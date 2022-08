Comunicado de prensa de Business Wire: Move Interactive

Digimon Masters, lleno de Digimon familiares para mucha gente, finalmente se lanza en Sudamérica.

Digimon Masters, lleno de Digimon familiares para mucha gente, finalmente se lanza en Sudamérica.

El 30 de agosto, se abrirá el servidor oficial del juego 'Digimon Masters' mantenido por Move Interactive.

Move Interactive ya ha brindado el exitoso juego 'Digimon Masters' a Corea, Hong Kong, Taiwán, Tailandia y América del Norte.

Move Interactive anunció que brindará a los usuarios sudamericanos la oportunidad de experimentar un nuevo mundo digital basado en la exitosa experiencia de Digimon Masters en varios países.

¿Qué tipo de juego es Digimon Masters?

Digimon Masters es un juego basado en la historia de la 'Digimon series' producida por Toei Animation.

Move Interactive llama a la puerta del mercado sudamericano por primera vez, pero la IP de Digimon ya es ampliamente conocida por los usuarios sudamericanos. Además, mientras juegan a Digimon Masters, los usuarios pueden explorar el mundo digital a través de Tamers y Digimons de las series de animación que veían de niños.

Los jugadores pueden criar y evolucionar varios Digimon a través de este juego, y pueden formar equipo con los Digimon que han criado y disfrutar del contenido luchando o cooperando con otros jugadores.

Este juego, que ha estado en funcionamiento durante aproximadamente 13 años, brindará a los usuarios una experiencia estable y agradable de juego

Además, los usuarios que inicien sesión durante el período de apertura podrán experimentar varios eventos para nuevos usuarios en el juego.

Se pueden encontrar más detalles sobre los eventos de preinscripción, contenido relacionado con Digimon Masters y comunicación entre usuarios en la página web oficial de Digimon Masters.

Español: https://spladmo.gameking.com/Main/Main.aspx Portugués: https://ptladmo.gameking.com/Main/Main.aspx

Contacto

Digimon RPG LATIN operation team +82 2-6356-5971 LADMO@moveint.io

