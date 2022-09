Comunicado de prensa de Business Wire: Nerviano Medical Sciences S.r.l.

Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS), miembro de NMS Group y empresa en fase clínica que descubre y desarrolla terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración con opción de licencia con Merck Healthcare KGaA (Merck), para el inhibidor de PARP1 de próxima generación, altamente selectivo y penetrante en el cerebro, NMS-293.

La PARP (poli (ADP-ribosa) polimerasa) es clave en la reparación del daño en el ADN y los inhibidores de la PARP han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de tumores deficientes en la reparación de la recombinación homóloga, como los cánceres de mama, ovario, próstata y páncreas con mutaciones BRCA.

NMS-293 es un inhibidor de PARP1 disponible para administración oral, diseñado para ser más selectivo con PARP1 y penetrar en el cerebro en comparación con los inhibidores de PARP de primera generación. Con su esperado perfil menor de efectos secundarios hematológicos, tiene las características esperadas para su potencial uso no solo como agente único sino también en combinación con agentes acumuladores de daño al ADN en una amplia gama de tumores. NMS-293 se encuentra actualmente en fase de desarrollo clínico temprano para el tratamiento de pacientes con tumores con mutaciones BRCA como agente único y con glioblastoma (GBM) recurrente, un tumor cerebral con una necesidad médica muy elevada, en combinación con temozolomida (TMZ).

En virtud del acuerdo actual, Merck realizará pagos anticipados (por adelantado y por el ejercicio de la opción) de hasta 65 millones de dólares a NMS. Además, NMS recibirá pagos por la consecución de determinados hitos de desarrollo, reglamentarios y comerciales y cánones escalonados sobre las ventas netas de Merck. Tras el ejercicio de la opción, NMS concederá a Merck los derechos exclusivos de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización del NMS-293.

"NMS-293 es el primer inhibidor de PARP1 de nueva generación que entra en ensayos clínicos. Con base en sus características únicas, NMS-293 tiene un fuerte potencial en combinación con una amplia variedad de agentes que acumulan daños en el ADN, como la quimioterapia, los inhibidores de la reparación del ADN o los ADC, en entornos tumorales que están excluidos de los actuales inhibidores de PARP, como los tumores cerebrales, y en los que hay una necesidad global urgente de encontrar tratamientos", declaró Hugues Dolgos, Pharm.D., director ejecutivo de NMS y de NMS Group. "NMS ha construido una plataforma única y patentada de activos de primera y mejor clase y se ha expandido a nuevas clases de objetivos como PARP con NMS-293 como nuestro buque insignia. Creemos que Merck, un líder mundial en la reparación del ADN con una huella de comercialización bien establecida, es el socio ideal para maximizar el valor de nuestro programa".

Con base en el impacto terapéutico que los inhibidores de PARP han tenido en los últimos años, creemos que este nuevo programa de PARP1, si tiene éxito, podría cubrir una importante necesidad insatisfecha para los pacientes que no responden a los inhibidores de PARP existentes con un mejor perfil de eventos adversos hematológicos", dijo la Dra. Victoria Zazulina, Jefa de la Unidad de Desarrollo de Oncología para el negocio de Salud de Merck. "El trabajo de NMS para descubrir y avanzar en este inhibidor selectivo de PARP1 de próxima generación, junto con nuestra profunda experiencia en el desarrollo de terapias que modifican los mecanismos de respuesta al daño del ADN, crea una base sólida para seguir desarrollando esta terapia en investigación para los pacientes".

Durante el período de la opción, NMS y Merck colaborarán en el desarrollo clínico del NMS-293 como monoterapia y en combinación, y NMS diseñará, patrocinará, realizará y financiará ensayos clínicos globales.

Sobre NMS-293

Sobre Nerviano Medical Sciences

Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS Srl) se centra en el descubrimiento y el desarrollo clínico de nuevas entidades químicas (NCE) de moléculas pequeñas para la oncología. Adoptamos enfoques innovadores sobre nuevos mecanismos de acción y dianas farmacológicas para ofrecer a los pacientes con cáncer medicamentos personalizados de primera y mejor calidad. Nuestra cartera de productos actuales consiste en nuevas entidades químicas originadas en nuestra plataforma de quinasas bien validada, que abarcan desde proyectos en fase preclínica hasta proyectos en fase clínica, y que se están desarrollando tanto internamente como con socios. NMS Srl combina la flexibilidad de una biotecnología con la calidad de una gran farmacéutica. Nuestro experimentado equipo directivo dirige una plantilla de profesionales altamente calificados con visión global y una amplia experiencia en investigación, descubrimiento de fármacos y desarrollo clínico. Cubrimos toda la gama de aspectos adicionales del desarrollo de fármacos a través de las empresas afiliadas a NMS Group, Accelera (AdMet) y NerPharMa (fabricación). Uno de los principales puntos fuertes es nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos inhibidores de la quinasa, de reconocido prestigio industrial, que comprende una colección química en constante evolución con una amplia cobertura de propiedad intelectual, conocimientos técnicos de descubrimiento y tecnologías que nos han permitido obtener licencias de propiedad intelectual sobre medicamentos innovadores recientemente aprobados, como el encorafenib y el entrectinib. Colaboramos con investigadores académicos y clínicos, así como con socios industriales de todo el mundo, para hacer avanzar nuestros programas desde el descubrimiento temprano hasta el desarrollo clínico de nuevos fármacos. Buscamos más colaboraciones estratégicas para desarrollar y comercializar nuestros productos en diferentes territorios, así como oportunidades de concesión de licencias de activos prometedores para su desarrollo clínico.

Sobre NMS Group

NMS Group es la mayor empresa de I+D oncológica de Italia. Más de la mitad de nuestros 400 empleados son personas altamente calificadas que se dedican a la investigación, el desarrollo y la fabricación innovadores. La plataforma de descubrimiento de inhibidores de quinasa de NMS, así como la plataforma de carga útil de conjugación de anticuerpos, son las fuerzas motrices de la innovación del grupo, lo que asegura el reconocimiento mundial de NMS en la terapia personalizada. Recientemente, el entrectinib, descubierto originalmente por NMS, es un inhibidor de la cinasa dirigido al tratamiento de los tumores sólidos dependientes de NTRK1/2/3 y ROS1 que fue licenciado a Ignyta, ahora miembro del Grupo Roche, obtuvo la aprobación para su comercialización en los principales mercados. Esto es una prueba más de la competitividad de la plataforma de descubrimiento de fármacos de NMS Group.

NMS Group tiene tres filiales. NMS S.r.l. es una empresa de investigación y desarrollo de fármacos centrada en FIC/BIC con una cartera sólida de más de una decena de proyectos contra el cáncer, tres de los cuales se encuentran actualmente en fase de desarrollo clínico temprano. Las otras dos filiales son Accelera, que es una empresa de CRO preclínica, y NerPharMa, que fabrica PA y productos farmacéuticos que respaldan los desarrollos clínicos y la comercialización.

