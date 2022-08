Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), una empresa de servicios públicos regulada propiedad de inversores que brinda servicios de energía a 3,7 millones de personas, solicitó las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power para cuatro proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (battery energy storage system, BESS) a escala de servicios públicos por un total de 39 megavatios (MW)/180 megavatios horas (MWh). Los proyectos BESS de microrred de Elliot, Clairemont, Paradise y Boulevard se conectarán a la infraestructura existente en la región de San Diego para brindar una capacidad confiable y fortalecer la capacidad de recuperación de la red en medio de las altas demandas de energía en los calurosos días de verano y las horas pico de la noche.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005859/es/

Para garantizar la energía a los servicios comunitarios críticos, San Diego Gas & Electric está agregando las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power. Cuatro proyectos de microrredes por un total de 39 megavatios/180 megavatios hora que fortalecerán la resiliencia de la red y agregarán capacidad confiable a la infraestructura de la región durante los picos de demanda y los cortes de energía inesperados. Se muestra: Representación del sistema de almacenamiento de energía de la batería de las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power. (Crédito: Mitsubishi Power)

Las soluciones de almacenamiento de Emerald incluyen el Controlador integrado de planta Emerald, que es un sistema de gestión de energía (Energy Management System, EMS) y un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) con operación BESS en tiempo real y una plataforma de control de monitoreo/supervisión. Estas funciones de control ayudarán a garantizar que las instalaciones críticas de servicios públicos, incluidas las de los bomberos, las médicas, las de gestión de emergencias y las policiales, estén alimentadas durante los picos de demanda y los apagones inesperados.

"Vivimos en una época en la que las crecientes amenazas del cambio climático y las olas de calor extremo pueden afectar cada vez más la confiabilidad de la red", dijo el director de Tecnología Limpia Avanzada de SDG&E, Fernando Valero. "Al expandir nuestra cartera de almacenamiento de energía, estamos ayudando a nuestra región y a las instalaciones comunitarias críticas a ser más resilientes".

Los proyectos BESS de microrred, aprobados por la Comisión de Servicios Públicos de California el 23 de junio, están programados para estar en línea a mediados de 2023.

Tom Cornell, vicepresidente sénior de Soluciones de Almacenamiento de Energía de Mitsubishi Power Americas, dijo: "SDG&E fue uno de los primeros en adoptar el almacenamiento de energía en baterías en el oeste de los Estados Unidos y sigue siendo líder en la implementación de almacenamiento de energía para servir a sus clientes. Estamos entusiasmados de tener un impacto con SDG&E en estos cuatro proyectos de microrredes, además del proyecto de almacenamiento de energía de Pala-Gomez Creek (Arroyo Pala-Gomez) anunció a principios de este año".

En mayo de 2022, Mitsubishi Power recibió la certificación de ciberseguridad IEC 62443 ML2 para el proceso de Ciclo de vida de desarrollo de seguridad (Security Development Lifecycle, SDL), que valida que todos los productos desarrollados para sus soluciones de almacenamiento Emerald, incluida la tecnología de control de hardware, siguen políticas y procesos rigurosos alineados con las mejores prácticas de la industria.

Mitsubishi Power respaldará sus soluciones de almacenamiento Emerald para SDG&E con un acuerdo de servicio a largo plazo de 10 años.

Lea más sobre algunos de los proyectos BESS de Mitsubishi Power:

-- ION Renewables firma un acuerdo de exclusividad para llevar las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power a Irlanda

-- Innergex ordena la solución de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power para traer a Chile 425 megavatios-hora de almacenamiento de baterías

-- San Diego Gas & Electric ordena la solución de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power para agregar capacidad a la alta demanda de energía

-- Mitsubishi Power y Powin se asocian para mejorar la confiabilidad de la red de California con dos proyectos de almacenamiento de energía en baterías

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005859/es/

Contacto

Contacto para comunicaciones Christa Reichhardt +1 407-484-5599 Christa.Reichhardt@amermhi.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.