Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que está construyendo el futuro de las redes con software nativo en la nube y capaz de ejecutarse en cualquier nube, anunció, el día de la fecha, el lanzamiento de su plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS), un ofrecimiento de software como servicio (SaaS) integrado.

La CPaaS de Mavenir combina aplicaciones llave en mano y habilitadores de interfaz de programación de aplicaciones (API) para ofrecer una solución completa de monetización de mensajería comercial y fidelización de clientes para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP).

La CPaaS hace posible realizar una transformación digital, ya que ayuda a los negocios a lograr una fidelización mejorada de clientes y una mayor eficiencia, y, como tal, representa una oportunidad de negocio cada vez más grade para los CSP.

La CPaaS de Mavenir permite a los CSP:

-- Aumentar la monetización de sus activos de red: gracias a que habilita nuevos casos de usos comerciales y aplicaciones. Los CSP están en la búsqueda de nuevos flujos de ingresos que puedan ofrecer a los negocios una forma de integrar capacidades de comunicación dentro de aplicaciones y procesos comerciales existentes, y que permitan aprovechar sus activos de red existentes para ofrecer una terminación confiable del tráfico.

-- Capitalizar las tendencias de transformación empresarial como el comercio conversacional: los CSP también pueden expandir su oferta con las capacidades de fidelización de clientes y mensajería comercial de la CPaaS de Mavenir para así brindar experiencias de mensajería nativa móvil multicanal como RCS en Google Business Messages, Apple Messages for Business, SMS y MMS.

-- Crear experiencias integrales de mensajería: la CPaaS de Mavenir incluye aplicaciones llave en mano como Smart 2FA, Campaign y Chatbot Studios, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange para Webex y Microsoft Teams, Number Masking, así como un conjunto de API programables para capacidades de voz, video, mensajería omnicanal y WebRTC.

-- Acelerar la innovación y diferenciación: a través de las API de la CPaaS de Mavenir y SDK, los CSP pueden usar sus equipos de innovación internos o trabajar con socios externos para combinar sus capacidades de red en ofertas de servicios nuevas, únicas y diferenciadas que aborden sectores verticales específicos de la industria (por ejemplo, atención médica, servicios financieros, viajes y hotelería, etc.).

"La mensajería móvil del consumidor continúa acelerándose, y esta realidad requiere que las empresas aprendan a fidelizar a los clientes en sus canales preferidos, a escala mundial y en cualquier momento", comentó Jorgen Nilsson, presidente de Enterprise Connect Solutions en Mavenir. "La combinación de funciones inmersivas y negocios móviles que habiliten la comunicación en una solución integrada ofrece a los CSP con un conjunto de servicios aún más amplio para solidificar sus iniciativas de compromiso con el cliente, al mismo tiempo que amplía su participación en los ingresos en la cadena de valor de las comunicaciones comerciales".

La CPaaS de Mavenir se encuentra disponible como una oferta de SaaS, administrada y operada por Mavenir en la nube pública, y se ofrece en un modelo de "pago a medida que crece" que minimiza las inversiones y los riesgos iniciales, acelerando el tiempo de comercialización.

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y es pionero en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de la nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

