Comunicado de prensa de Business Wire: MYT Netherlands Parent B.V.

MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" o la "Compañía"), la casa matriz de Mytheresa Group GmbH, acaba de anunciar los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022. La plataforma digital multimarca de lujo vuelve a registrar un sólido crecimiento de los ingresos con una rentabilidad continuada.

Michael Kliger, director ejecutivo de Mytheresa, declaró: "Nuestro negocio se ha mostrado muy sólido a pesar del impacto de muchas dificultades externas en el tercer trimestre. Me complace que Mytheresa haya obtenido unos resultados tan sólidos y haya mantenido la rentabilidad del EBITDA ajustado. Hemos aumentado nuestro GMV en dos dígitos, hemos ampliado nuestra base de clientes de forma saneada, nuestra base de clientes principales se ha fortalecido aún más y todo ello frente a un extraordinario crecimiento del 47 % en el mismo trimestre del año pasado. Seguimos viendo un fuerte crecimiento en Estados Unidos, donde volvimos a registrar los mejores resultados de Mytheresa, con un crecimiento extraordinario en los estados de clima más cálido, como Florida y Texas".

Kliger añadió: "Aunque es imposible predecir el entorno macroeconómico para los próximos meses, el sector del lujo siempre ha demostrado ser muy resistente. Además, el cambio hacia las compras de lujo en línea sigue adelante e impulsa el crecimiento. Las primeras semanas del cuarto trimestre del año fiscal 2022 confirman nuestra confianza en que Mytheresa sigue siendo el socio elegido por las marcas de diseño de lujo para captar a nuestros clientes multimarca de alto valor. Seguimos confiando en el potencial de crecimiento rentable de nuestro negocio a corto y largo plazo".

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS DEL TERCER TRIMESTRE FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2022

-- Aumento del 13,2 % del GMV interanual hasta 186,6 millones de euros, frente a 164,8 millones de euros en el período del año anterior.

-- Aumento de las ventas netas de 4,7 millones de euros, o un 2,9 % interanual, hasta los 169,5 millones de euros, más lento que el GMV, debido a los cambios planificados de las marcas al modelo de plataforma comisariada (CPM) y el consiguiente efecto de registrar la tasa de plataforma como ventas netas.

-- El margen de beneficio bruto aumentó en 490 puntos básicos, hasta el 48,8 %, frente al 43,9 % del período del año anterior, debido principalmente al aumento de las ventas del CPM, que genera un margen bruto del 100 %, y a un enfoque continuo en las ventas a precio completo.

-- EBITDA ajustado de 10,2 millones de euros o un margen del 6,0 % en el tercer trimestre del ejercicio 2022, frente a 11,1 millones de euros o un margen del 6,8 % en el período del año anterior. Resultado de explotación ajustado de 8,0 millones de euros, frente a 9,1 millones de euros en el período del año anterior.

-- Beneficio neto ajustado de 5,6 millones de euros, frente a los 4,5 millones de euros del mismo período del año anterior.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACTIVIDAD RECIENTE

Fuerte expansión en todo el mundo:

-- Sólido crecimiento del GMV en general, con una subida del 13,2 % respecto al tercer trimestre del año 2021 y del 67,0 % respecto al tercer trimestre del año 2020.

-- El mayor crecimiento del GMV vuelve a producirse en EE. UU., con un 41,6 % más que en el tercer trimestre del año 2021, y un aumento de la contribución al GMV total del 16,4 %.

-- Una vez más, eventos de alto impacto para clientes realizados en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

-- Apertura de la tienda insignia de Mytheresa en JD.com para aumentar el conocimiento de la marca y la confianza de los consumidores chinos.

Continuación de las asociaciones de marcas:

-- Lanzamiento de colecciones cápsula exclusivas y prelanzamientos en colaboración con Loewe, Moncler, Berluti, Manolo Blahnik x Birkenstock, Gucci, Dior Eyewear, entre otros.

-- Gran éxito del espacio emergente de belleza con la marca francesa de lujo para el cuidado de la piel a base de plantas Sisley.

