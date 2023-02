Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial, anuncia con fecha de hoy el lanzamiento de MSCI Corporate Sustainability Insights, una solución diseñada para aumentar en los ejecutivos de sostenibilidad corporativa la comprensión sobre los retos y oportunidades en materia de ESG y clima a los que se enfrentan sus empresas.

MSCI Corporate Sustainability Insights ofrece a los ejecutivos de las empresas a las que MSCI ESG Research realiza un seguimiento la posibilidad de medir y comparar sus datos climáticos y de ESG con los de sus homólogos, al tiempo que identifica posibles lagunas en la divulgación de información a través de tablas, gráficos y mapas intuitivos.

Las características de MSCI Corporate Sustainability Insights, gestionado por MSCI ESG Research LLC, han sido diseñadas para ofrecer a las empresas:

-- información optimizada para apoyar la planificación estratégica e impulsar el compromiso de los inversores a través de nuevos elementos de visualización de los datos de riesgo y rendimiento de MSCI ESG Research, incluidas las calificaciones de las empresas (ESG Ratings), las controversias sobre la materia (ESG Controversies) y los perfiles de alineación neta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

-- una visión de su exposición al riesgo y su alineación con los objetivos globales de temperatura a través de las soluciones Climate Value-at-Risk (valor en riesgo climático) e Implied Temperature Rise (aumento implícito de la temperatura) de MSCI ESG Reseatch;

-- ayuda para identificar sus posibles lagunas de divulgación en los compromisos relacionados con el carbono a través de la herramienta MSCI Target Explorer; y

-- perspectivas de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en comparación con sus homólogos del sector, basadas en las recomendaciones del grupo de trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).

MSCI ESG Research lleva más de 40 años midiendo y modelando el rendimiento de las empresas en materia de ESG a través de una amplia recopilación de datos públicos y la colaboración directa con las empresas. La creciente importancia de los aspectos ESG para los inversores y las empresas en los últimos años, así como el mayor nivel de requisitos normativos para la presentación de informes, ha llevado a una mayor divulgación y difusión de datos por parte de las propias empresas a MSCI ESG Research. En 2022, un total de 3989 empresas (43 %) del MSCI ACWI Investible Market Index interactuaron directamente con MSCI ESG Researchi.

Puesto que los reguladores han empezado a imponer normas acordes con la TCFD, cada vez son más las empresas que se comprometen a alcanzar un nivel de cero emisiones netas. En marzo de 2022, 1330 de los más de 2900 integrantes del índice MSCI ACWI habían fijado objetivos de reducción de emisionesii.

Las empresas también están ampliando sus divulgaciones de datos relacionados con el clima en sintonía con los inversores institucionales que se están inclinando por la inversión en cero emisiones netas y otros objetivos de inversión climática y ESG. El número de datos relacionados con el cambio climático que las empresas presentaron a MSCI ESG Research aumentó de 9914 a 14 648 entre 2021 y 2022iii.

Beth Byington, directora global de Soluciones Corporativas ESG y Climáticas de MSCI, declaró:"Las necesidades en materia de ESG y clima de las empresas han evolucionado drásticamente conforme han ido surgiendo en los últimos años nuevos requisitos de información por parte de reguladores e inversores institucionales. Ahora es más importante que nunca que las empresas cotizadas hablen en los mismos términos con estas audiencias sobre las oportunidades financieras y los riesgos asociados a temas como el cambio climático. MSCI Corporate Sustainability Insights se creó para ayudar a los líderes corporativos, como los directores de sostenibilidad, a obtener una mayor transparencia en su perfil climático y de ESG. Esperamos que estos conocimientos más profundos les permitan tomar medidas rápidas y decisivas para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad concretos".

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Acerca de los productos y servicios de MSCI ESG Research

Los productos y servicios de MSCI ESG Research están a cargo de MSCI ESG Research LLC, y fueron diseñados para suministrar investigaciones detalladas, calificaciones y análisis de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno de las empresas para compañías de todo el mundo. Las calificaciones, los datos y los análisis de ESG de MSCI ESG Research LLC también se utilizan para preparar los Índices de MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC es una empresa asesora de inversiones inscrita en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 y es una filial de MSCI Inc.

Para obtener más información, visite msci.com.

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las afirmaciones de carácter prospectivo se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran sustancialmente, por lo que no debe confiarse indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar los resultados o el rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal más reciente finalizado el 31 de diciembre que se presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. MSCI no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva. Ninguna información contenida en este documento constituye asesoramiento de inversión ni debe considerarse como tal. MSCI no concede ningún derecho ni licencia para utilizar sus productos o servicios sin la correspondiente licencia. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS SOBRE LA COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO NI DEL TIPO QUE FUERE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA Y DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY.

