Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

Un consorcio formado por Mitsubishi Power Americas, Inc., Sargent & Lundy y TIC-The Industrial Company prestará a Entergy Texas servicios de ingeniería, adquisición y construcción (engineering, procurement and construction, EPC) para construir la Central Eléctrica Avanzada del Condado de Orange (Orange County Advanced Power Station, OCAPS). La Comisión de Servicios Públicos de Texas aprobó el proyecto presentado por Entergy Texas para construir la central de ciclo combinado de 1 215 megavatios (MW) cerca de Bridge City, Texas.

Representative illustration of the 2 on 1 combined cycle project, including two M501JAC enhanced air-cooled gas turbines, steam turbine, heat recovery steam generator, and advanced control system. (Credit: Sargent & Lundy)

Las capacidades combinadas de los socios del consorcio ayudarán a Entergy a avanzar hacia su objetivo de transición energética:

-- Sargent & Lundy, reconocida por su experiencia en ingeniería de ciclo combinado de clase avanzada, se encargará de la ingeniería del proyecto.

-- TIC, con un sólido historial de construcción segura y conforme a los plazos, asume la función de constructor.

-- Mitsubishi Power, líder mundial en soluciones de generación y almacenamiento de energía, suministra su unidad motriz apta para hidrógeno, que incluye dos turbinas de gas refrigeradas por aire perfeccionadas M501JAC, una turbina de vapor, un generador de vapor con recuperación de calor y un sistema de control avanzado.

El presidente y director ejecutivo de Entergy Texas, Eliecer Viamontes, comentó: "La planta de OCAPS suministrará energía a la región del sudeste de Texas, en rápido crecimiento, durante los próximos años y continuará con nuestra misión de proporcionar energía más limpia, más confiable y de menor costo a nuestros clientes. Además, la posibilidad de aprovechar la capacidad de combustión conjunta de hidrógeno de la central mejora su viabilidad a largo plazo y beneficiará a los clientes. OCAPS estará estratégicamente situada cerca de productores de hidrógeno, gasoductos, almacenamientos y distribuidores para aprovechar esta importante fuente de energía ecológica y confiable en el futuro".

"Gracias a la sólida colaboración y a la amplia experiencia de los socios del proyecto, estamos perfectamente equipados desde el punto de vista estratégico para ayudar a Entergy a alcanzar sus objetivos de descarbonización", declaró Kurt Clardy, vicepresidente sénior de TIC. "Esperamos aprovechar nuestra vasta experiencia para construir de forma segura esta instalación líder en la industria".

Victor Suchodolski, presidente y director ejecutivo de Sargent & Lundy, declaró: "La elección de Sargent & Lundy como ingeniería de referencia del proyecto es una magnífica oportunidad para apoyar los objetivos de descarbonización a largo plazo de Entergy. Además de la experiencia en ingeniería de ciclo combinado de clase avanzada, Sargent & Lundy tiene un profundo conocimiento de las complejidades asociadas al desarrollo de estos proyectos a gran escala. Estamos más cerca de un futuro energético más limpio mientras trabajamos con nuestros socios para alcanzar sus objetivos de cero emisiones netas de carbono para 2050".

Bill Newsom, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, declaró: "Mitsubishi Power es consciente de que para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas de carbono es necesario reunir equipos con conocimientos complementarios. Hemos tenido el honor de trabajar con Entergy en varias centrales eléctricas puestas en marcha no hace mucho. Esperamos seguir progresando con Entergy y nuestros socios de EPC, TIC y Sargent & Lundy. Para alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050, todos debemos poner de nuestra parte. Ya sea un fabricante de equipos originales, un contratista, un productor o un consumidor, todos somos "La Generación de la energía". Juntos estamos creando un Cambio en la energía".

Acerca de Entergy Texas

Entergy Texas, Inc. suministra electricidad a casi 500 000 clientes en 27 condados. Es una filial de Entergy Corporation, una empresa incluida en la lista Fortune 500 con sede en Nueva Orleans. Entergy, que abastece a tres millones de clientes a través de sus empresas operativas en Arkansas, Luisiana, Misisipi y Texas, está creando un futuro energético más limpio y resiliente para todos con su diversa cartera de generación de energía, que incluye fuentes de energía cada vez más libres de carbono. Con orígenes en la región del Golfo Sur desde hace más de un siglo, Entergy es un líder reconocido en ciudadanía corporativa, ha aportado más de 100 millones de dólares en beneficios económicos a las comunidades locales a través de esfuerzos filantrópicos y de promoción en los últimos años. Los aproximadamente 12 000 empleados de la empresa se dedican a abastecer de energía la vida de hoy y la de las generaciones futuras. Para estar al tanto de las últimas noticias de Entergy, visite la Sala de prensa.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) con sede en Lake Mary, Florida, tiene una plantilla de más de 2 500 profesionales y expertos en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se dedican a capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera asequible y segura, y al mismo tiempo promuevan la prosperidad humana en América del Norte, Central y del Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas, unidades motrices e islas de energía, sistemas geotérmicos y desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, además de controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y servicios. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que utilizan la inteligencia artificial para conseguir un funcionamiento autónomo de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones energéticas de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio (Japón), MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan los sectores de la energía, las infraestructuras, el transporte, la industria aeroespacial y la defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Sargent & Lundy

Fundada en 1891, Sargent & Lundy es una de las empresas de servicios integrales de ingeniería más antiguas del mundo. Líder en electricidad, energía y descarbonización a nivel global, con experiencia en modernización de redes, energías renovables, almacenamiento de energía, energía nuclear, energía fósil y captura de carbono, Sargent & Lundy presta servicios integrales para proyectos (desde consultoría, diseño e implementación hasta gestión de la construcción, puesta en marcha y operaciones/mantenimiento) con especial atención a la calidad y la seguridad. La empresa presta sus servicios tanto a clientes del sector público como privado de la energía, la distribución de gas, la industria y los organismos públicos. Para obtener más información, visite sargentlundy.com y síganos en LinkedIn.

Acerca de TIC - The Industrial Company

TIC, una filial de propiedad exclusiva de Kiewit Corporation, ofrece servicios de construcción por contratación directa para proyectos industriales en los mercados de la electricidad, la energía, la minería y el sector naval. Para más información, visite www.ticus.com.

