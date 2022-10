Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, anuncia el lanzamiento de los Índices Diseñados por Clientes Institucionales (iCDI), lo que aumenta la capacidad de los propietarios de activos institucionales para personalizar y adaptar los índices que sustentan sus estrategias de inversión.

Los fondos de pensiones, los fondos soberanos, los fondos de inversión y otros propietarios de activos institucionales modifican cada vez más sus estrategias de inversión para tener en cuenta los impactos de un mercado que cambia rápidamente, con ajustes que van desde los cambios en la rotación de los factores hasta la adopción de sus propios objetivos de inversión en materia de ESG y clima. Los iCDI de MSCI están diseñados para permitir a los propietarios de activos modificar la metodología de un índice a medida que surgen estos cambios, en lugar de cambiar por completo los índices cuando surgen cambios en sus estrategias de inversión.

Con el respaldo de datos y análisis imparciales del equipo de investigación de soluciones de MSCI, los propietarios de activos pueden seleccionar los criterios iniciales del índice para un iCDI, que puede centrarse en consideraciones ESG, climáticas, de factores, temáticas o de cualquier otro tipo. Esta solución iCDI seleccionada puede servir como índice para un mandato indexado gestionado por el propietario del activo internamente o por un gestor de activos externo.

Los propietarios de activos pueden aprovechar la información proporcionada periódicamente a partir de la investigación de soluciones para identificar las fuentes de rendimiento, cuantificar los riesgos y las oportunidades en evolución, y ajustar de forma proactiva su metodología de índices según sea necesario para garantizar su idoneidad en todo momento para su estrategia específica. Además de las comprobaciones periódicas del índice, la monitorización del iCDI incluye:

-- análisis de riesgo y rendimiento, incluidas características extrafinancieras como los factores ESG, climáticos y temáticos;

-- investigación de temas relevantes para el iCDI;

-- análisis de pruebas de resistencia, como reflejo del impacto potencial de la evolución de la situación económica y financiera.

Sebastien Lieblich, responsable de licencias indexadas de MSCI, declaró: "Los mandatos de inversión de los propietarios de activos avanzan más allá de las estrategias basadas en la capitalización bursátil, ya que factores como el cambio climático, la regulación y los acontecimientos geopolíticos reconfiguran rápidamente los mercados y las economías mundiales. Con una inflación récord que impulsa la volatilidad en una amplia variedad de mercados, los inversores también se han visto obligados a reevaluar sus estrategias de asignación de activos. Al trabajar con los mayores inversores institucionales del mundo, MSCI comprobó la necesidad de contar con una solución de índices que los propietarios de activos pudieran hacer evolucionar con el tiempo a medida que ajustaban sus estrategias de inversión en respuesta a los nuevos acontecimientos y a los cambios en sus perspectivas de rendimiento y riesgo. El lanzamiento de los iCDIs representa un cambio radical en la forma en que los propietarios de activos pueden acceder a las soluciones de MSCI, poniendo la personalización y el seguimiento proactivo en la vanguardia de la inversión basada en índices".

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

