Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que prepara el futuro de las redes con un software nativo de la nube que se pueda ejecutar en cualquier nube y que transforma el modo en que el mundo se conecta, anuncia que Magyar Telekom, el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones húngaro y filial de Deutsche Telekom, lo ha elegido para desplegar un núcleo de paquetes convergentes contenerizado (Converged Packet Core) nativo de la nube.

Magyar Telekom recurrirá a la solución de nube privada desplegada localmente por Deutsche Telekom. Este núcleo de paquetes convergentes contenerizado de Mavenir sentará las bases para desplegar de forma rápida y sencilla nuevas aplicaciones y servicios empresariales, aprovechando las características de la tecnología 5G, como la baja latencia y la fragmentación de la red.

Laszlo Boka, responsable del grupo de Servicios de Plataforma y Core de Magyar Telekom, señaló: "Para nosotros, era una prioridad asociarnos con un proveedor de software que pudiera ofrecer tres frentes principales: un núcleo de paquetes convergente que soportara toda la integración de la tecnología de acceso desde 2G hasta 5G, una arquitectura abierta que pudiera funcionar en nuestras plataformas de hardware y software especificadas, y una integración perfecta con las funciones de red de terceros. Mavenir es el candidato ideal para satisfacer nuestros requisitos en los tres frentes, y estamos deseando ver lo que nos depara el futuro".

La solución Core 5G de Mavenir forma parte de su cartera MAVcore nativa de la nube, basada en una arquitectura abierta que ofrece un fácil escalado de aplicaciones y servicios, desacoplamiento de hardware, agilidad, portabilidad y resiliencia nativa de la nube.

Los atributos principales son:

-- Arquitectura abierta: utiliza hardware definido por Deutsche Telekom y una plataforma basada en Kubernetes.

-- Fragmentación de la red: con funciones de red dedicadas al plano de control y al plano de usuario para cumplir estrictos acuerdos de nivel de servicio.

-- Diseño nativo de la nube: una solución totalmente contenerizada basada en una arquitectura de microservicios sin estado que permite una mayor resiliencia y una recuperación más rápida en caso de fallos de la red. También permite incorporar fácilmente a los usuarios en los CaaS (Containers-as-a-Service) de Deutsche Telekom.

-- Integración de funciones de red (NF) de terceros: se integra con múltiples proveedores de terceros, incluidas las redes de acceso 4G y 5G (eNodeBs y gNodeBs) y las funciones de gestión de abonados y políticas.

-- Arquitectura convergente: admite los modos 2G, 3G, 4G, 5G no autónomo (NSA) y 5G autónomo (SA) y permite que todas las tecnologías de acceso se ejecuten en una plataforma común nativa de la nube proporcionada por Deutsche Telekom.

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks en Mavenir, explicó: "Trabajando con los operadores de redes móviles a nivel mundial, hemos creado un proceso ágil de entrega de software que se adapta a los requisitos específicos de integración y funciones. Con la integración del Converged Packet Core de Mavenir en la red de Magyar Telekom se obtendrá una red totalmente automatizada con la confiabilidad, la escala y la flexibilidad para ofrecer servicios innovadores. Mavenir se complace en seguir ampliando nuestra relación con las cuentas de las filiales de Deutsche Telekom en Europa".

Acerca de Magyar Telekom:

Magyar Telekom, fundado en 1991, es el mayor operador de telecomunicaciones de Hungría con una gama completa de servicios de telecomunicaciones e infocomunicaciones (TIC), que incluyen telefonía fija y móvil, transmisión de datos y servicios no vocales, así como servicios informáticos y de integración de sistemas. Magyar Telekom es el propietario mayoritario de Makedonski Telekom, el principal operador de telefonía fija y móvil de la República de Macedonia del Norte. El accionista mayoritario de Magyar Telekom (61,39 %) es Deutsche Telekom Europe B.V., empresa de propiedad total de Deutsche Telekom AG. www.telekom.hu

Acerca de Mavenir:

Mavenir trabaja en la construcción del futuro de las redes y es pionera en tecnología avanzada, centrada en la visión de una única red automatizada basada en software que se ejecute en cualquier nube. Como único proveedor de software de red nativo de la nube de extremo a extremo del sector, Mavenir se dedica a transformar el modo en que el mundo se conecta, acelerando la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicaciones y empresas en más de 120 países, que prestan servicio a más de la mitad de los abonados del mundo. www.mavenir.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005132/es/

Contacto

Contacto de Relaciones públicas de Magyar Telekom: sajto@telekom.hu

Contacto de Relaciones públicas de Mavenir: PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EE. UU.) Emmanuela Spiteri (EMEA)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.