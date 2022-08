Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa global de software centrada en datos y dirigida por la nube, en colaboración con VMware, Inc. y Amazon Web Services (AWS), anunció hoy la disponibilidad general de Amazon FSx para NetApp ONTAP con VMware Cloud on AWS, primer y único servicio nativo de almacenamiento en la nube AWS certificado y compatible como almacén de datos complementario para VMware Cloud on AWS.

Con esta nueva solución de almacenamiento de datos, las empresas pueden trasladar cargas de trabajo que requieren datos de forma rápida, sencilla y rentable a VMware Cloud on AWS. Esto permite a las organizaciones escalar el almacenamiento en la nube independientemente de la computación en la nube para optimizar los costos, implementar nuevas aplicaciones modernas con la velocidad y la escalabilidad de la nube y maximizar el valor de sus inversiones en TI existentes. Además, las organizaciones pueden obtener acceso a los beneficios de administración, protección y eficacia de datos enriquecidos de ONTAP utilizados por casi veinte mil clientes de VMware que se ejecutan localmente en la actualidad.

"Nuestra sólida relación, integración profunda e innovación conjunta con VMware y AWS alcanza otro hito, lo que ayuda a que sea más fácil para las organizaciones mover de manera eficiente las cargas de trabajo empresariales a la nube", indicó Phil Brotherton, vicepresidente de Soluciones y Alianzas en NetApp. "Los clientes de VMware que se ejecutan en el almacenamiento local de NetApp o que no es de NetApp ahora pueden acceder a los servicios y características de almacenamiento en la nube pública de clase empresarial de ONTAP, todos ejecutándose en AWS, como el primer almacén de datos complementario certificado y compatible para VMware Cloud on AWS".

"La mayoría de las empresas hoy en día ejecutan cargas de trabajo en una plataforma VMware. Ya sea en las instalaciones o en VMware Cloud on AWS, quieren poder aprovechar la coherencia en las operaciones y la arquitectura", comentó Narayan Bharadwaj, vicepresidente de Soluciones en la nube de VMware. "AWS, NetApp y VMware brindan a los clientes la flexibilidad de comprar y configurar el almacenamiento en la nube independientemente de la computación para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones empresariales. Nuestra coinnovación permitirá a los clientes mover cargas de trabajo empresariales a la nube, a fin de optimizar costos y de escalar mejor sus entornos".

Los nuevos beneficios de esta oferta certificada y respaldada incluyen mejoras:

-- Velocidad: Migre cargas de trabajo locales basadas en vSphere que demandan datos con NetApp o almacenamiento que no sea de NetApp a VMware Cloud on AWS con menor complejidad, aprovechando la migración uniforme de VMware a VMware para cargas de trabajo combinadas con la velocidad, el rendimiento y la simplicidad de ONTAP a través de Amazon FSx para NetApp ONTAP.

-- Control de costos: Escale el cómputo de VMware Cloud independientemente del almacenamiento en la nube a favor de optimizar el costo a escala en las cargas de trabajo exigentes combinadas con las funciones de eficiencia en datos abundantes de ONTAP para controlar el costo a escala, incluida la deduplicación, la compresión, la compactación y el aprovisionamiento ligero.

-- Eficacia: Aproveche las inversiones existentes en recursos centrados en VMware, incluidas las personas, los procesos y las tecnologías locales y en la nube para lograr la coherencia de las operaciones.

Además, los socios de NetApp, VMware y AWS pueden beneficiarse de esta innovación al expandir sus ofertas actuales en VMware Cloud de varias maneras:

-- Desbloquee nuevos negocios para cargas de trabajo híbridas y nativas de la nube eliminando las barreras de costos en favor de migrar cargas de trabajo empresariales a través de computación en la nube y almacenamiento en la nube del tamaño adecuado.

-- Expanda los servicios en la nube existentes para ayudar a los clientes a planificar, diseñar, implementar y optimizar soluciones empresariales híbridas y nativas de la nube en cargas de trabajo que requieren datos.

-- Reduzca el riesgo de sus clientes a través de soluciones en la nube integradas y compatibles de NetApp y VMware para ayudar a los clientes a migrar, ampliar o proteger las cargas de trabajo empresariales a la nube con confianza.

"Como proveedor multimarca líder de soluciones de TI de pila completa, nuestros clientes confían en nosotros al brindar soluciones y servicios que los ayuden a administrar sus cargas de trabajo con mayor requerimiento de datos", manifestó Troy Brick-Margelofsky, líder del equipo de infraestructura digital en CDW. "Con Amazon FSx para NetApp ONTAP como un almacén de datos certificado y compatible para VMware Cloud, ahora podemos ayudar a los clientes a mover cargas de trabajo a la nube de manera rápida y eficaz, lo que les ahorra tiempo, dinero y recursos con el beneficio adicional de la integración con el portafolio completo de NetApp."

Amazon FSx para NetApp ONTAP proporciona almacenamiento compartido completamente administrado en AWS con las populares capacidades de acceso y administración de datos de ONTAP. La solución permite a las organizaciones migrar fácilmente aplicaciones y ejecutarlas en AWS, con los flujos de trabajo de almacenamiento de nivel empresarial y las capacidades de administración de datos de ONTAP, independientemente de su proveedor de almacenamiento local.

El almacén de datos complementario Amazon FSx para NetApp ONTAP en VMware Cloud on AWS ya está disponible.

