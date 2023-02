Comunicado de prensa de Business Wire: Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences Limited(ASX: MAP) ("Microba"), una empresa dedicada al microbioma de precisión, se complace en anunciar que su gama de productos para análisis de próxima generación, MetaXplore?, se ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios de Australia bajo una nueva marca, Co-Biome?. Con ello se cumple el hito de lanzamiento de nuevos productos sanitarios anticipado en el informe anual del ejercicio fiscal 2022 y actualizado en los informes trimestrales tras el lanzamiento de la versión beta cerrada en junio de 2022.

MetaXplore? GI Plus can help you explore the impact your patients' gut microbiome may be having on their health. MetaXplore? GI Plus translates diagnostic gastrointestinal markers and targeted pathogen, protist and parasite panels1 alongside metagenomic-driven gut microbiome insights2 for over 28,000* microbial species and their function. (Photo: Business Wire)

El Dr. Luke Reid, director ejecutivo de Microba, señaló: "La nueva gama de pruebas MetaXplore? supone un avance importante en el modo en que la información de las pruebas microbiómicas puede aplicarse en un entorno sanitario. Seguimos progresando al frente de este campo para avanzar en la aplicación de los análisis del microbioma en un entorno sanitario hacia un futuro en el que puedan ser rutinarios en la gestión de la salud y las enfermedades, de forma similar a como lo son hoy los análisis de sangre".

La nueva gama MetaXplore? combina pruebas de diagnóstico de la salud gastrointestinal con análisis del microbioma intestinal basados en la metagenómica para ofrecer soluciones integrales en pruebas gastrointestinales a los profesionales sanitarios. La serie de pruebas MetaXplore? se ha desarrollado junto con profesionales sanitarios y se ha lanzado al mercadobajo una nueva marca denominada Co-Biome?.

Consta de 3 productos: MetaXplore?, MetaXplore? GI y MetaXplore? GI Plus. Sus principales características son:

- Formato de informe de fácil interpretación, diseñado específicamente para los profesionales sanitarios con el fin de brindar una consulta eficaz al paciente.

- Perspectivas clínicas calificadas científicamente según las directrices del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica.

- Marcadores de diagnóstico e investigación de la salud gastrointestinal (calprotectina fecal, sangre oculta en materia fecal, lactoferrina, elastasa pancreática, IgA secretora, zonulina, pH fecal).

- Detección diagnóstica de patógenos y parásitos (patotipos de E. coli, patotipos de C. difficile, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Salmonella spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis).

- Perfil completo del microbioma (diversidad microbiana, riqueza y perfil de más de 28 000 especies microbianas, incluidas bacterias, hongos, parásitos y detección de arqueas, junto con la detección de parásitos de los subtipos 1-9 de Blastocystis y otros eucariotas).

- Producción del microbioma y consumo de metabolitos [butirato, acetato, propionato, ácido 3-indolpropiónico (IPA), lipopolisacáridos hexa-acilados (hexa-LPS), trimetilamina (TMA), sulfuro de hidrógeno, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), toxina de B. fragilis, metano, beta-glucuronidasa, mucina, oxalato].

Uno de los principales componentes de la estrategia de Microba es aprovechar la tecnología y la capacidad líderes en el mundo de la empresa para avanzar en la aplicación clínica de las pruebas del microbioma y convertirlas en una parte rutinaria de la gestión de la salud y la enfermedad. La gama de pruebas MetaXplore? a través de Co-Biome? representa un importante avance en esa estrategia al abrir nuevos caminos en la aplicación de las pruebas del microbioma en la atención sanitaria.

El Profesor Lutz Krause, director científico de Microba, comentó: "Estas nuevas pruebas integran las herramientas tradicionales de patología gastrointestinal con la tecnología de pruebas microbiómicas de nueva generación de Microba y las investigaciones mundiales más recientes para avanzar en la utilidad de las pruebas microbiómicas en un entorno sanitario. Se espera que esta gama de pruebas amplíe significativamente el mercado total al que pueden dirigirse los productos para análisis de Microba".

Se puede acceder a la gama de pruebas a través de Co-Biome? en Australia por medio de un profesional sanitario y, tras el lanzamiento, se espera que se extienda más adelante a través de la creciente red internacional de socios de distribución de Microba.

Acerca de Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences es una empresa de microbioma de precisión que tiene como objetivo mejorar la salud humana. Microba, con tecnología líder a nivel mundial para medir el microbioma del intestino humano, está impulsando el descubrimiento y el desarrollo de terapias novedosas para la enfermedades crónicas más importantes y ofrecer servicios de análisis de microbioma del intestino a nivel global para investigadores, médicos y consumidores Gracias a las asociaciones con organizaciones líderes, Microba está impulsando el descubrimiento de nuevas relaciones entre el microbioma, la salud y la enfermedad para el desarrollo de nuevas soluciones para la salud.

