Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios para toma de decisiones críticas en la comunidad de inversiones global, anunció el lanzamiento de Risk Insights, el primer módulo de una nueva plataforma de análisis MSCI Insights, que calcula, almacena y entrega de manera transparente una amplia gama de medidas de riesgo para ayudar a que los inversores identifiquen tendencias y puedan responder a los rápidos cambios en los mercados.

Los inversores institucionales podrán acceder a una amplia gama de datos y análisis de MSCI a través de MSCI Insights, que incluirá atribuciones de rendimiento, datos de índices, datos éticos, sociales y de gobernanza empresarial (ESG) y módulos de datos de clima. El lanzamiento de otros módulos de MSCI Insights está programado para el cuarto trimestre de 2022 y durante 2023.

MSCI Risk Insights automatiza muchas tareas de análisis e informes que los analistas de riesgo realizan manualmente. La automatización permite que los inversores comprendan de manera rápida y efectiva el nivel general de riesgo en sus carteras, cómo ha cambiado ese riesgo, qué provocó los cambios y qué medidas pueden tomarse para alcanzar sus objetivos de inversión particulares.

MSCI Risk Insights ofrece a los inversores datos de riesgo históricos y la capacidad de personalizar una serie de paneles en la nube que contienen una amplia gama de métricas, entre ellas el riesgo de serie de tiempo, el riesgo factorial y una prueba de estrés. Estas visualizaciones de datos pueden ser útiles para inversores que buscan:

-- Posiciones, sectores, factores o carteras concentradas;

-- Reconocer los aspectos que contribuyen al cambio en el riesgo de una cartera y entender los elementos que impulsan el riesgo en estas carteras a lo largo del tiempo;

-- Analizar de qué manera las carteras y sus perfiles de riesgo han cambiado en diferentes periodos y regímenes; e

-- Identificar excepcionalidades estadísticamente significativas.

MSCI Risk Insights aprovecha a fondo las mismas herramientas de análisis de riesgo de MSCI utilizadas por cientos de los más grandes inversores en todo el mundo.

Jorge Mina, director global de análisis de MSCI, señaló: "Los inversores aprovechan cada vez más una amplia gama de herramientas de análisis en su proceso de inversiones. Pero la explosión de información que tienen a disposición en el ecosistema de inversiones moderno ha provocado que los equipos de gestión de riesgo se dediquen a sintetizar grandes cantidades de datos para generar informes en lugar de ofrecer un panorama útil relacionado con las tendencias del mercado. Al combinar contenidos de clase mundial con servicios de nube, el módulo de riesgo de MSCI Insights crea un canal centralizado para que los inversores institucionales no solo revisen y alojen datos, sino que además puedan transformarlos en información procesable que, en última instancia, sea un insumo para una amplia gama de actividades de inversión integradas".

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

