Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO) acaba de publicar sus informes Sostenibilidad de las partes interesadas de 2021 y Grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés). Para Moody's, la sostenibilidad es un elemento central de su actividad, y el Informe de Sostenibilidad destaca la amplia gama de trabajos que se están realizando en toda la empresa para conseguir un mejor negocio, apoyar una mejor vida y ofrecer mejores soluciones. El Informe TCFD destaca el liderazgo de Moody's en materia de clima, lo que incluye los avances en su plan de descarbonización y la mejora del análisis de riesgos físicos y de transición, así como el papel que desempeña la empresa en la transición hacia un nivel cero de emisiones netas al ayudar a los participantes de los mercados a abordar los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima a través de su amplia gama de ofertas.

Estos informes destacan varios hitos en materia de sostenibilidad y ESG que Moody's ha logrado en el último año:

Mejor negocio

Moody's ha incorporado la sostenibilidad en todas sus operaciones y en la cadena de valor. La empresa ha superado sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a corto plazo (con una reducción del 92 % de las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 y una reducción del 95 % de las de alcance 3 con respecto al año de referencia 2019). Además, ha conseguido grandes avances en lo que respecta al compromiso con los proveedores. Moody's se enorgullece de anunciar su objetivo validado de reducción de emisiones de alcance 1, 2 y 3 en un 90 % para el año 2040 y de ser una de las primeras empresas en tener sus objetivos netos a corto y largo plazo validados por la iniciativa "Science Based Targets" (SBTi).

Mejor vida

Moody's se preocupa por fomentar un lugar de trabajo inclusivo y solidario en el que todos los empleados puedan prosperar y por ayudar a fortalecer las comunidades dotándolas de recursos para crecer. En 2021, la empresa lanzó la Universidad de Moody's, una plataforma para el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo profesional y personal de los empleados, y adoptó un único enfoque de gestión del rendimiento, al que denominó GPS por "Grow, Perform, Succeed" (Crecer, Actuar, Triunfar). La Fundación Moody's y los esfuerzos filantrópicos impulsados por los empleados se tradujeron en más de 6 millones de dólares en donaciones benéficas, mientras que los empleados de la empresa aportaron más de 11 000 horas de voluntariado a sus comunidades.

Mejores soluciones

Moody's se propone acelerar la transformación de los mercados y construir economías sostenibles. En 2021, la empresa lanzó varias soluciones nuevas que proporcionan una mayor transparencia en cuanto a los riesgos relacionados con ESG y ayudan a los clientes a identificar oportunidades. Además, Moody's Investors Service (MIS) amplió su Perfil de Emisor ESG y sus Puntuaciones de Impacto Crediticio para brindar mayor transparencia sobre cómo se incorporan las consideraciones ESG en las calificaciones crediticias. Por otra parte, la empresa adquirió RMS, líder del sector, para reforzar sus capacidades de modelización y análisis de riesgos climáticos y catastróficos.

El Informe de Sostenibilidad de las partes interesadas de 2021 de Moody's incluye varios de los otros informes anuales de la empresa, como el TCFD, el SASB, el GRI y el WEF. Visite el sitio web de Sostenibilidad de Moody's para consultar la cartera de informes de sostenibilidad galardonados de la empresa y obtener más información sobre sus compromisos e iniciativas.

ACERCA DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody's, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con sus cerca de 14 000 empleados en más de 40 países, Moody's combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

