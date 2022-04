Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Analytics, Inc.

Moody's Analytics se complace en anunciar la incorporación de las capacidades de evaluación del riesgo climático en su plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del crédito, la solución CreditLens?. Como resultado, las entidades crediticias pueden evaluar el impacto del clima en la situación crediticia de sus clientes para tomar decisiones de préstamo.

Son cada vez más las instituciones financieras de todo el mundo que se plantean el impacto de los riesgos climáticos en su actividad. Los riesgos derivados del cambio climático pueden afectar a los ingresos, los gastos y la reputación de las empresas y los activos, lo que conlleva riesgos crediticios e impactos asociados para quienes conceden préstamos comerciales. Sin embargo, la necesidad de transición hacia una economía libre de emisiones y resiliente también presenta oportunidades para productos financieros innovadores. Muchos bancos están adoptando medidas, comprometiéndose a alinear sus carteras de préstamos e inversiones con el objetivo de cero emisiones netas.

Con la capacidad de evaluación del riesgo climático disponible directamente en la solución CreditLens, los usuarios pueden contrastar el impacto del riesgo climático en sus decisiones crediticias e identificar las oportunidades adecuadas sin aumentar la carga de trabajo ni interrumpir el proceso operativo.

"La creciente crisis climática ha impulsado a nuestros clientes a gestionar un conjunto de riesgos más amplio que nunca", afirmó Eric Ebel, director general de Soluciones Bancarias de Moody's Analytics. "Como consecuencia de la creciente presión regulatoria y del mercado en todo el mundo, las instituciones financieras con visión de futuro intentan incorporar el riesgo climático en su proceso de toma de decisiones crediticias. Moody's Analytics está a la vanguardia a la hora de ayudar a los bancos a transitar por la transformación hacia un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono".

Este nuevo servicio aprovecha nuestras galardonadas soluciones de riesgo climático para apoyar la evaluación de dicho riesgo en la concesión de créditos. Esto se logra mediante el emparejamiento de potentes análisis de incumplimiento ajustados al riesgo climático con la solución CreditLens, y permite a nuestros clientes cuantificar y evaluar el impacto crediticio del riesgo climático.

Para saber más sobre el liderazgo de Moody's en la lucha contra el desafío compartido del cambio climático a través de sus conocimientos, soluciones y compromisos corporativos, visite www.moodys.com/climate.

Desarrollada con la última tecnología basada en la nube, la plataforma CreditLens ayuda a las empresas a transformar por medios digitales sus procesos de crédito, para tomar decisiones más rápidas y con mayor información. Aplica la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para facilitar la automatización de los procesos y ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia, reducir los errores y agilizar los flujos de trabajo.