-- Sigue el éxito de las operaciones del modelo de plataforma comisariada (CPM) con 6 marcas.

Crecimiento de clientes de alta calidad:

-- Crecimiento del 21,6 % de los clientes activos en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 755 000 clientes.

-- Importante número de compradores por primera vez en el tercer trimestre del ejercicio 2022, con más de 110 000 clientes.

-- Tasas de recompra muy positivas en el tercer trimestre del ejercicio 2022 de los grupos de clientes adquiridos hace un año.

-- Fuerte crecimiento del número de clientes de primer nivel, con un 33,3 % en el ejercicio 2022 frente al ejercicio 2021, así como un aumento del GMV medio por todos los clientes del 4,4 % en el ejercicio 2022 frente al ejercicio 2021.

-- Crecimiento efectivo de nuestro servicio de reventa exclusiva en asociación con Vestiaire Collective y expansión del servicio al Reino Unido y, próximamente, a los Estados Unidos.

Resultados operativos sólidos y constantes:

-- Se mantuvo la continuidad del negocio en todas las operaciones con la atención puesta en la salud y el bienestar de todos los empleados de Mytheresa como prioridad absoluta a pesar de la ola de virus Omicron en Alemania.

-- Elevada satisfacción de los clientes, con una puntuación de promoción neta del 77,7% en el tercer trimestre del ejercicio 2022, que no es tan alta como la del año pasado, debido a los continuos retrasos en los envíos a nivel mundial provocados por la escasez de personal debido a la COVID.

-- Se ha conseguido un sólido margen de beneficio bruto con un 48,8 % en el tercer trimestre del ejercicio 22, gracias a la continua concentración en el negocio de precio completo y al aumento de la participación del CPM, que genera un 100 % de beneficio bruto.

PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

Para el año fiscal completo que finaliza el 30 de junio de 2022, esperamos alcanzar nuestros objetivos en el extremo inferior de los rangos indicados:

-- Un GMV del orden de 755 millones de euros a 775 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23 % al 26 %.

-- Ventas netas entre 700 y 720 millones de euros.

-- Beneficio bruto de 350 a 365 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 22 % al 27 %.

-- Margen de EBITDA ajustado entre el 9 % y el 10 %.

Las anteriores declaraciones prospectivas reflejan las expectativas de Mytheresa a fecha de hoy. Como consecuencia de los numerosos factores de riesgo, incertidumbres y suposiciones que se exponen a continuación, los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Mytheresa no tiene previsto actualizar sus declaraciones prospectivas hasta su próximo anuncio de resultados trimestrales, salvo en las declaraciones disponibles públicamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA TELECONFERENCIA Y LA TRANSMISIÓN POR INTERNET

Mytheresa organizará una teleconferencia para tratar sus resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2022, el 10 de mayo de 2022 a las 8:00, hora del este. Quienes deseen participar a través de la transmisión por Internet deberán acceder a la llamada a través de la página de relaciones con los inversores de Mytheresa en https://investors.mytheresa.com. Quienes deseen participar por teléfono pueden llamar al +1 (844) 200-6205 (EE. UU.) o al +1 (929) 526-1599 (internacional). El código de acceso será 239252. La repetición estará disponible a través de la página web de relaciones con los inversores de Mytheresa. La repetición telefónica estará disponible desde las 11:00, hora del este, del 11 de mayo de 2022 hasta el 17 de mayo de 2022, en el número +1 (866) 813-9403 (EE. UU.) o +44 204 525-0658 (internacional). El código de acceso a la repetición será 383682.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según la definición de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas al impacto de la pandemia mundial de COVID-19; el impacto de las restricciones en el uso de identificadores para los anunciantes (IDFA); las ventas, los gastos y la rentabilidad futuros; el desarrollo futuro y el crecimiento previsto de nuestro negocio y nuestra industria; nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia empresarial; la disponibilidad de suficiente efectivo y capacidad de endeudamiento para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo, servicio de la deuda y gastos de capital durante los próximos doce meses; y el gasto de capital previsto. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por los siguientes términos: "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "en curso", "planifica", "potencial", "prevé", "proyectar", "debería", "hará", "haría" o su forma negativa u otra terminología similar, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Estas declaraciones son solo previsiones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los declarados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Al evaluar estas declaraciones y nuestras perspectivas, debe considerar cuidadosamente los factores que se exponen a continuación.

