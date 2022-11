Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios para la toma de decisiones críticas dirigidos a la comunidad mundial de las inversiones, anunció hoy el lanzamiento de una serie de índices de activos digitales, que ayudan a los inversores a evaluar las fuentes de riesgo y las oportunidades de retorno dentro del ecosistema mundial de los activos digitales.

Estos índices de activos digitales son los primeros de su tipo en MSCI y tienen el objetivo de monitorear el rendimiento de los activos digitales con mayor capitalización de mercado, el de los activos digitales que utilizan mecanismos de consenso de cadenas de bloques de prueba de trabajo y el de los activos digitales asociados con plataformas tecnológicas que admiten contratos inteligentes.

Estos nuevos índices se beneficiarán de los conocimientos que aportan los expertos de Menai Financial Group ("Menai"), un proveedor líder de productos de inversión y servicios comerciales de activos digitales de nivel institucional. Los índices surgen de una combinación de índices de activos digitales únicos diseñados y publicados por Compass Financial Technologies ("Compass"), una empresa líder proveedora de servicios relacionados con los activos digitales que se especializa en diseñar, calcular y publicar parámetros de mercado, índices financieros y estrategias de inversión cuantitativas.

La experiencia de Menai en activos digitales continúa orientando el desarrollo de las soluciones de activos digitales de MSCI, que ayudan a los inversores a transitar el universo de la inversión en activos digitales, a evaluar riesgos y desafíos, y a analizar las nuevas oportunidades y los desarrollos que van surgiendo a medida que la industria creciente impulsa el cambio tecnológico. Compass, una empresa independiente con sede en Suiza que se dedica a diseñar, calcular y gestionar los parámetros del mercado y las estrategias de inversión cuantitativas, creó los índices de activos digitales únicos que son los cimientos de los nuevos índices combinados de MSCI.

Stephane Mattatia, directora de índices temáticos de MSCI, expresó: "El ecosistema de los activos digitales está evolucionando rápidamente y con él, crece la demanda de herramientas y soluciones para ayudar a los inversores a manejar este nuevo tipo de activos. Los inversores mundiales quieren más transparencia y más conocimiento sobre estos mercados y buscan una manera de participar en ellos que les permita alcanzar sus altos estándares de profesionalismo, escala, gestión de riesgos y seguridad. El lanzamiento de estos índices encarna el compromiso que tiene MSCI de brindar claridad a diversos tipos de activos y de crear soluciones que reflejen tendencias de inversión disruptivas a largo plazo. MSCI adopta un enfoque sistemático orientado al proceso, y lo hace proporcionando información para ayudar a los inversores a aumentar la transparencia y tomar mejores decisiones de inversión".

Acerca de los índices:

-0- *T ÍndiceDescripción Índice de activos digitales mundiales de MSCI Son dos índices independientes que tienen el objetivo de representar el rendimiento de los 30 o 20 activos digitales principales respectivamente, según la medida de su capitalización total de mercado (excepto las monedas estables). Índice de activos digitales mundiales de prueba de trabajo de MSCI Tiene el objetivo de representar el rendimiento de los activos digitales, seleccionados por su capitalización de mercado, que no se basan en un mecanismo de consenso de prueba de trabajo. Un mecanismo de consenso, también conocido como protocolo de consenso, permite que una red informática coordine un libro mayor distribuido. Permite que todos los nodos participantes lleguen a un acuerdo general. Un mecanismo de consenso de prueba de trabajo requiere un trabajo informático sustancial que consume energía para crear nuevos bloques que contiene transacciones en el libro mayor distribuido. Índice de activos digitales mundiales de contratos inteligentes de MSCI Tiene el objetivo de representar el rendimiento de los activos digitales, seleccionados por su capitalización de mercado, que están asociados con plataformas tecnológicas que admiten funciones de "Contratos inteligentes". Un contrato inteligente es un programa digital que se ejecuta en una cadena de bloques. Es una colección de programas y de datos que residen en una dirección específica de la cadena de bloques subyacente. Los activos digitales que admiten las funciones de Contratos inteligentes pueden ser utilizados por una gran variedad de aplicaciones descentralizadas de todas las industrias. *T

Los índices utilizarán datonomyTM, un nuevo sistema de clasificación para el mercado de activos digitales, presentado como un nuevo servicio de datos que clasifica monedas y tokens según cómo se utilizan. Está diseñado para proporcionar un método consistente y estandarizado para ayudar a los participantes del mercado a ver y analizar el ecosistema de activos digitales, y los ayuda a crear un mayor nivel de transparencia sobre cómo se mueve el mercado, y se puede licenciar para varios casos prácticos, como la revisión y el análisis del rendimiento de la cartera y la presentación de informes.

MSCI es el propietario y el único administrador de este nuevo sistema de clasificación y puede recibir aportes sobre posibles cambios de parte del Consejo Asesor ("Consejo Asesor"), y de otros participantes del mercado. Entre los miembros de dicho consejo se encuentran Goldman Sachs, MSCI, Coin Metrics, y otros terceros que pueden brindar experiencia para el mantenimiento de datonomy. Los miembros terceros inaugurales se anunciarán más adelante.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Datonomy?, una taxonomía de activos digitales, es propiedad y es administrada por MSCI y fue desarrollada por Goldman Sachs, MSCI y Coin Metrics. Goldman Sachs, MSCI, Coin Metrics y demás partes involucradas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de datonomy no ofrecen garantías ni representaciones expresas o implícitas respecto de datonomy (ni de los resultados obtenidos a partir del uso del mismo), y, por la presente, todas esas partes renuncian expresamente a todas las garantías de originalidad, precisión, completitud, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular respecto de datonomy. Datonomy no es un consejo de inversión, no es una solicitud ni una recomendación ni un aval para comprar o vender un activo; no clasifica ni hace ninguna declaración respecto del estado regulatorio o la posición de un activo, y no proporciona ninguna garantía sobre los resultados de una inversión o estrategia de inversión en la que se utilice datonomy. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso Goldman Sachs, MSCI, o Coin Metrics, o cualquiera de los afiliados o cualquier tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cálculo o la concesión de licencias de los datos tendrán responsabilidad alguna sobre cualquier daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuente o de cualquier otro tipo (incluida la pérdida de ganancias), incluso si se notifica la posibilidad de que ocurrieran dichos daños. No se permite ninguna otra distribución, difusión ni uso de datonomy sin el consentimiento expreso por escrito de Goldman Sachs, MSCI, o Coin Metrics, incluido el uso de datonomy con fines de inversión.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

