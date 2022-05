Comunicado de prensa de Business Wire: MetaAge

MetaAge, plataforma de metaverso basada en la Solana Blockchain, ha generado inversiones en fase inicial de aproximadamente 1 millón de dólares, tal como lo señalaron los directores de proyecto esta semana. En la actualidad, la plataforma, que está en desarrollo en Turquía, ha entrado a la fase alfa, durante la cual se estima que trabajará con alrededor de 50 proyectos NFT globales.

"Tenemos planeado expandirnos a nivel global en el corto plazo", manifestó Mustafa Ekinci, creador y cofundador de MetaAge. "La plataforma ya ha generado un interés internacional extraordinario", agregó, al observar que su comunidad Discord que crece a pasos agigantados ahora incluye a más de 10 000 personas de todo el mundo a la vez que tiene una lista blanca con 4 000 personas.

'Un mundo virtual en sí mismo'

MetaAge es una plataforma de realidad aumentada mediante la cual los usuarios pueden hacer prácticamente todo lo que hacen en la vida real: desde socializar y disfrutar de juegos hasta comprar inmuebles y obtener ingresos. "MetaAge, que está abierta a todos, promete a los usuarios una experiencia en línea prácticamente ilimitada", dijo Ekinci.

La plataforma finalmente presentará su propia moneda: $AGE, mediante la cual los usuarios podrán comprar bienes e invertir en inmuebles virtuales. El 25 de mayo, MetaAge ofrecerá sus primeras 5 000 parcelas de terreno por un precio unitario de 2 Solanas.

Tras la fase final del proyecto, los usuarios podrán descubrir MetaAge a través de auriculares de realidad virtual y otros tipos de tecnología de realidad virtual portátil. "Ahora estamos en el proceso de desarrollar la tecnología, en plena transición hacia lo que se prevé que sucederá en el primer semestre de 2023", indicó Ekinci.

"La plataforma es un mundo virtual en sí mismo", agregó, "mediante la cual los usuarios pueden pasar el rato con amigos y conocer amigos nuevos en clubes, parques, galerías de arte NFT y una amplia gama de sitios de entretenimiento virtual".

'Reinvención de internet'

A principios de este año, Citigroup pronosticó que la economía de Metaverso crecerá entre 8 billones y 13 billones de dólares hacia 2030. Según Ekinci, el mundo empresarial "sigue muy de cerca a la tecnología del metaverso"

Trem Global, compañía de inversiones de MetaAge con sede en Estambul, hace poco usó la nueva plataforma MetaAge para celebrar su primera reunión en el metaverso.

"Nos complace en gran medida el potencial ilimitado de la tecnología Web 3.0", manifestó Ekinci, "que representa la reinvención de internet".

