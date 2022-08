Comunicado de prensa de Business Wire: Meta0

Meta0, una nueva cadena de bloques emergente que conecta metaversos y ecosistemas de cadena de bloques a través de un protocolo de Capa 0, acaba de anunciar su asociación oficial con Polygon.

Polygon es una de las cadenas de bloques basadas en EVM más rentables y también es una de las opciones favoritas entre los desarrolladores de juegos. Al asociarse con Polygon, Meta0 proporcionará a los desarrolladores de juegos todas las ventajas de la plataforma de Polygon: tarifas bajas, una gran comunidad de usuarios y un vasto ecosistema de aplicaciones descentralizadas (decentralized apps, dapp) al que podrán integrarse.

La red Polygon ha crecido más del 400 % este año, con poco más de 37 000 dapps descentralizadas, con el 74 % de los equipos integrados exclusivamente en Polygon. La red se está convirtiendo rápidamente en la plataforma de facto para los juegos de la Web3, al trabajar con empresas como Ubisoft, Atari, Animoca, Decentraland, Somnium Space, Sandbox, Atari (multiverso) y Aavegotchi, entre otras. Fundada por el exdirector global de la unidad de estrategias y juegos de TikTok, Jason Fung, Meta0 proporciona las herramientas que los desarrolladores de juegos necesitan para llegar fácilmente a los jugadores en cada cadena de bloques y a la vez invertir menos tiempo, dinero y personal en el proceso de desarrollo en sí. Como una ventanilla única para los desarrolladores de juegos, elimina las complejidades técnicas de la integración de la cadena de bloques al proporcionar soluciones intuitivas basadas en API y SDK que ofrecen soporte entre cadenas.

Urvit Goel, director de Desarrollo comercial de juegos globales de Polygon Studios, dijo: "Meta0 ejemplifica la componibilidad que se requiere de una plataforma de juego y metaverso verdaderamente global. El conjunto de herramientas para desarrolladores y el ecosistema Blockchain Gaming establecido de Polygon combinan bien con el enfoque de Meta0 y estamos encantados de poder trabajar juntos para avanzar en el desarrollo, la adopción y la interoperabilidad de la Web3".

"No podríamos estar más emocionados de anunciar esta asociación con Polygon", expresó Ricardo Rodrigues, director de Asociaciones Globales de Meta0. "Este es otro paso importante en la expansión de la oferta de Meta0 de interoperabilidad de la cadena de bloques y acceso a más jugadores para los desarrolladores de juegos en cualquier parte del mundo que desean crear las mejores experiencias de juego Web3".

Acerca de Meta0:

Meta0 es una empresa de infraestructura de cadena de bloques que promueve la interoperabilidad al conectar diferentes cadenas y metaversos a través de un protocolo de Capa 0. La compañía hace que las integraciones de cadenas de bloques sean fáciles para los desarrolladores de juegos a través de soluciones basadas en SDK, API y marca blanca, para que puedan concentrarse en crear juegos Web3 divertidos y en crear experiencias que los jugadores disfruten. Obtenga más información acerca de Meta0 en www.meta0.org.

Acerca de Polygon Studios:

Polygon Studios pretende albergar los proyectos de cadena de bloques más populares del mundo. El equipo de Polygon Studios se centra en ayudar a los desarrolladores que crean aplicaciones descentralizadas en Polygon proporcionando a los equipos de Web2 y Web3 un conjunto de servicios como soporte para desarrolladores, asociaciones, estrategias, comercialización e integraciones técnicas. Polygon Studios presta sus servicios de soporte a proyectos que van desde OpenSea hasta Prada, desde Adidas hasta Draft Kings y desde Decentral Games hasta Ubisoft.

Acerca de Polygon:

Polygon es la plataforma líder de desarrollo de cadenas de bloques que ofrece cadenas de bloques escalables, asequibles, seguras y sostenibles para la Web3. Su creciente paquete de productos ofrece a los desarrolladores un fácil acceso a las principales soluciones de escalado, incluidas L2 (ZK Rollups y Optimistic Rollups), sidechains, cadenas híbridas, independientes y empresariales, y disponibilidad de datos. Las soluciones de escalado de Polygon han sido ampliamente adoptadas, lo que se aprecia en sus más de 37 000 aplicaciones descentralizadas alojadas, más de 1940 millones de transacciones totales procesadas, más de 164 millones de direcciones de usuario únicas y más de 5000 millones de dólares en activos asegurados. La red alberga algunos de los proyectos Web3 más grandes, como Aave, Uniswap, OpenSea y empresas conocidas, como Meta, Stripe y Adobe. Polygon es una empresa con emisión neutral de carbono con el objetivo de liderar el ecosistema Web3 al convertirse en una empresa con emisiones de carbono negativas.

Si es un desarrollador de Ethereum, ¡ya es un desarrollador de Polygon! Aproveche las transacciones rápidas y seguras de Polygon para su dapp, comience aquí.