El presente documento y toda la información que contiene, incluidos entre otros todos los textos, datos, gráficos, diagramas (en conjunto, la "Información") son propiedad de MSCI Inc. o de sus filiales (en conjunto, "MSCI"), o de los titulares de sus licencias, proveedores directos o indirectos o de todo tercero involucrado en la preparación o recopilación de la Información (en conjunto, con MSCI, los "Proveedores de información") y se presenta únicamente a efectos informativos. No se podrá modificar la información, ni someterla a ingeniería inversa, ni reproducirla, ni difundirla total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de MSCI. Todos los derechos de la información están reservados por MSCI o por sus Proveedores de información.

La Información no podrá ser utilizada para crear productos derivados ni para verificar o corregir otros datos o información. Por ejemplo, entre otros fines, la Información no podrá ser utilizada para crear índices, bases de datos, modelos o análisis de riesgo, programas de software, o en conexión con la emisión, oferta, patrocinio, gestión o marketing de ningún título, cartera, producto financiero u otro instrumento de inversión creado a partir de la Información, relacionado con la misma, monitoreado por ella o derivado de la Información o de cualquier otro dato, información, producto o servicio de MSCI.

El usuario de la Información asume enteramente el riesgo relacionado con el uso que pudiera hacer o permitir que se haga de dicha Información. NINGUNO DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN EXPLÍCITA O TÁCITA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN (O A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN A PARTIR DEL USO DE ESTA) Y DENTRO DEL MÁS AMPLIO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY; CADA UNO DE LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN SE DESLIGA EXPRESAMENTE, POR LA PRESENTE, DE TODA DECLARACIÓN IMPLÍCITA (INCLUIDAS, A MODO DE EJEMPLO, TODA DECLARACIÓN IMPLÍCITA DE ORIGINALIDAD, PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, NO INFRACCIÓN, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR) CON RESPECTO A CUALQUIER PARTE DE LA INFORMACIÓN.

Sin perjuicio de lo antedicho y dentro del alcance más amplio permitido por la ley, los Proveedores de información no tendrán responsabilidad alguna en ninguna circunstancia, en relación con cualquier parte de la Información por ningún daño directo, indirecto, especial, punitorio, emergente (incluido lucro cesante) o cualquier otro tipo de daño o perjuicio, incluso si hubieran sido notificados de la posibilidad de dichos daños. Lo que antecede no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pudiera excluirse o limitarse según la ley aplicable , incluyendo, entre otros (según el caso), la responsabilidad por muerte o lesiones personales en la medida en que tales lesiones fueran consecuencia de negligencia o dolo por su parte, por parte de sus funcionarios, agentes o subcontratistas.

La información que se refiera a información histórica, datos o análisis no debe considerarse como una indicación o garantía de rendimiento futuro, análisis, pronósticos o proyección. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

No se debe depositar excesiva confianza en la Información, que no es un sustituto de la habilidad, el criterio y la experiencia del usuario, su comisión directiva, sus empleados, asesores o clientes al hacer inversiones y tomar otras decisiones de negocios. Toda la Información es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas.

Nada de lo contenido en esta información constituye una oferta de venta (ni una solicitud de una oferta de compra) de productos financieros u otro instrumento de inversión, ni de cualquier estrategia comercial.

No existe la posibilidad de invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activo o estrategia comercial u otra categoría representada por un índice sólo está disponible a través de instrumentos de inversión de terceros (si existen) basados en ese índice. MSCI no emite, patrocina, avala, comercializa, ofrece, revisa ni expresa de otro modo, ninguna opinión sobre fondo, ETF, derivado alguno u otra garantía, inversión, producto financiero ni estrategia comercial que se base, se relacione, o pretenda proporcionar un retorno de inversión relacionado con el rendimiento de cualquier Índice MSCI (colectivamente, "Inversiones vinculadas a índices"). MSCI no garantiza que las Inversiones vinculadas a índices sigan un rendimiento de índice u ofrezcan retornos de inversión positivos. MSCI Inc. no es un asesor de inversiones o fiduciario y no tiene ninguna representación con respecto a la conveniencia de invertir en ninguna Inversión vinculada a índices.