No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se emite este comunicado o para reflejar nueva información o el desarrollo de acontecimientos imprevistos, a menos que lo exija la ley.

La consecución o el éxito de los asuntos contemplados en dichas declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidas y desconocidas. Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa o si alguna de las suposiciones resulta incorrecta, nuestros resultados podrían diferir sustancialmente de los resultados manifestados de manera expresa o implícita en las declaraciones prospectivas que realizamos.

No debe confiar en las declaraciones prospectivas como si se tratara de predicciones de acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas representan las creencias y suposiciones de nuestra dirección únicamente en la fecha en que se realizan dichas declaraciones.

Para más información sobre estos y otros factores que podrían afectar a nuestros resultados financieros, consulte los documentos que presentamos periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ("SEC"), incluida la sección titulada "Factores de riesgo" incluida en el formulario 20-F presentado el 15 de octubre de 2021 conforme a la norma 424(b)(4) de la Ley de Valores. Estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en la sección de Presentaciones ante la SEC de la sección de relaciones con los inversores de nuestro sitio web en: https://investors.mytheresa.com.

ACERCA DE LAS MÉTRICAS OPERATIVAS Y MEDIDAS FINANCIERAS NO RELACIONADAS CON LAS NIIF

Revisamos una serie de métricas operativas y medidas financieras, incluidos los siguientes parámetros empresariales y no relacionados con las NIIF, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes empresariales y tomar decisiones estratégicas. Presentamos el EBITDA ajustado, el resultado de explotación ajustado y el beneficio neto ajustado porque los analistas, los inversores y otras partes interesadas los utilizan con frecuencia para evaluar las empresas de nuestro sector. Además, creemos que estas medidas son útiles para poner de relieve las tendencias de nuestros resultados operativos, porque excluyen el impacto de elementos que están fuera del control de la dirección o que no reflejan nuestras operaciones y rendimiento en curso. El EBITDA ajustado, el resultado de explotación ajustado y el beneficio neto ajustado tienen limitaciones, porque excluyen ciertos tipos de gastos. Utilizamos el EBITDA ajustado, el resultado de explotación ajustado y el beneficio neto ajustado únicamente como información complementaria. Se recomienda evaluar cada ajuste y las razones por las que lo consideramos apropiado para el análisis complementario.

Nuestras medidas financieras no relacionadas con las NIIF incluyen:

-- EBITDA ajustado, que es una medida financiera que no se basa en las NIIF y que calculamos como los ingresos netos antes de los gastos financieros (netos), los impuestos y la depreciación y amortización, ajustado para excluir los costos de preparación y transacción de la OPI, otros costos relacionados con la transacción y los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPI.

-- Resultado de explotación ajustado, que es una medida financiera que no se basa en las NIIF y que calculamos como el resultado de explotación, ajustado para excluir los costos de preparación y transacción de la OPI, otros costos relacionados con la transacción y los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPI.

-- Beneficio neto ajustado, que es una medida financiera que no se basa en las NIIF y que calculamos como el beneficio neto, ajustado para excluir los gastos de financiación de nuestros Préstamos para Accionistas, los gastos de preparación y transacción de la OPI, otros costos relacionados con la transacción y los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPI y efectos relacionados del impuesto a las ganancias.

No podemos prever los ingresos netos (pérdidas) con carácter prospectivo sin un mayor esfuerzo, debido a la gran variabilidad y dificultad para predecir determinadas partidas que afectan a los ingresos netos (pérdidas), entre las que se incluyen el impuesto a las ganancias y los gastos por intereses y, en consecuencia, no pueden proporcionar una conciliación con el EBITDA ajustado previsto.

