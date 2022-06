Comunicado de prensa de Business Wire: Mi-Jack

Mi-Jack Products, el líder de la industria de grúas pórtico con neumáticos de goma (Rubber Tired Gantry, RTG), maquinaria de manipulación de contenedores y tecnología para instalaciones portuarias e intermodales, ha anunciado la exitosa adquisición de Yardeye GmbH, un proveedor con sede en Alemania de automatización, prevención de colisiones y de protección de zonas de trabajo para las industrias de contenedores portuarios y ferroviarios.

El equipo basado en tecnología de identificación por radiofrecuencia (Radio Frecuency Identification, RFID) y en un sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS), el sistema de localización en tiempo real (Real Time Locating System, RTLS) del personal y el sistema para evitar colisiones (Collision Avoidance System, CAS) de Yardeye encajan perfectamente en la plataforma tecnológica Mi-Star® de Mi-Jack, que ofrece todo, desde dirección automatizada con GPS diferencial y gestión de inventario con GPS hasta vista de operaciones virtualizadas y gestión centralizada de flotas.

La combinación de los grupos de tecnología capacitados y experimentados de ambas empresas en una facilitará la innovación continua y la excelencia para la automatización, la prevención de colisiones y la protección de zonas de trabajo dentro de puertos y terminales intermodales.

Aaron Newton, vicepresidente de Ventas de Mi-Jack, anunció: "Al unir estas dos plataformas tecnológicas similares pero únicas, las industrias portuarias e intermodales ahora tendrán una solución de automatización de extremo a extremo con redundancia superior, dirigida por una empresa [Mi-Jack] que se ha arraigado en el negocio de manipulación de contenedores durante más de 65 años".

Según Simon Fiera, vicepresidente de Tecnología de Mi-Jack: "Vemos a Yardeye como un componente clave de la integración en una base agnóstica de fabricación de grúas con fines de automatización y protección de la zona de trabajo. Esperamos con ansias las innovaciones y eficiencias que surgirán de la combinación de las habilidades y experiencias de los equipos tecnológicos de Europa y América del Norte".

Con esta huella expandida, Mi-Jack brinda su soporte y servicio de clase mundial a los clientes de Yardeye en América del Norte y proporcionará soluciones de tecnología Mi-Star a puertos y terminales de toda Europa. Mi-Jack brinda servicios y soporte de repuestos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y cuenta con una amplia red de técnicos muy capacitados y expertos en soluciones que brindan servicio a los clientes tanto en persona como virtualmente.

Stephan Trauth, director general de Yardeye, dijo: "Estamos muy orgullosos de unirnos al grupo de Mi-Jack. Los conocimientos técnicos de ambas empresas generarán capacidades y sinergias más avanzadas. Juntos, proporcionaremos una cartera de automatización que establece nuevos estándares en la industria de contenedores ferroviarios. La red de Mi-Jack en el mercado norteamericano y especialmente su competencia agregarán más valor e ideas innovadoras para nuestros clientes. ¡Esperamos con ansias este nuevo capítulo!"

Christian Augustin, fundador de Yardeye y director general de indurad, afirmó: "Desde 2017, el equipo de Yardeye logró que su empresa pase de ser un concepto a ser una empresa con un impacto global al servicio de la industria intermodal y del manejo de contenedores. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y creemos que, junto con Mi-Jack, Yardeye continuará con su historia de éxito, tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados. indurad y yo continuaremos enfocando nuestras actividades en la tecnología de radar para el manejo de materiales en volumen".

Acerca de Mi-Jack

Mi-Jack es reconocido mundialmente como líder e innovador de la industria de grúas pórtico con neumáticos de goma (RTG) y otros productos y soluciones a nivel mundial. El conjunto de tecnología de automatización Mi-Star de Mi-Jack incluye AccuSteer, AccuStack, AccuView, VehicleView y AccuFleet. Mi-Star está instalado en miles de equipos de todo el mundo.

La sede corporativa se encuentra en Hazel Crest, Illinois, en una instalación con certificación ISO 9001:2017 que produce RTG de Translift? y Travelift® que hoy en día está en uso en seis continentes. La empresa mantiene cuatro oficinas centrales de operaciones regionales y cinco oficinas de ventas. Mi-Jack es parte de Lanco Group of Companies. Para obtener más información, visite www.mi-jack.com.

Acerca de Yardeye

Yardeye GmbH (www.yardeye.com) opera internacionalmente con un enfoque en la automatización portuaria y la protección de zonas de trabajo en terminales de contenedores. Mediante la exclusiva tecnología de GNSS, RFID y de prevención de colisiones de Yardeye, las terminales pueden identificar y rastrear grúas, vehículos y personal para operaciones de predio intermodales eficientes y la protección de las zonas de trabajo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Mi-Jack Aaron Newton, vicepresidente de Ventas (708)-596-5200 Yardeye Stephan Trauth, director general

