Comunicado de prensa de Business Wire: Muslims Around the World Project

El "Proyecto Musulmanes por el Mundo" (MATW-Project), es una organización no gubernamental de nueva generación que genera patrimonio con impacto global. Su fundador, Ali Banat, falleció muy joven a causa del cáncer. En reconocimiento a su contribución, TRT World Citizen Awards, una organización que distingue a las personas que contribuyen de forma importante a la sociedad, ha concedido a Ali Banat su Premio a la Trayectoria. Mahmoud Ismail, amigo de Ali Banat y director ejecutivo de MATW-Project, recibió el galardón en la ceremonia celebrada en Estambul el 25 de noviembre de manos de TRT World, la emisora internacional en inglés operada por la cadena nacional turca TRT.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005249/es/

CEO of MATW-Project Mahmoud Ismail and TRT Director General Prof. Zahid Sobaci (Photo: Business Wire)

Ali Banat, un empresario árabe-australiano dueño de una empresa de seguridad y electricidad, falleció en 2018, después de luchar contra el cáncer. A raíz de su diagnóstico de cáncer en octubre de 2015, Ali Banat donó todo su patrimonio a la beneficencia y fundó "MATW-Project".

Mahmoud Ismail expresó su opinión sobre el premio: "Hemos perdido a Ali Banat, pero su legado pervive en lo que hizo por el mundo y por la caridad. Su "MATW-Project", establecido en Australia, sigue adelante con una fuerte presencia en muchos países del mundo, especialmente en África. Nos gustaría agradecer a TRT World el reconocimiento de las contribuciones de MATW al mundo y la concesión de este premio a nuestro fundador Ali Banat".

Este es el tercer año que los TRT World Citizen Awards celebran la entrega de sus galardones. A la ceremonia asistieron muchas personas de diferentes partes del mundo, desde la política hasta el ámbito académico, pasando por el arte, el entretenimiento, la ayuda humanitaria y los negocios.

Esta organización sin fines de lucro aprecia el legado de Ali Banat y promueve un cambio positivo en todo el mundo. Con sus 774 000 seguidores en las redes sociales, el "MATW-Project" ha construido más de 950 pozos en África para paliar la escasez de agua, ha apoyado a más de 1000 niños huérfanos y ha cambiado la vida de más de 3 millones de personas.

El "MATW-Project" funciona gracias a las donaciones en su totalidad, lo que significa que cada cantidad donada se entrega a los necesitados, y proporciona ayuda humanitaria en países como Bangladés, Pakistán, Palestina, Yemen, Siria y Afganistán. También brinda refugio, acceso al agua, educación y servicios de orientación en condiciones de vida difíciles.

Ismail concluyó su discurso explicando que quieren maximizar el impacto de las donaciones mediante un modelo sostenible: "En "MATW-Project" nos esforzamos por construir unas condiciones de vida equitativas y justas, compatibles con la dignidad humana, inspirados en nuestros valores de confianza, eficiencia, sostenibilidad, impacto y convicción. Espero que este Premio a la Trayectoria otorgado por TRT World a nuestro fundador, Ali Banat, contribuya a dar a conocer las actividades del Proyecto Musulmanes por el Mundo y llegar a más personas en todas partes".

Visítenos en https://matwproject.org

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005249/es/

Contacto

Mac Ismail mac.ismail@matwproject.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.