El Valor Bruto de la Mercancía (GMV) es una medida operativa que significa el valor total en euros de los pedidos procesados. El GMV incluye el valor de la mercancía, los gastos de envío y los aranceles. Es neto con las devoluciones, los impuestos sobre el valor agregado y las cancelaciones. El GMV no representa los ingresos obtenidos por nuestra empresa. Utilizamos el GMV como un indicador del uso de nuestra plataforma que no está influenciado por la combinación de ventas directas y ventas a comisión. Los indicadores que utilizamos para controlar el uso de nuestra plataforma incluyen, entre otros, los clientes activos, el total de pedidos enviados y el GMV.

ACERCA DE MYTHERESA

Mytheresa es una de las principales plataformas a nivel mundial en comercio electrónico de moda de lujo que vende en más de 130 países. Fundada como boutique en 1987, Mytheresa inició su andadura en Internet en 2006 y ofrece moda "prêt-à-porter", zapatos, bolsos y accesorios para mujeres, hombres y niños. La selección cuidadosamente elaborada de más de 200 marcas se centra en marcas de lujo como Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent y Valentino y muchas más. La experiencia digital única de Mytheresa se basa en un enfoque minucioso en los compradores de lujo de alta gama, ofertas exclusivas de productos y contenidos, tecnologías y plataformas de análisis líderes, así como en operaciones de servicio de alta calidad. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, declaró unas ventas netas de 612,1 millones de euros (+36,2 % respecto al ejercicio 2020) en su primer año fiscal como empresa con cotización oficial (https://investors.mytheresa.com).

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financieros y métricas operativas clave (Importes en millones de euros)

-0- *T Trimestre finalizado Nueve meses finalizados 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % / PB 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % / PB (en millones) (sin auditar) Valor bruto de la mercancía (GMV) (1) EUR 164,8 EUR 186,6 13,2% EUR 449,7 EUR 550,6 22,4% Clientes activos (últ. doce meses, en miles) (1), (2) 621 755 21,6% 621 755 21,6% Total de pedidos enviados (últ. doce meses, en miles) (1), (2) 1384 1703 23,1% 1384 1703 23,1% Ventas netas EUR 164,8 EUR 169,5 2,9% EUR 449,7 EUR 514,9 14,5% Beneficio bruto EUR 72,4 EUR 82,8 14,4% EUR 209,6 EUR 260,2 24,1% Margen de beneficio bruto(3) 43,9% 48,8% 490 PB 46,6% 50,5% 390 PB EBITDA ajustado(4) EUR 11,1 EUR 10,2 (8,1%) EUR 43,7 EUR 52,6 20,2% Margen de EBITDA ajustado(3) 6,8% 6,0% (80 PB) 9,7% 10,2% 50 PB Resultado de explotación ajustado(4) EUR 9,1 EUR 8,0 (12,6%) EUR 37,6 EUR 45,8 21,9% Margen de resultado de explotación ajustado(3) 5,5% 4,7% (80 PB) 8,4% 8,9% 50 PB Beneficio neto ajustado(4) EUR 4,5 EUR 5,6 25,8% EUR 24,5 EUR 32,7 33,5% Margen de beneficio neto ajustado(3) 2,7% 3,3% 60 PB 5,5% 6,4% 90 PB *T

(1) La definición de GMV, cliente activo y total de pedidos enviados se encuentra en la página 29 de nuestro informe provisional. (2) Los clientes activos y el total de pedidos enviados se calculan en función de los pedidos enviados desde nuestros centros durante los últimos doce meses finalizados el último día del período presentado. (3) Como porcentaje de las ventas netas. (4) EBITDA, el EBITDA ajustado, el resultado de explotación ajustado y el beneficio neto ajustado son medidas no definidas por las NIIF. Para ampliar la información sobre cómo calculamos estas medidas y las limitaciones de su uso, véase lo siguiente.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financieros y métricas operativas clave (Importes en millones de euros)

Las tablas siguientes muestran las conciliaciones de los ingresos netos con el EBITDA y el EBITDA ajustado, del resultado de explotación con el resultado de explotación ajustado y del resultado neto con el beneficio neto ajustado:

