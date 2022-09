Comunicado de prensa de Business Wire: Mouser Electronics, Inc.

Mouser Electronics, Inc., el distribuidor líder en la industria de introducción de nuevos productos (NPI) con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos?, anuncia hoy el siguiente capítulo de su programa galardonado, Empowering Innovation Together?. La nueva entrega explora el caso de uso empresarial de las redes 5G no públicas para los despliegues de IoT industrial, que pueden ser de propiedad independiente, gestionados y asegurados a través de 5G New Radio (NR) Release 16.

The fifth installment of Mouser's 2022 Empowering Innovation Together program explores the potential of private 5G networks and includes a new episode of The Tech Between Us podcast. (Graphic: Business Wire)

La 5G NR ofrece espectros con y sin licencia en las bandas sub-1 GHz, sub-6 GHz, 24 GHz a 29 GHz y 37 GHz a 43 GHz. A través de los espectros sin licencia, como el Acceso de Autorización General (GAA) de los Servicios de Radio de Banda Ancha para Ciudadanos (CBRS) en la banda de 3550-3700 MHz (3,5 GHz), las organizaciones pueden aprovechar una combinación aparentemente ilimitada de aplicaciones de IoT sin el tiempo y los gastos de las licencias. La entrega de Redes Privadas 5G está patrocinada por Amphenol RF, Analog Devices, Intel®, Molex, RECOM y AMD Xilinx.

A través de un nuevo episodio del podcast The Tech Between Us, un video nuevo, Then, Now & Next y otros contenidos exclusivos, Mouser ofrece al público una mirada más profunda a los casos de estudio y ejemplos reales de redes 5G no públicas para despliegues industriales, lo que permite disponer de datos seguros in situ y mejorar la latencia de las aplicaciones dentro de las instalaciones industriales.

"En un ecosistema de tecnologías siempre conectadas, las redes 5G privadas pueden transferir datos sensibles dentro de un entorno seguro a altas velocidades", afirma Glenn Smith, Presidente y Director General de Mouser Electronics. "A través del contenido compartido en esta última entrega de EIT, esperamos que nuestros seguidores obtengan nuevos conocimientos sobre cómo aprovechar mejor las redes privadas 5G para aplicaciones industriales de baja latencia".

El anfitrión de The Tech Between Us, Raymond Yin, Director de Contenido Técnico de Mouser Electronics, da la bienvenida a Gilad Garon, fundador y Director General de ASOCS, para la animada conversación. El episodio del podcast está disponible en el sitio web de Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora y Spotify.

"Espero que los oyentes disfruten de mi conversación con Raymond tanto como yo", dice Garon. "El 5G transforma la tecnología celular en un software que permite una increíble cantidad de personalización. Las redes privadas 5G permiten a los administradores crear y gestionar fácilmente una conectividad segura, superrápida y fiable, única para las necesidades de sus organizaciones".

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Para más novedades acerca de Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor global autorizado, Mouser ofrece la más amplia selección del mundo de los más nuevos semiconductores y componentes electrónicos, en stock y listos para ser enviados. Los clientes de Mouser pueden esperar productos 100% certificados y genuinos, con total trazabilidad de cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de Recursos Técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

