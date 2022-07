Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de la nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma la forma en que el mundo se conecta, anunció hoy que varios proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) están actualizando su Sistema de Apoyo Empresarial (Business Support System, BSS) con la Plataforma de Habilitación Digital de Mavenir (Mavenir's Digital Enablement, MDE) para ofrecer nuevos servicios digitales que monetizan las inversiones en redes 5G.

La MDE es un BSS digital basado en catálogos y nativo de la nube que permite a los CSP crear fácilmente nuevas ofertas digitales 5G o completar la transformación de la red 5G con funciones de cobro y mediación, y también se puede usar para diseñar una experiencia de mercado digital, agrupando productos y servicios de socios de la industria en ofertas unificadas. "Con la plataforma de MDE de Mavenir, los CSP pueden innovar sin miedo mediante la introducción rápida de nuevos servicios y capturar el interés de sus clientes para convertirse en una parte integral de su vida digital", dijo Sandeep Singh, gerente general de Habilitación Digital en Mavenir.

La MDE puede ejecutarse como un BSS integral o, lo que es más importante, como una superposición digital con el BSS heredado existente para minimizar el riesgo y la interrupción. Los sistemas de superposición digital del BSS pueden ayudar a los CSP a maximizar los rendimientos en la era 5G. Analysys Mason pronostica: "El enfoque de superposición digital también puede reducir los costos considerablemente, lo que podría ahorrar a los CSP hasta en un 50 % durante 3 a 5 años en comparación con los enfoques de transformación tradicionales.1"

Los ejemplos de implementación recientes de MDE de Mavenir incluyen:

-Un CSP líder en Japón en servicios de movilidad de empresa a empresa (B2B)

El CSP lanzó con éxito su Paquete de servicios de movilidad (Mobility Bundle Services) dirigido a clientes comerciales. El servicio típico incluye un paquete de SIM más teléfonos comprados a granel (decenas de miles). El BSS proporcionó una integración y la distribución continuas (CI/CD) y automatizada, de desarrollo conjunto y ágil, el primero en su tipo, que permite actualizaciones trimestrales que incluyen módulos como catálogo de productos, gestión de la relación con el cliente (CRM), configuración, definición precios y realización de cotizaciones (CPQ), gestión de pedidos, aprovisionamiento, seguimiento de inventario, clasificación fuera de línea y cobranza, facturación, emisión de recibos, pagos y cobros.

El BSS digital de Mavenir, implementado como un BSS superpuesto, es el principal para administrar el ciclo de vida de la cuenta del cliente B2B y se conecta nuevamente al BSS del consumidor existente, para aprovechar las capacidades de activación de la SIM individual, flujo de trabajo de portabilidad numérica, administración de inventario de recursos y la mediación de red.

La implementación se realiza en la nube privada de los CSP sobre la capa de contenedores como servicio (CaaS) y plataforma como servicio (PaaS) basada en Kubernetes.

-Gran operador de red virtual móvil (MVNO) en Alemania en transición a operador de red móvil (MNO) que implementa el sistema de carga convergente (converged charging system, CCS) de MDE y la función de puerta de enlace de carga (Charging Gateway Function, CGF) para carga convergente 4G + 5G

Transición para convertirse en un MNO con RAN, Core (núcleo), TI, BSS y sistema de carga propios. El CCS incluye el 4G OCS (online charging system [sistema de cobro en línea]) que permite la calificación del servicio de voz, mensajería (SMS), datos y los cargos en las interfaces de diámetro en tiempo real al integrarse con los elementos de red EPC (Núcleo de paquete evolucionado) e IMS (Subsistema Multimedia IP). El mismo motor central CCS también incluye 5G CHF (charging function [función de carga]), integrado con Mavenir 5GC (5G Core) NF (network function [funciones de red]). La función de puerta de enlace de carga (CGF), que también forma parte de la solución CCS, proporciona una red moderna basada en microservicios y una funcionalidad de mediación de facturación. Si bien se espera que el primer conjunto de servicios, incluido 5G FWA (fixed wireless access [acceso inalámbrico fijo]), entre en funcionamiento en 2022, la solución está diseñada para ofrecer cargos por voz, mensajería, datos (4G + 5G eMBB, Enhanced Mobile Broadband [Banda ancha móvil mejorada]) e IoT en actualizaciones verdaderamente ágiles basadas en CI/CD en los próximos dos años. La implementación se realiza en la nube privada de CSP sobre la capa CaaS y PaaS basada en Kubernetes.

-Greenfield CSP en Guyana selecciona la MDE para el BSS E2E (end-to-end [extremo a extremo]) y cobro

Implementación del BSS de extremo a extremo y cobro para su despliegue de servicios inalámbricos fijos y móviles 4G + 5G. La primera fase de esta multifase permite que el CSP lance servicios prepagos de voz, datos y SMS LTE en 2022, aprovechando una solución 4G OCS (Sistema de cobro en línea) para el cobro prepago de voz, datos y mensajería. La segunda fase introducirá servicios de pospago construidos sobre el BSS. La fase final incluye el lanzamiento del servicio 5G eMBB (Enhanced Mobile Broadband [Banda ancha móvil mejorada]) que se implementará utilizando la CCS integrada de MDE 5G con el 5GC del otro proveedor.

