Comunicado de prensa de Business Wire: Metap Inc.

GensoKishi Online -Meta World- se desarrolla bajo licencia del famoso título japonés de MMO en 3D "Elemental Knights Online". El icónico juego tiene una trayectoria de 14 años y ha acumulado un total de 8 millones descargas en todo el mundo. Ya tiene una versión de juego MMORPG en 3D con usuarios activos y un metaverso en 3D que funciona plenamente y conecta simultáneamente a usuarios de todo el mundo, ya sea en teléfonos inteligentes, PC o en consolas de videojuegos.

El juego anunció recientemente su colaboración con la leyenda de los videojuegos Yoshitaka Amano para el diseño de su colección de NFT.

Desde el lanzamiento del sitio web de GensoKishi y sus distintos canales en las redes sociales el 2 de diciembre de 2021, GensoKishi ha alcanzado varios récords al día de hoy. El token de gobierno de GensoKishi está actualmente más de 50 veces más alto que el precio inicial de cotización de Bybit, primera bolsa que cotizó tokens de MV.

GensoKishi Online ha abierto las solicitudes para participar en la lotería de boletos de bronce para la versión alfa cerrada. Los ganadores de la lotería recibirán acceso exclusivo a la versión de prueba alfa cerrada de GensoKishi.

Información sobre la campaña del período de prueba de la versión alfa cerrada

Todos los participantes de la versión alfa cerrada recibirán NFT de edición limitada para conmemorar su participación en el período de prueba.

Durante el período de prueba de la versión alfa cerrada, un elemento llamado "Certificado de cazador alfa" caerá a una tasa determinada de probabilidad cuando los jugadores vencen a monstruos durante el juego.

Cada "Certificado de cazador alfa" será tratado como 1 punto, y, al final de la primera mitad y en la segunda mitad del período de prueba de la versión alfa cerrada, se generará una clasificación en función de la cantidad de "Certificados de cazador alfa" obtenidos. Los mejores 10 jugadores de esta clasificación recibirán un NFT de edición limitada (equivalente a SR), y los mejores 11 a 100 jugadores recibirán un NFT de edición limitada (equivalente a SR).

¿Cómo se realiza la solicitud para participar en la lotería de boletos de bronce para la versión alfa cerrada?

Complete las tareas que se indican aquí y envíe su solicitud a través del formulario de solicitud.

Período de solicitud del boleto de bronce para la versión alfa cerrada

-- Fecha de inicio: 3 de mayo de 2022, 12:00 (GMT +8)

-- Fecha de finalización: 17 de mayo de 2022, 23:59 (GMT +8)

-- Fecha programada para la distribución de boletos a los ganadores: 27 de mayo de 2022

*Tenga en cuenta que no se podrán aceptar solicitudes después de la fecha de finalización del período de solicitud. *Tenga en cuenta que la fecha de distribución de los boletos está sujeta a cambios.

Período de la versión alfa cerrada

El cronograma específico se anunciará en una fecha posterior.

Haga su solicitud ahora aquí.

Comunidad de GensoKishi Online -META WORLD-

