Comunicado de prensa de Business Wire: MPEG LA, LLC

MPEG LA, LLC anunció hoy que ha unificado aún más su Licencia de cartera de patentes de carga de vehículos eléctricos con la evolución de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos para que la Licencia sea más eficaz a la hora de abordar las necesidades del mercado ahora y en el futuro.

"A medida que el mundo realiza una rápida transición hacia el transporte electrificado con redes cómodas, fiables y asequibles de cargadores de vehículos eléctricos basados en estándares en los automóviles, a lo largo de las rutas y en las comunidades de todo el mundo, el consorcio de patentes de carga de vehículos eléctricos de MPEG LA garantizará a los implementadores el acceso a la propiedad intelectual fundamental en condiciones razonables", afirmó Larry Horn, presidente y CEO de MPEG LA. "Es un elemento necesario para una transición ordenada que proporcione libertad para operar, reducción del riesgo de litigios y previsibilidad en la planificación empresarial para equipar el mercado".

Para respaldar el despliegue de la carga de vehículos eléctricos en todo el mundo, la Licencia de carga de vehículos eléctricos de MPEG LA aborda múltiples estándares geográficos y de la industria, así como la mayor potencia y la creciente importancia de las Comunicaciones de alto nivel (HLC) en los cargadores comerciales para hacer de la Licencia una solución integral para el mercado mundial de carga de vehículos eléctricos. Los productos y las tarifas de los cánones se han revisado recientemente en reconocimiento de las nuevas necesidades del mercado. Puede encontrar más información aquí.

El objetivo de MPEG LA es ofrecer a todo el mundo el acceso a la mayor cantidad posible de patentes esenciales para la carga de vehículos eléctricos en las mismas condiciones bajo una única licencia. Cualquier parte que crea que tiene patentes que son esenciales para el estándar de carga de vehículos eléctricos puede presentarlas para que los expertos en patentes de MPEG LA evalúen su esencialidad y las incluyan en la licencia si se determina que son esenciales. Los términos y procedimientos que rigen la presentación de patentes pueden solicitarse aquí.

MPEG LA, LLC

MPEG LA es el principal proveedor mundial de licencias de estándares y otras plataformas tecnológicas. Desde la década de 1990, fue pionera en la creación de un consorcio de patentes moderno que ayudó a producir los estándares más utilizados en la historia de la electrónica de consumo y está ampliando el acceso a otras tecnologías innovadoras. MPEG LA ha gestionado programas de concesión de licencias para una variedad de tecnologías, que consisten en más de 26.000 patentes en 120 países, con 285 titulares de patentes y unos 7.300 licenciatarios. Al ayudar a los usuarios en la aplicación de sus opciones tecnológicas, MPEG LA ofrece soluciones de licencia que proporcionan acceso a la propiedad intelectual fundamental, libertad para operar, reducción del riesgo de litigio y previsibilidad en el proceso de planificación empresarial. Para obtener más información, visite www.mpegla.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005560/es/

Contacto

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel.: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.