El rendimiento de los índices no representa los resultados de la negociación real de los activos/valores invertibles. MSCI mantiene y calcula los índices pero no gestiona activos reales. El rendimiento de los índices no refleja el pago de honorarios ni cargos por ventas que un inversor pueda pagar para adquirir los valores subyacentes del índice o de las Inversiones vinculadas a índices. La imposición de estas comisiones y cargos podría hacer que el rendimiento de la inversión vinculada a índices sea diferente del rendimiento del índice MSCI.

La Información puede contener datos retrospectivos probados. El rendimiento retrospectivo probado no supone el rendimiento real, sino hipotético. Con frecuencia existen diferencias sustanciales entre los resultados del rendimiento retrospectivo probado y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier estrategia de inversión.

Los componentes de los índices accionarios de MSCI son empresas que cotizan en bolsa, que se incluyen o excluyen de los índices según la aplicación de las metodologías pertinentes. En consecuencia, los componentes de los índices accionarios de MSCI pueden incluir MSCI Inc., clientes de MSCI o proveedores de MSCI. La inclusión de un valor dentro de un índice de MSCI no es una recomendación de MSCI para comprarlo, venderlo o mantenerlo, ni se considera un consejo de inversión.

Los datos y la información generados por las distintas filiales de MSCI Inc., como MSCI ESG Research LLC y Barra LLC, podrán utilizarse para calcular determinados índices de MSCI. Para obtener más información sobre las metodologías de índices relevantes, visite www.msci.com.

MSCI recibe una remuneración por otorgar licencia de sus índices a terceros. En los ingresos de MSCI Inc. se incluyen las tarifas basadas en activos de Inversiones vinculadas con índices. En la sección Relaciones con los inversores de www.msci.com hay más información disponible sobre las presentaciones empresariales de MSCI Inc.

MSCI ESG Research LLC es asesor de inversiones registrado en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, además de ser filial de MSCI Inc. Excepto con respecto a cualquier producto o servicio aplicable de MSCI ESG Research, ni MSCI ni ninguno de sus productos o servicios recomiendan, avalan, aprueban ni expresan de modo alguno ninguna opinión con respecto a ningún emisor, valores, productos o instrumentos financieros o estrategias de negociación y los productos o servicios de MSCI no pretenden constituir un asesoramiento de inversión ni una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) ningún tipo de decisión de inversión y no pueden considerarse como tales. Los emisores mencionados o incluidos en cualquier material de MSCI ESG Research pueden incluir a MSCI Inc, clientes de MSCI o proveedores de MSCI y también pueden comprar investigaciones u otros productos o servicios de MSCI ESG Research. Los materiales de MSCI ESG Research, en particular, los materiales utilizados en los índices MSCI ESG u otros productos, no se han presentado a la SEC de Estados Unidos ni ante ningún otro organismo regulador, ni han recibido su aprobación.

Cualquier uso o acceso a productos, servicios o información de MSCI requiere una licencia de MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD y otras marcas y nombres de productos de MSCI son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de MSCI o sus filiales en Estados Unidos y otras jurisdicciones. El Global Industry Classification Standard (GICS) fue desarrollado por MSCI y S&P Global Market Intelligence y es propiedad exclusiva de estas empresas. "Global Industry Classification Standard (GICS)" es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence.

Aviso de conformidad con las directivas MIFID2/MIFIR: MSCI ESG Research LLC no distribuye ni actúa como intermediario de instrumentos financieros o depósitos estructurados, ni negocia por su propia cuenta, ni presta servicios de ejecución para otros ni administra cuentas de clientes. Ningún producto o servicio de MSCI ESG Research avala, promueve o está destinado a avalar o promover ninguna actividad de este tipo. MSCI ESG Research es proveedor independiente de datos ESG, informes y calificaciones basados en metodologías publicadas y disponibles para los clientes mediante un abono.

Aviso de privacidad: Para obtener información sobre la manera en que MSCI recopila y utiliza datos personales, consulte nuestro Aviso de privacidad en https://www.msci.com/privacy-pledge.

-0- *T i Fuente: MSCI ESG Research LLC, a 31 de diciembre de 2022. La tasa de interacción es el porcentaje de empresas del MSCI Index correspondiente que han contactado en un año determinado. MSCI no publica encuestas ni cuestionarios. ii Datos sobre empresas del índice MSCI ACWI, a marzo de 2022. En los casos en que no se comunicaron las fechas de anuncio de los objetivos, asumimos que se fijaron en 2021. Fuente: MSCI ESG Research LLC, publicado en "As TCFD Comes of Age, Regulators Take a Varied Approach", MSCI.com, 21 de abril de 2022. iii Fuente: MSCI ESG Research LLC, a 31 de diciembre de 2022. *T

