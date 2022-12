Comunicado de prensa de Business Wire: Milestone Technologies Inc.

Milestone Technologies Inc. ("Milestone"), proveedor líder a nivel mundial de servicios de TI, anunció la finalización de una inversión de control en la empresa por parte de The Halifax Group ("Halifax"), una firma de capital privado de mercado medio que se asocia con gestores para invertir en empresas líderes en el mercado. Además, Two Sigma Impact, una firma de inversión de capital privado orientada a utilizar tecnología y ciencia de datos para impulsar la participación de empleados, efectuó una inversión minoritaria. Por su parte, H.I.G. Capital conservará una participación accionaria en Milestone.

Con esta nueva inversión, Milestone continuará con la ejecución y aceleración de la visión estratégica de la empresa de crear una cultura que priorice a los empleados y de ampliar su conjunto de servicios y soluciones.

"Estamos muy entusiasmados con nuestros nuevos socios y la visión que compartimos para la siguiente etapa del crecimiento de Milestone. La inversión que están realizando Halifax y Two Sigma Impact nos proporcionará el capital y los recursos estratégicos que necesitamos para acelerar el crecimiento de Milestone y brindar un mejor servicio a nuestros empleados y clientes en todo el mundo", comentó Sameer Kishore, presidente y director ejecutivo de Milestone. "A medida que seguimos recorriendo el mismo camino que comenzamos ya hace siete años con H.I.G. Capital, es un placer recibir a nuestros nuevos socios".

David Bard, socio de Halifax, señaló: "Es un verdadero privilegio asociarnos con Sameer y el equipo de Milestone. Han demostrado ser el mejor equipo de gestión en su tipo, con una historia impresionante que contar. Halifax ha construido una tesis sólida y un conjunto de relaciones ejecutivas en torno a los servicios de TI que pretendemos aplicar para ayudar a Milestone a desarrollar y acelerar aún más su gran éxito hasta la fecha".

Andrey Vakhovskiy, director gerente de H.I.G. Capital, comentó: "Sameer y el equipo de Milestone han hecho un excelente trabajo al ejecutar iniciativas estratégicas y hacer crecer el negocio. Hemos disfrutado de nuestra asociación con el equipo de Milestone y esperamos participar en el éxito continuo de la empresa como inversor minoritario junto con Halifax".

Acerca de MilestoneMilestone Technologies, es un prestador global de servicios de IT con sede en Silicon Valley, que brinda soluciones diversas desde 1997 y ayuda a cientos de empresas líderes a impulsar la tecnología en todo el mundo. La empresa emplea a más de 3100 profesionales del sector, atiende a más de 200 clientes y opera en 31 países diferentes. Para obtener más información, visite https://milestone.tech/ y siga a Milestone Technologies en LinkedIn.

Acerca de The Halifax GroupFundada en 1999, The Halifax Group es una empresa de capital privado que trabaja con gestores y empresarios para recapitalizar y hacer crecer empresas del mercado medio bajo con valores empresariales totales generalmente en el rango de 100 a 300 millones de dólares. Halifax se especializa en recapitalizaciones de capital, escisiones de empresas y adquisiciones por parte de la dirección, así como en la inversión en una variedad de industrias, como la subcontratación de servicios empresariales, sanidad, bienestar y franquicias. La empresa tiene su sede en Washington, D.C. y una oficina en Raleigh (Carolina del Norte). Más información en https://thehalifaxgroup.com/

Acerca de Two Sigma ImpactTwo Sigma Impact es un negocio de Two Sigma. Su misión es combinar la propiedad activa y basada en principios con la ciencia de datos con el objetivo de lograr rendimientos superiores y resultados sociales positivos. El equipo de Two Sigma Impact se enfoca en el impacto de la fuerza laboral donde anticipan que las inversiones innovadoras y reflexivas en humanos conducirán a una mejor experiencia de los empleados, mayor productividad y retornos financieros a largo plazo. Como parte de Two Sigma, Two Sigma Impact tiene experiencia en ciencia de datos, tecnología y una variedad de especialidades corporativas, y busca apoyar a las empresas de su cartera con esos recursos.

Acerca H.I.G. CapitalH.I.G. Capital es una firma líder a nivel mundial de capital privado y activos alternativos que administra más de $ 52 mil millones de capital social. Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en los EE. UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y Sao Paulo, H.I.G. se especializa en proporcionar capital tanto de deuda como de acciones a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque de valor agregado flexible y centrado en las operaciones. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas que superan los 30 000 millones de dólares. Para obtener más información, visite https://www.higcapital.com/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