-0- *T Trimestre finalizado Nueve meses finalizados 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % (en millones) (sin auditar) Ingresos netos EUR (50,0) EUR (4,3) (91,4%) EUR (24,6) EUR (9,5) (61,2%) Gastos financieros, netos EUR (4,6) EUR 0,3 (106,8%) EUR (14,8) EUR 0,7 (104,8%) Gasto por impuesto a las ganancias EUR 3,8 EUR 2,0 (47,2%) EUR 13,5 EUR 12,4 (7,8%) Amortización y depreciación EUR 2,0 EUR 2,3 12,0% EUR 6,1 EUR 6,7 10,2% depreciación de los activos con derecho de usoEUR 1,3 EUR 1,4 9,7% EUR 3,9 EUR 4,2 6,2% EBITDA EUR (48,7) EUR 0,3 (100,6%) EUR (19,8) EUR 10,3 (152,0%) Gastos de preparación y transacción de la OPI(1) EUR 3,3 EUR 0,0 (100,0%) EUR 7,0 EUR 0,0 (100,0%) Otros costos relacionados con la transacción(2) EUR 0,0 EUR 0,3 N/A EUR 0,0 EUR 1,3 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPI(3) EUR 56,5 EUR 9,6 (82,9%) EUR 56,6 EUR 40,9 (27,6%) EBITDA ajustado EUR 11,1 EUR 10,2 (8,1%) EUR 43,7 EUR 52,6 20,2% *T

-0- *T Trimestre finalizado Nueve meses finalizados 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % (en millones) (sin auditar) Ingresos de explotación EUR (50,7) EUR (2,0) (96,1%) EUR (25,9) EUR 3,6 (113,8%) Gastos de preparación y transacción de la OPI(1) EUR 3,3 EUR 0,0 (100,0%) EUR 7,0 EUR 0,0 (100,0%) Otros costos relacionados con la transacción(2) EUR 0,0 EUR 0,3 N/A EUR 0,0 EUR 1,3 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPI(3) EUR 56,5 EUR 9,6 (82,9%) EUR 56,6 EUR 40,9 (27,6%) Resultado de explotación ajustado EUR 9,1 EUR 8,0 (12,6%) EUR 37,6 EUR 45,8 21,9% *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financieros y métricas operativas clave (Importes en millones de euros)

-0- *T Trimestre finalizado Nueve meses finalizados 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Variación en % (en millones) (sin auditar) Ingresos netos EUR (50,0) EUR (4,3) (91,4%) EUR (24,6) EUR (9,5) (61,2%) Gastos de preparación y transacción de la OPI(1) EUR 3,3 EUR 0,0 (100,0%) EUR 7,0 EUR 0,0 (100,0%) Otros costos relacionados con la transacción(2) EUR 0,0 EUR 0,3 N/A EUR 0,0 EUR 1,3 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPI(3) EUR 56,5 EUR 9,6 (82,9%) EUR 56,6 EUR 40,9 (27,6%) Gastos de financiación de préstamos a accionistas(4) EUR (5,0) EUR 0,0 (100,0%) EUR (16,0) EUR 0,0 (100,0%) Efecto del impuesto a las ganancias(5) EUR (0,4) EUR 0,0 (100,0%) EUR 1,6 EUR 0,0 (100,0%) Beneficio neto ajustado EUR 4,5 EUR 5,6 25,8% EUR 24,5 EUR 32,7 33,5% *T

(1) Representa los honorarios profesionales extraordinarios, incluidos los honorarios de consultoría, jurídicos y contables, relacionados con esta oferta, que se clasifican dentro de los gastos de venta, generales y administrativos. (2) Otros costos relacionados con las transacciones representan los honorarios profesionales no periódicos, incluidos los honorarios de asesoramiento y contabilidad, relacionados con posibles transacciones. (3) En el ejercicio 2021, con la salida a bolsa en vigor, determinados miembros del personal directivo clave recibieron una compensación única basada en acciones, cuyo gasto de compensación basada en acciones se reconocerá según los calendarios de devengo definidos en los períodos futuros, lo que incluye 40,9 millones de euros para los nueve meses finalizados el 31 de marzo de 2022. No consideramos que estos gastos sean indicativos de nuestro rendimiento de explotación principal. (4) Nuestro Beneficio neto ajustado excluye los ingresos (gastos) financieros asociados a nuestros Préstamos para accionistas, que no consideramos indicativos de nuestro rendimiento principal. No recibimos ningún ingreso en efectivo en virtud de los Préstamos para accionistas, que se originaron como parte de la adquisición de Neiman Marcus en 2014. En enero de 2021, amortizamos nuestros Préstamos para Accionistas (el principal más los intereses pendientes) utilizando una parte de los ingresos netos de nuestra oferta pública inicial. (5) Refleja los ajustes del gasto histórico por impuesto a las ganancias para reflejar los cambios en los ingresos gravables para cada uno de los períodos presentados debido a los cambios en los gastos financieros relacionados con los Préstamos para accionistas, suponiendo un tipo impositivo legal del 27,8 %.

