Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), una compañía global de software centrada en datos y dirigida por la nube, anunció hoy la disponibilidad general de Spot PC, la solución de escritorio como servicio (Desktop-as-a-Service, DaaS) en la nube administrada, con seguridad, automatización, observabilidad y optimización diseñada para la nube pública y para las necesidades de los entornos de trabajo remotos y distribuidos de hoy.

Disponible a partir de hoy, Spot PC brinda a los proveedores de servicios administrados (MSP) y a sus clientes una solución de escritorio en la nube optimizada para la seguridad, la privacidad y la eficiencia de la infraestructura, con precios predecibles para reducir las cargas generales de soporte y permitir que el personal existente entregue y soporte muchos más escritorios, lo que aumenta la rentabilidad.

Con la rápida aceleración de los entornos de trabajo híbridos, las organizaciones se han visto obligadas a hacer evolucionar su infraestructura de TI para admitir entornos de trabajo remotos, crear equipos distribuidos y habilitar oficinas híbridas mientras navegan por los problemas de la cadena de suministro y las amenazas de seguridad cibernética.

Pero las soluciones más comunes disponibles para entregar escritorios remotos, basadas en la infraestructura de escritorio virtual (virtual desktop infrastructure, VDI) tradicional, nunca se diseñaron para la nube pública y, por lo tanto, requieren un esfuerzo significativo para la administración, gestión y resolución de problemas. Como resultado, las ofertas de escritorio remoto actuales conllevan importantes cargas operativas, pueden llevar mucho tiempo y ser complejas de configurar, migrar y administrar, y son costosas de implementar y operar.

"Los proveedores de servicios y las empresas de hoy en día requieren las herramientas y soluciones adecuadas creadas para la nube para una eficiencia óptima de sus recursos", afirmó Anthony Lye, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Nube Pública de NetApp. "Con Spot PC, estamos equipando a los MSP y a las empresas para llevar al mercado soluciones de escritorio en la nube diferenciadas y rentables para satisfacer la creciente demanda de sus clientes y permitirles ofrecer experiencias de trabajo remoto flexibles, seguras y adecuadas para una variedad de usuarios en múltiples ubicaciones y regiones".

Spot PC ofrece una solución integral como servicio para estos desafíos, lo que permite que los MSP y las empresas proporcionen escritorios en la nube seguros, confiables y totalmente optimizados para satisfacer una amplia gama de necesidades.

Spot PC proporciona a los MSP y a las empresas la capacidad de:

-- Entregar escritorios en la nube con velocidad, flexibilidad y agilidad en múltiples ubicaciones y regiones para respaldar una amplia gama de tareas para usuarios informáticos técnicos y de conocimiento

-- Asegurarse de que los entornos de escritorio en la nube cumplan con los requisitos de seguridad, disponibilidad y rendimiento sin sobrecargar al personal de TI

-- Proporcionar una estructura de costos predecible al utilizar inteligencia artificial pendiente de patente y optimización automatizada de aprendizaje automático

"Estamos muy entusiasmados con Spot PC y los beneficios y la automatización que nos brindará a nosotros y a nuestros clientes", manifestó Derek Anderson, presidente de Biztek Solutions. "Vemos a Spot PC como la solución ideal para escritorios seguros y alojados en la nube que permitirán a las empresas adoptar entornos de trabajo remotos e híbridos que escalan fácilmente con su negocio".

"Trabajar con NetApp ha significado que Cloud PC como servicio se haya convertido en una perspectiva emocionante para que nuestros clientes disfruten de Spot PC, combinado con soporte completo para el escritorio virtual y la suite ofimática que utilizan nuestros clientes", señaló Peter Beglan, director ejecutivo de Cloud PC Ltd y HyCloud Ltd. "Estamos tan seguros de que esta solución combinada de escritorio virtual será bien recibida en el Reino Unido que ya hemos hecho planes para comenzar a ofrecer Cloud PC como servicio en el mercado europeo".

Spot PC está disponible desde hoy mismo, directamente desde NetApp para empresas y proveedores de servicios con una estructura de precios fijos por usuario por mes.

Recursos adicionales:

-- Página de productos Spot PC

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube que permite a las organizaciones liderar con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa brinda sistemas, software y servicios en la nube que permiten a las organizaciones ejecutar sus aplicaciones de manera óptima desde el centro de datos a la nube, ya sea que se desarrollen en la nube, se trasladen a la nube o creen experiencias propias similares a las de la nube en sus instalaciones. Con soluciones que funcionan en diversos entornos, NetApp ayuda a las organizaciones a crear su propia estructura de datos y a entregar de forma segura los datos, los servicios y las aplicaciones correctos a las personas adecuadas, en cualquier momento y lugar. Para más información, ingrese a www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que figuran en www.netapp.com/TM son marcas registradas de NetApp, Inc. Los nombres de otras empresas y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005465/es/

Contacto

Contacto con los medios de comunicación: Kenya Hayes NetApp kenya.hayes@netapp.com

Contacto con los inversores: Lance Berger NetApp lance.berger@netapp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.