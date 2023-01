Comunicado de prensa de Business Wire: Mitgo

Desde su fundación en 2009, Admitad se ha convertido en una red global de socios y líder en la industria del marketing de afiliados. En 2022, sus servicios y plataformas generaron más de 130 millones de pedidos para 35 000 marcas y usuarios en línea, y monetizaron las audiencias de más de 100 000 afiliados.

Los últimos cinco años han visto un período de fuerte crecimiento y adquisición acelerada, con la empresa gastando más de U$30 millones en la adquisición, inversión y lanzamiento de varios proyectos y negocios nuevos.

Dado que muchas de estas nuevas empresas quedaron fuera del entorno de marketing natural de Admitad, era necesaria una reestructuración de la empresa.

El lanzamiento de Mitgo, el nuevo holding matriz del grupo empresarial Admitad, tiene como objetivo simplificar la estructura empresarial actual, permitiendo a Admitad y sus activos la libertad de desarrollarse de manera independiente, crecer en diferentes direcciones y crear nuevos puestos de avanzada en industrias emergentes.

Alexander Bachmann, CEO, fundador y único propietario de Admitad, asumirá el cargo de CEO de Mitgo.

"La economía mundial está cambiando rápidamente. Al desarrollar sus propios productos e invertir en nuevos proyectos prometedores, Mitgo hará una importante contribución al desarrollo de industrias como el comercio electrónico, AdTech y MarTech. Un enfoque centrado en la innovación es la columna vertebral de la operación comercial de Mitgo. Esta nueva estructura de la empresa nos permitirá aún más libertad para lanzar empresas, adquirir, invertir y atraer inversiones", afirma Bachmann.

Como holding multinacional con activos en los campos de innovación de MarTech, FinTech y TI, Mitgo planea desempeñar un papel importante en la configuración futura de estas industrias.

Este movimiento permitirá a Mitgo acceder a nuevos campos próximos. Campos como EdTech, donde su servicio Univibes ayuda a los estudiantes a elegir, solicitar y ganar becas universitarias internacionales, y Smart Shopping con su solución CheckRewards.

Mitgo también actuará como una incubadora de empresas emergentes para fundadores y cofundadores, y como una red de inversores y emprendedores, apoyando y desarrollando nuevos negocios prometedores. Una de sus principales prioridades es atraer fundadores de proyectos sólidos, coinversionistas activos y nuevos miembros del equipo en las regiones de enfoque.

Admitad seguirá siendo uno de los negocios principales de Mitgo, con un enfoque continuo en ser una plataforma de marketing de desempeño global y un proveedor de soluciones de TI. La compañía lanzará una serie de nuevos productos innovadores en 2023.

Los negocios dentro de la familia Mitgo (participación del 100 %) se enfocan en publicidad nativa (TakeAds), soluciones de publicidad de cupones y cupones (FairSavings), soluciones de marketing de influencers (ConvertSocial), mercado EdTech (Univibes) y soluciones de seguimiento de afiliados y referencias (Tapfiliate). Los negocios dentro de la familia extensa (participación parcial) incluyen Letyshops, Sarafan, Booknet y Manganum. Varias de estas ofertas se crearon dentro del propio estudio y acelerador de startups de Mitgo.

Con oficinas en más de 10 países y un equipo de más de 700 profesionales especializados en diferentes regiones, desde LATAM hasta APAC, Mitgo ofrece una infraestructura completa de relaciones comerciales locales duraderas en las principales economías del mundo.

Las marcas bajo el paraguas de Mitgo se beneficiarán del acceso completo al espectro completo de opciones de crecimiento, experiencia y apoyo financiero que su empresa matriz puede brindar.

La misión de Mitgo es crear, lanzar y escalar nuevos negocios a través de inversiones y adquisiciones. Con este fin, la compañía planea realizar inversiones adicionales de entre $75 y $100 millones para 2025.