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados consolidados resumidos no auditados de beneficios y resultados globales (Importes en miles de euros, excepto datos sobre acciones y por acción)

-0- *T Trimestre finalizado Nueve meses finalizados (en miles de euros) 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 31 de marzo 2021 31 de marzo 2022 Ventas netas 164 776 169 512 449 728 514 914 Costo de las ventas, sin incluir la depreciación y la amortización (92 413) (86 747) (240 114) (254 716) Beneficio bruto 72 363 82 765 209 614 260 199 Gastos de envío y pagos (19 265) (25 146) (51 931) (70 622) Gastos de marketing (22 094) (23 280) (59 231) (69 536) Gastos de venta, generales y administrativos (80 040) (34 214) (117 701) (111 352) Amortización y depreciación (2040) (2284) (6107) (6728) Otros gastos (ingresos), netos 329 184 (568) 1612 Ingresos de explotación (50 747) (1975) (25 925) 3574 Ingresos financieros 5905 0 22 148 0 Costos financieros (1295) (314) (7380) (702) Ingresos financieros (costos), neto 4610 (314) 14 768 (702)Ingresos (pérdidas) antes de impuestos (46 137) (2289) (11 157) 2872 Gasto por impuesto a las ganancias (3838) (2028) (13 464) (12 418) Ingresos (pérdidas) netos (49 975) (4317) (24 621) (9546) Cobertura del flujo de caja (992) 448 (43) (1721) Impuestos a las ganancias relacionados con la cobertura del flujo de caja 211 (125) (20) 479 Conversión de moneda extranjera - 14 - (39) Otros ingresos (pérdidas) globales (781) 337 (63) (1281)Ingresos (pérdidas) globales (50 755) (3979) (24 683) (10 827) Beneficios básicos y diluidos por acción EUR(0,60) EUR(0,05) EUR(0,33) EUR(0,11) Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (básico y diluido), en millones 82,8 86,4 74,4 86,3 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados de situación financiera consolidados resumidos no auditados (Importes en miles de euros)

-0- *T (en miles de euros)30 de junio 202131 de marzo 2022ActivosActivos no corrientes Activos intangibles y fondo de comercio 155 611 155 242 Bienes y equipos 8810 8308 Activos con derecho de uso 14 009 21 923 Total de activos no corrientes178 430185 473Activos corrientes Existencias 247 054 226 117 Créditos comerciales y otros créditos 5030 5932 Otros activos 14 667 58 713 Efectivo y equivalentes de efectivo 76 760 93 527 Total de activos corrientes 343 510 384 288Activos totales521 941569 761 Recursos propios y pasivos Capital suscrito 1 1 Reserva de capital 444 951 488 022 Déficit acumulado (60 837) (70 382) Otros ingresos globales acumulados 1602 320 Total de recursos propios385 718417 961 Pasivo no corriente Disposiciones 717 750 Pasivos por arrendamiento 8786 17 032 Pasivos por impuestos diferidos 2308 5058 Total pasivo no corriente11 81122 841Pasivos corrientes Obligaciones fiscales 14 293 20 862 Pasivos por arrendamiento 5361 5116 Obligaciones contractuales 10 975 8737 Acreedores comerciales y otras cuentas pendientes de pago 43 558 42 797 Otros pasivos 50 225 51 448 Total pasivo corriente 124 412 128 959Total de pasivos136 223151 800Total de recursos propios y pasivos 521 941 569 761*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados resumidos no auditados (Importes en miles de euros)

