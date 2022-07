Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp, Inc.

NetApp (NASDAQ: NTAP), una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube, anunció hoy la disponibilidad general de Spot Security. Creado para la nube, Spot Security ofrece una solución para la evaluación y el análisis continuos de la postura de seguridad en la nube. Spot Security permite a los equipos de desarrollo y operaciones (development and operations, DevOps) y de SecOps colaborar fácilmente para identificar errores de configuración, reducir su posible superficie de ataque y garantizar el cumplimiento.

La tecnología sin agentes de Spot Security analiza las relaciones entre los recursos de la nube para proporcionar una visibilidad clara y acciones priorizadas, al determinar automáticamente la posible exposición de cada recurso de la nube y sacar a la luz amenazas de seguridad críticas en función de su impacto potencial en la organización. Estas acciones automatizadas mitigan la fatiga de las alertas y mantienen la seguridad de la infraestructura de la nube y eficiencia de los equipos de operaciones.

Con Spot Security, las organizaciones ahora pueden disfrutar de lo siguiente:

Visibilidad en 360°: con una visión clara de la postura de seguridad y las superficies de ataque, el análisis de red, el inventario de activos y el comportamiento de los usuarios de la nube, todo desde la misma consola a través de la visualización gráfica de mapas de riesgo y mapas de servicio.

Análisis priorizado en profundidad: identifica riesgos nuevos, comportamientos anormales o recursos nuevos en la nube en un instante con monitoreo y análisis continuos, lo que en última instancia proporciona objetivos claros para que los equipos de DevOps se concentren y dirijan los esfuerzos a problemas reales, eliminando así falsos positivos e incorporando seguridad en las operaciones en la nube.

Detección y reparación automáticas: detecta errores de configuración y anomalías para respaldar de manera eficiente la corrección de los riesgos de seguridad y cumplimiento en toda la infraestructura de múltiples nubes.

Cumplimiento: respalda el cumplimiento de los estándares de seguridad de la industria y las normas regulatorias, lo que permite a las empresas cumplir con sus obligaciones.

"A los ingenieros de DevOps se les pide constantemente que brinden soluciones a una amplia gama de desafíos que pueden afectar la eficiencia y las operaciones de su negocio", señaló Azzedine Benameur, director de Spot Security para Spot by NetApp. "Spot Security les proporciona a los DevOps y SecOps una solución que cumple con los requisitos críticos para garantizar la seguridad de su entorno de nube dinámico, innovando aún más el conjunto de soluciones de CloudOps de Spot by NetApp que automatizan y optimizan las operaciones en la nube".

