Comunicado de prensa de Business Wire: Minister of Hajj and Umrah

S.A.R. el Príncipe Jaled Al-Faisal, Consejero del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y Gobernador de la Región de La Meca, y S.A.R. el Príncipe Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Gobernador, provincia de Medina, inauguró la conferencia y exposición de 2023 sobre el Hayy y la Umrah "Hajj Expo". Celebrada en Jeddah, la segunda edición de la Hajj Expo contó con 81 ponentes de los sectores público y privado, así como con delegaciones de alto nivel de ministros de asuntos religiosos, jefes de misiones de Hajj y autoridades superiores de más de 57 países.

H.R.H Prince Khaled Al-Faisal, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah Region touring the exhibition with H.E. Minister of Hajj and Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah (Photo: AETOSWire)

S.E. el Ministro de Hajj y Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah dio la bienvenida a los distinguidos invitados, señalando que la principal prioridad de Arabia Saudí es garantizar que los peregrinos puedan realizar el Hajj y la Umrah de forma segura y protegida,mejorando las capacidadesdigitales de los servicios. "Se trata de un compromiso histórico y un honor del que el Gobierno de lasDos Mezquitas Sagradas debe sentirse orgulloso", afirmó.

Al-Rabiah reiteró la voluntad del Ministerio de enriquecer la experiencia del Hayy yy la Umrahmediante el desarrollo de servicios y soluciones y la introducción de normas y procedimientos mejorados. Elogió el compromiso de las autoridades competentes y la pronta firma de los acuerdos sobre el Hayy como "testimonio de la incesante voluntad de ofrecer mejores servicios a los peregrinos y a los participantes en la Umrah".

En el acto se firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento entre entidades clave, en particular la Autoridad Generalde Awqaf (General Authority for Awqaf - GAA), la Autoridad General Saudí de Convencionesy y Exposiciones(Saudi Conventions and Exhibitions General Authority - SCEGA), la Academia Global Rey Salman para la Lengua Árabe (King Salman Global Academy for Arabic Language - KSAA), la Organización Saudí de Normas,, Metrologíay Calidad (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization - SASO)y el Comité de Medios de Comunicación y Concienciación Bancaria de los Bancos Saudíes (Media and Banking Awareness Committee for Saudi Banks). También se firmaron más de 57 acuerdos de servicios para el Hayy, relativos al número de peregrinos del Hayy, planes específicos para la llegada de los peregrinos y requisitos sanitarios e instrucciones de procedimiento.

La Hajj Expo debatió formas de mejorar la calidad de los servicios del Hayy en 10 sesiones magistrales, 13 mesas redondas y "Charlas sobre el Hayy", así como 36 talleres y otros actos y actividades: la exposición islámica, la zona de desafíos del Hayy y la Umrah, y la zona de empresas emergentes.

Hajj Expo tiene como objetivo construir un ecosistema integrado y sostenible de servicios y soluciones para mejorar la experiencia de los peregrinos, anticipar futuras direcciones y establecer oportunidades para nuevas colaboraciones, acuerdos e iniciativas locales e internacionales, al tiempo que muestra los esfuerzos de Arabia Saudí para mejorar el desarrollo sostenible de los servicios a los peregrinos.