-0- *T (en miles de euros) Capital suscrito Reserva de capital Déficit acumulado Reserva de cobertura Reserva de conversión de moneda extranjera Total de recursos propiosSaldo a 1 de julio de 2020 1 91 008 (28 232) - 1602 64 377 Ingresos netos - - (24 621) - - (24 621) Otros ingresos globales - - - (63) - (63) Ingresos generales - - (24 621) (63) - (24 683) Ampliación de capital Oferta pública inicial (denominada OPI) - 283 224 - - - 283 224 Costos de transacción relacionados con la OPI - (4550) - - - (4550) Compensación en acciones - 59 833 - - - 59 833 Saldo a 31 de marzo de 2021 1 429 514 (52 853) (63) 1602 378 201 Saldo a 1 de julio de 2021 1 444 951 (60 837) - 1602 385 718 Ingresos netos - - (9546) - - (9546) Otros ingresos globales - - - (1242) (39) (1281) Ingresos generales - - (9546) (1242) (39) (10 827) Capital emitido por el ejercicio de opciones sobre acciones - 369 - - - 369 Compensación en acciones - 42 701 - - - 42 701 Saldo a 31 de marzo de 2022 1 488 022 (70 382) (1242) 1563 417 961 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados de flujos de efectivo consolidados resumidos no auditados (Importes en miles de euros)

-0- *T Nueve meses finalizados el 31 de marzo(en miles de euros)20212022 Ingresos (pérdidas) netos (24 621) (9546) Ajustes por Amortización y depreciación 6107 6728 Costos (ingresos) financieros, netos (14 768) 702 Compensación en acciones 59 833 42 701 Gastos por impuesto a las ganancias 13 464 12 418 Variación de los activos y pasivos de explotación Aumento (disminución) de disposiciones 133 33 (Aumento) disminución de existencias (63 425) 20 937 (Aumento) disminución de los créditos comerciales y otros créditos (805) (902) Disminución (aumento) de otros activos 2526 (44 035) (Disminución) aumento de otros pasivos (3936) (509) Aumento (disminución) de las obligaciones contractuales (1083) (2239) Aumento (disminución) de los acreedores comerciales y otros acreedores (10 493) (761) Impuestos a las ganancias pagados (2684) (2620) Flujo de caja neto de (usado en) las actividades de explotación (39 751) 22 907 Gastos en bienes de equipo y activos intangibles (1555) (1702) Ingresos por la venta de bienes de equipo y activos intangibles 44 - Flujo de caja neto de (usado en) las actividades de inversión (1511) (1702) Intereses pagados (4581) (702) Ingresos por pasivos bancarios 64 990 - Reembolso de pasivos bancarios (74 990) - Reembolso de préstamos a los accionistas (171 827) - Ingresos por ampliación de capital 283 224 - Costos de preparación y transacción de la OPI (4550) - Producto del ejercicio de las opciones sobre acciones - 369 Pago del pasivo por arrendamiento (4345) (4067) Efectivo neto (usado en) por actividades de financiación 87 922 (4400)Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 46 659 16 806Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 9367 76 760Efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (18) (39)Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 56 008 93 526*T

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Contactos de relaciones con los inversoresMytheresa.com GmbH Stefanie Muenz teléfono: +49 89 127695-1919 correo electrónico: investors@mytheresa.com

Solebury Trout Deena Friedman / Maria Lycouris teléfono: +1 800 929 7167 correo electrónico: investors@mytheresa.com

Contactos de prensa para las relaciones públicas Mytheresa.com GmbH Sandra Romano celular: +49 152 54725178 teléfono: +49 89 127695-236 correo electrónico: sandra.romano@mytheresa.com

Contactos de prensa para los medios empresariales Mytheresa.com GmbH Alberto Fragoso celular: +49 152 38297355 teléfono: +49 89 127695-1358 correo electrónico: alberto.fragoso@mytheresa.com

