académicos e industriales liderado por Deutsche Telekom y financiado por el Ministerio Alemán de Transporte y Tecnologías Digitales (BMDV).

www.i14y-lab.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005912/es/

Contacto

Contactos de Relaciones públicas de Mavenir: PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EE. UU.) Emmanuela Spiteri (EMEA)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.