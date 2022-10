Comunicado de prensa de Business Wire: MultiBank Group

El Grupo MultiBank, la mayor institución de derivados financieros del mundo, consolidó su posición como el agente más regulado del mundo, al anunciar que sus filiales obtuvieron licencias nuevas y codiciadas emitidas por la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU ("SCA") y la Autoridad Monetaria de Singapur ("MAS").

Desde su creación, el Grupo MultiBank mantiene una trayectoria inigualable, con más de 11 reguladores financieros y más de 25 sucursales en todo el mundo. El Grupo proporciona a sus clientes el más alto nivel de seguridad de los fondos, garantizando la tramitación de los retiros en 24 horas, ofreciendo un seguro de exceso de pérdidas único en su género, suscripto por Lloyds of London a través de su filial MEX Atlantic.

El Grupo MultiBank está formado por varias instituciones financieras reguladas por las autoridades financieras, como ASICde Australia, AUSTRAC de Australia, BaFin de Alemania, FMA de Austria, SCA de los Emiratos Árabes Unidos, MAS de Singapur y CIMA de las Islas Caimán.

Naser Taher, Fundador y Presidente, afirmó "Es un gran placer anunciar hoy el lanzamiento de nuevas entidades con licencia reguladas por SCA y MAS. Somos el corredor más regulado del mundo, registrado con más de 11 reguladores en todo el mundo, y continuaremos con nuestro compromiso a largo plazo de avanzar en las normas reguladoras en beneficio de los operadores de todo el mundo. En una época en la que los bancos con calificación "AAA" se enfrentan a constantes desafíos regulatorios, un estatus regulatorio tan impecable es realmente único dentro de esta industria. Como resultado de nuestra trayectoria considerable, nuestros más de 1.000.000 de valiosos clientes han confiado en nosotros durante las últimas tres décadas para que seamos su proveedor de productos financieros y tecnología financiera seguro y de confianza".

Con un equipo de veteranos de la industria altamente experimentados, el Grupo MultiBank continúa fortaleciendo su posición como líder mundial en regulaciones, tecnología fintech, servicios de corretaje y productos financieros, mientras experimenta un crecimiento sin precedentes año tras año en todas las métricas, incluyendo los volúmenes de negociación, los clientes y el registro de los resultados financieros.

Acerca de MultiBank Group

El Grupo MultiBank se fundó en California, Estados Unidos, en 2005. Cuenta con un volumen de operaciones diario de más de 12.100 millones de dólares y atiende a una amplia base de clientes de más de 1.000.000 de personas en 100 países. El Grupo MultiBank se ha convertido en uno de los mayores proveedores de derivados financieros en línea del mundo, ofreciendo a sus valiosos clientes plataformas de negociación galardonadas, con apalancamiento de hasta 500:1 en productos como divisas, metales, acciones, materias primas, índices y activos digitales. Para más información, visite MultiBankFX.com.

