Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO) acaba de anunciar que su división de inversión social corporativa, Moody's Foundation, está aceptando solicitudes de organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo que estén alineadas con sus dos áreas de interés estratégico: la capacitación de las pequeñas empresas y el apoyo a la recuperación de los ecosistemas en los mercados emergentes.

"En Moody's, tenemos la convicción de que promover la inclusión y la resiliencia fomenta un futuro más próspero", declaró Jennifer Stula Rivera, responsable global de Impacto en la Comunidad de Moody's. "Estamos encantados de dar la bienvenida a nuevos socios afines a nuestras prioridades estratégicas y a nuestra misión de dotar a las personas de los conocimientos y recursos que necesitan para desarrollar oportunidades y prosperar".

"Capacitar a nuestra gente y a las comunidades es fundamental para nuestro sistema de valores, estrategia corporativa y propósito empresarial", señaló David Platt, director de Estrategia de Moody's. "Nuestros colegas desempeñan un papel muy importante en el éxito de nuestros programas de voluntariado y tutoría. Por ello, estamos deseando ponerlos en contacto con nuevos socios que están marcando la diferencia en sus comunidades".

La estrategia de Impacto en la Comunidad de Moody's aborda problemas que afectan de manera desproporcionada a la población de los mercados emergentes. Moody's aprovecha las subvenciones de la Moody's Foundation, pone en marcha iniciativas de participación de los empleados, como programas de voluntariado y tutoría, y ofrece acceso gratuito a sus productos y servicios para apoyar sus dos áreas de interés:

-- Capacitar a las pequeñas empresas: apoyar a emprendedores a los que se subestima, como mujeres y personas de color, para que amplíen sus empresas y aumenten las opciones de empleo y la movilidad socioeconómica de los ciudadanos de sus comunidades.

-- Apoyar la recuperación de los ecosistemas: proporcionar a las comunidades vulnerables a la degradación ecológica con recursos, servicios y herramientas para aumentar su capacidad de recuperación frente a un planeta cambiante.

Las organizaciones sin fines de lucro interesadas deben revisar la Solicitud de propuesta y realizar este cuestionario de elegibilidad. Aquellas que cumplan los requisitos serán invitadas a presentar una propuesta. Las solicitudes pueden presentarse hasta las 17:00 (hora del este) del miércoles 15 de marzo.

Más información sobre la Moody's Foundation y los programas Moody's Community Impact: https://www.moodys.com/communityimpact

ACERCA DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que capacita a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes empresariales a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody's, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más fundamentadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con sus cerca de 14 000 empleados en más de 40 países, Moody's combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005170/es/

Contacto

SHIVANI KAK Relaciones con los inversores 212.553.0298 shivani.kak@moodys.com CHRIS CASHMAN Comunicaciones +1 (212) 553-0729 chris.cashman@moodys.com

