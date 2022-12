Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que define el futuro de las redes con software nativo que se ejecuta en cualquier nube, ha anunciado hoy la implementación de su puerta de enlace para paquetes (PGW) nativos de la nube en PM Factory B.V., en los Países Bajos. PM Factory puede ahora elevar significativamente su oferta de habilitadores de redes móviles virtuales (MVNE) de 2G y 3G a soluciones 4G VoLTE y VoWiFi, al ofrecer interconexiones de voz y datos a través de operadores móviles virtuales (MVNO).

PM Factory suministra componentes de red móvil administrados a operadores y proveedores de servicios para el suministro de servicios de telecomunicaciones móviles y de conectividad. La puerta de enlace para paquetes (PGW) nativos de la nube de Mavenir ha sido un componente crucial para posibilitar la nueva oferta 4G de PM Factory, además de aportar un VoLTE seguro, fiable y flexible a gran parte de sus clientes en el mercado. Este proyecto representa el inicio de una colaboración continua para futuras capacidades de 5G en los Países Bajos y la expansión hacia los mercados europeos.

Con las crecientes expectativas de los socios MVNO de PM Factory en torno al nivel de conectividad y el acceso a la tecnología, la integración de la PGW de Mavenir fue clave para actualizar la tecnología MVNO ya existente, que podía ser poco fiable a la hora de cambiar la voz y los datos entre 3G y 4G. PM Factory ahora ofrece un mejor alcance y calidad, a la vez que proporciona acceso a interconexiones completas de datos y voz 4G, incluidos VoLTE y VoWiFi.

Victor La Bree, cofundador de PM Factory, afirma: "Una gran parte de nuestro negocio es la integración móvil fija, con voz conectada a PBX, APN de datos conectada a Radius e integración de SMS con SMSC para los MVNO. Con los cambios en los hábitos de trabajo y los avances tecnológicos, estaba claro que necesitábamos invertir en tecnología de alto nivel para poder ofrecer los servicios fiables de calidad que necesitaban nuestros socios de OMV. Mavenir entendió lo que se necesitaba, y su solución de la puerta de enlace para paquetes nativos de la nube nos permite ofrecer servicios de voz y datos seguros y de calidad en 4G, además de ser más competitivos en el mercado. Esperamos seguir trabajando juntos, utilizando esto como un trampolín para soluciones y servicios aún más sofisticados, en particular aprovechando el 5G".

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks en Mavenir, sostiene: "Nuestra solución de la puerta de enlace para paquetes nativos de la nube ofrece una mayor accesibilidad para que los OMV puedan aprovechar las ventajas del 4G. Desde la creación de redes privadas hasta el ofrecimiento de VoLTE y VoWiFi más fiables, Mavenir aporta soluciones probadas para resolver los desafíos críticos del negocio".

Los atributos clave de la solución de Mavenir comprenden:

-- Mavenir Converged Packet Core, que da servicio a 2G/3G/4G/5G, sin 3GPP, y acceso fijo por cable en todas las opciones no autónomas (NSA) y autónomas (SA)

-- Capacidad para reducir la escala a un solo servidor para redes privadas y MEC y para aumentar la escala para casos de uso de consumidores e IoT

-- La escalabilidad inherente del software permite una implementación de cualquier dimensión y un crecimiento progresivo. Se puede lograr un escalado independiente en la señalización, desempeño y almacenamiento a la vez que se conserva el desempeño líder del sector

La PGW de Mavenir forma parte de la cartera MAVcore nativa de la nube construida sobre una arquitectura abierta que ofrece un fácil escalado de aplicaciones y servicios, desacoplamiento de hardware, agilidad, portabilidad y resiliencia.

Acerca de Mavenir:

Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de la nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. Mavenir está construyendo el futuro de las redes, es pionero en tecnología de avanzada y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. www.mavenir.com

Acerca de PM Factory

PM Factory B.V., de los Países Bajos, ofrece a operadores y proveedores de servicios componentes de red móvil gestionados para el suministro de servicios de telecomunicaciones móviles y de conectividad. www.pmfactory.nl

