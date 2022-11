Comunicado de prensa de Business Wire: Mouser Electronics, Inc.

Mouser Electronics, Inc., distribuidor líder en la industria de la introducción de nuevos productos (NPI) con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos (the widest selection of semiconductors and electronic components?), anuncia hoy el último episodio de 2022 de su programa galardonado Empowering Innovation Together? . Esta nueva edición profundiza en los últimos desarrollos en robots móviles autónomos (RMA), que han generado nuevas mejoras y aplicaciones de vanguardia en una serie de industrias.

Si bien los AMR existen desde la década de 1990, desde entonces han recibido una puesta a punto tecnológica gracias a la inteligencia artificial, los sistemas de visión por ordenador y las comunicaciones 5G. Estos robots avanzados en cuanto a tecnología han facilitado nuevos niveles de flexibilidad, autonomía y utilidad en la fabricación, el almacenamiento y la logística, además de mejorar la eficiencia en general.

"Los AMR tienen tecnologías cada vez más avanzadas y por eso van agregando capas de eficiencia y productividad sin precedentes a nuestras fábricas y cadenas de suministro", afirmó Glenn Smith, presidente y director general de Mouser Electronics. "Esperamos que la audiencia del programa IET comprenda mejor cómo los RMA pueden agilizar las operaciones de forma segura e inteligente".

En esta entrega, el público puede escuchar el podcast The Tech Between Us ver un nuevo video de Then, Now & Nexty leer otros contenidos exclusivos para saber más sobre las aplicaciones y tecnologías que potencian y mantienen los RMA, además de conocer los casos de uso empresarial.

Raymond Yin, Director de contenido técnico de Mouser Electronics y presentador del podcastThe Tech Between Us, estuvo acompañado por Niamh Donnelly, cofundadora y directora de operaciones de Akara Robotics, para conversar sobre la nueva generación de RMAR. El podcast se puede escuchar en el sitio web de Mouser y en las principales plataformas de streaming.

"Raymond y yo mantuvimos una conversación sumamente interesante sobre los RMA y los avances de hardware y las medidas de seguridad que los convierten en un complemento excelente para diversas instalaciones", subrayó Donnelly. "Los últimos diseños han ganado en sofisticación para adaptarse a las complejidades de la última tecnología, creando robots colaborativos que serán muy beneficiosos en los años venideros".

Fundado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas más reconocidos de la industria de los componentes electrónicos. Para saber más al respecto, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Para ver más noticias sobre Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Siendo distribuidor global autorizado, Mouser ofrece la más amplia selección del mundo de los últimos semiconductores y componentes electrónicos, en stock y listos para ser enviados. Los clientes de Mouser pueden estar seguros de que recibirán productos 100% certificados y genuinos, con total trazabilidad de cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluyendo un Centro de recursos técnicos, además de fichas de datos de los productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y demás información útil.

