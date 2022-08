Comunicado de prensa de Business Wire: Medisca

Luego de tres exitosas décadas de redefinir, modelar e informar el estándar de la industria de la composición farmacéutica, Medisca tiene el orgullo de revelar una nueva identidad de marca y posicionamiento corporativo global, que refleja un camino de crecimiento, diversificación y oportunidad. Fundada en 1989 como pequeña empresa con un puñado de empleados, Medisca se ha convertido en una corporación global con socios estratégicos en educación, fabricación, cadena de suministro y pruebas de análisis que ofrecen soluciones personalizadas con un compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación.

Cuando se le preguntó el motivo por el cual la empresa hace este cambio ahora, Antonio Dos Santos, fundador y presidente de Medisca, explicó: "Fue sencillo: Medisca había llegado a un punto de inflexión. Necesitábamos unir a nuestras empresas y socios bajo un único objetivo e identidad, para allanar el camino hacia las oportunidades y la aceleración del crecimiento futuro. Pensar, actuar y comportarnos como una sola entidad nos posicionará para lograr un mayor impacto y aprovechar estratégicamente nuestros recursos para impulsar innovaciones que marcarán la diferencia".

Para unificar más de 30 años de logros, Medisca colaboró con una agencia internacional, multidisciplinaria y galardonada, con un objetivo: ayudar a definir la nueva identidad de marca y posicionamiento corporativo. Después de muchos meses de sesiones de descubrimiento estratégico y exploración creativa, Medisca revela su nueva misión como Partners in Wellness.

"Para Medisca, Partners in Wellness significa establecer relaciones genuinas y auténticas que contribuyan activamente al bienestar", continuó Dos Santos. "Nuestra nueva misión se basará en nuestras raíces, en la composición farmacéutica, y redefinirá nuestras soluciones a medida y de salud personalizadas como un medio para lograr el bienestar".

La estrategia visual representa tanto la historia como el progreso

Una nueva identidad visual y logotipo acompañan este nuevo posicionamiento, que representa la historia y los objetivos de Medisca para el futuro. Medisca tiene la ventaja de seguir siendo dueña del verde dentro de la industria farmacéutica, y aprovechará tonalidades frescas para representar el bienestar, el crecimiento y el equilibrio. El cuadrado familiar que contiene el nuevo y elegante ícono muestra solidez y confiabilidad, mientras que la nueva caligrafía de la "M" representa un camino positivo y un pensamiento lateral. Por último, el punto destacado sobre la "i" alude al personal de Medisca y a los socios a quienes prestan servicios.

A partir de hoy, el nuevo posicionamiento y logotipo de Medisca se presentarán ante los clientes y socios de Medisca en todo el mundo. Los nuevos recursos visuales se desplegarán durante los próximos meses y culminarán con la revelación de un nuevo sitio web en 2023.

Puede visualizar el nuevo camino y la nueva identidad de marca en el video de introducción a la nueva identidad de Medisca aquí.

Acerca de Medisca®

Medisca es una corporación global con sedes en América del Norte, Australia y Europa, que contribuye al sector de salud aprovechando sólidas alianzas que ofrecen soluciones personalizadas, con un compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación. Respaldada por más de 30 años y sólidas bases en el suministro de compuestos farmacéuticos, Medisca es una empresa B2B que ofrece soluciones integrales a través del valor, la constancia, la capacidad de respuesta y la lealtad. Como Partners in Wellness,Medisca ofrece una dedicación incansable para mejorar las vidas de numerosas personas y sus necesidades. Para más información, visite www.medisca.com y síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube.

