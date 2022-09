Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir y NEC Corporation (NEC) han implementado recientemente la tecnología MIMO masivo (mMIMO) en la red experimental de 5G autónoma de Orange.

Con el objetivo de ofrecer mayor capacidad y cobertura, el software Open virtualised Radio Access Network (Open vRAN) de Mavenir se ha integrado a la infraestructura en la nube de Orange con la unidad de antena activa (AUU) 32T32R del sistema mMIMO de NEC. La interoperabilidad entre radios y unidades distribuidas virtualizadas (vDU) por medio de la interfaz de fronthaul abierto de O-RAN Alliance es clave para que una red de acceso por radio abierta (Open RAN) pueda simplificar la implementación de redes de diferentes proveedores y eliminar la dependencia de un proveedor en particular.

Estas tecnologías, que se implementaron en el campus Orange Gardens en Chatillon, cerca de París, forman parte de la ampliación del proyecto Pikeo, una red experimental de 5G autónoma de Orange que está basada en la nube y es totalmente automatizada, y que también se conoce como Pikeo en este campus.

"La implementación exitosa de una Open RAN por parte de Mavenir y NEC en la red experimental de 5G autónoma Innovation de Orange es un paso importante en el camino hacia la ampliación de las redes de acceso por radio abiertas, lo cual demuestra el compromiso de Orange de apoyar el desarrollo de soluciones Open RAN de diferentes proveedores con socios innovadores. Nuestro Centro de Integración de Open RAN, abierto a nuestros socios de todo el mundo, contribuye al desarrollo de un sólido ecosistema de redes de acceso por radio abiertas en toda Europa", sostuvo Arnaud Vamparys, vicepresidente sénior de redes de acceso por radio y microondas de Orange.

"La implementación del 5G autónomo con tecnología mMIMO es un hito importante en el desarrollo de las Open RAN y en la transición de redes virtualizadas a redes en la nube. Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración constante con Orange, NEC y otras empresas, quienes están demostrando el potencial de una estrategia basada en múltiples proveedores, nativa de la nube y basada en estándares", afirmó Hubert de Pesquidoux, presidente ejecutivo de Mavenir.

"Esta reciente implementación de una Open RAN con tecnología mMIMO en Europa, que demandó una estrecha colaboración e integración entre múltiples proveedores, es otro hito para las Open RAN. Esta sinergia es exactamente lo que una red de acceso por radio abierta necesita para cumplir su promesa de un ecosistema de múltiples proveedores verdaderamente abierto", explicó Naohisa Matsuda, director general de estrategia y negocios 5G de NEC. "Los operadores móviles con visión de futuro como Orange están demostrando el potencial de una red de acceso por radio abierta con tecnología mMIMO. Y este es el momento adecuado para que la industria móvil siga el modelo de los operadores líderes de la industria para pasar a una nueva era en la conectividad impulsada por las Open RAN".

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes en su rol de pionero en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa en la nube, Mavenir está enfocado en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

Acerca de NEC Corporation:

NEC Corporation se ha establecido como líder en la integración de tecnologías de la información y de red, bajo su lema "Orchestrating a brighter world". NEC permite que las empresas y las comunidades se adapten a los cambios veloces que se están produciendo en la sociedad y en el mercado al ofrecer los valores sociales de protección, seguridad y eficiencia a fin de promover un mundo más sostenible donde todos tienen la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. Para obtener más información, visite NEC en https://www.nec.com.

