Comunicado de prensa de Business Wire: Mindbreeze

Mindbreeze, proveedor líder de dispositivos y servicios en la nube en el campo del conocimiento de la información y la inteligencia artificial aplicada, ha sido nombrado líder en el Magic Quadrant de Gartner de 2022 para motores de búsqueda inteligente por cuarta vez consecutiva. Además, Mindbreeze se colocó en la posición más alta por la capacidad de ejecución entre los 15 proveedores diferentes evaluados en el informe de investigación global.

Descargue una copia gratuita del informe directamente desde el sitio web de Mindbreeze.

"La comprensión automatizada de la información para proporcionar perspectivas y contexto es ahora una necesidad para las empresas. Vemos de primera mano que nuestros clientes tienen una enorme necesidad de una gestión inteligente del conocimiento y de una visión de 360 grados en todas las áreas de sus operaciones. Mindbreeze pretende ser una herramienta perfecta para el usuario en sus respectivos departamentos", explica Daniel Fallmann, fundador y CEO de Mindbreeze. "Creemos totalmente que el hecho de que se nos reconozca una vez más como líderes y de que ocupemos el puesto más alto por nuestra capacidad de ejecución se debe a nuestros esfuerzos por innovar y optimizar continuamente nuestro producto. Nuestro equipo se siente muy orgulloso y feliz de ayudar a nuestros clientes a desplegar las innovaciones de productos de IA de Mindbreeze en toda su organización", añade.

Descargue aquí el Magic Quadrant de Gartner 2022 para motores de búsqueda inteligente.

Más de 2000 de las empresas más grandes del mundo ya están aprovechando el motor de información impulsado por IA de Mindbreeze para gestionar su información de forma más eficiente e inteligente.

Gartner, Magic Quadrant para motores de búsqueda inteligente, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms, 12 de diciembre de 2022.

Acerca de Mindbreeze

Mindbreeze es un proveedor líder global de dispositivos y servicios de nube para búsquedas empresariales, inteligencia artificial aplicada y gestión del conocimiento. Con su red mundial de socios, Mindbreeze atiende a sus clientes en todo el mundo en todos los husos horarios.

Para más información, visite www.mindbreeze.com y síganos en LinkedIn y Twitter @Mindbreeze.

Contacto

Jeremy Wise +1 312 300 6745 pr@mindbreeze.com

