Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), una empresa global de software centrado en datos y dirigido a la nube, anunció hoy que ha concretado la adquisición de Instaclustr, un proveedor de plataformas líder de bases de datos de código abierto totalmente administradas, canales de datos y aplicaciones de flujo de trabajo proporcionadas como servicio.

La adquisición de Instaclustr es un paso más en una serie de adquisiciones estratégicas que NetApp está realizando para proporcionar un conjunto integral de ofertas para operaciones en la nube (CloudOps). Las operaciones en la nube (CloudOps) comprenden las actividades, las herramientas y los procesos que mantienen el óptimo funcionamiento de las aplicaciones nativas en la nube y la infraestructura subyacente. Las ofertas de CloudOps de NetApp complementan sus servicios de datos y su infraestructura de almacenamiento multinube líderes en la industria, además de permitir que los propietarios de aplicaciones superen una amplia variedad de desafíos de aplicaciones en la nube con un único proveedor.

"NetApp ofrece una de las carteras de nube híbrida y multinube más convincentes de la industria. La cartera de servicios de aplicaciones de datos en la nube de Instaclustr se está adoptando rápidamente para crear aplicaciones en la nube modernas. Los servicios ahora se basarán en las capacidades de protección y resiliencia de datos insuperables de nuestras ofertas de almacenamiento en la nube, las capacidades de optimización continua de la infraestructura en la nube de la cartera de Spot y la observabilidad detallada de nivel de servicio de Cloud Insights", dijo George Kurian, director ejecutivo de NetApp. "Con estas capacidades, juntos les permitiremos a los clientes crear, implementar y administrar aplicaciones en la nube con mucha mayor rapidez, facilidad y rentabilidad".

Las adquisiciones estratégicas de NetApp, tales como Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt y ahora Instaclustr, han hecho que Spot by NetApp sea una plataforma convincente para aplicaciones en una nube y en múltiples nubes: optimización continua, automatización, monitoreo y seguridad combinados con experiencia en la implementación y operación de aplicaciones de código abierto, entregadas como servicio, en las nubes públicas y privadas para darles a los clientes más nube con menos costos y menos complejidad.

Recursos adicionales

-- Lea el blog: https://www.netapp.com/blog/instaclustr-acquisition-paves-netapp-paas

-- Más información sobre Instaclustr en: https://www.instaclustr.com/

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube que permite a las organizaciones liderar con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa brinda sistemas, software y servicios en la nube que permiten a las organizaciones ejecutar sus aplicaciones de manera óptima desde el centro de datos a la nube, ya sea que se desarrollen en la nube, se trasladen a la nube o creen experiencias propias similares a las de la nube en sus instalaciones. Con soluciones que funcionan en diversos entornos, NetApp ayuda a las organizaciones a crear su propia estructura de datos y a entregar de forma segura los datos, los servicios y las aplicaciones correctos a las personas adecuadas, en cualquier momento y lugar. Para más información, ingrese a www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que figuran en www.netapp.com/TM son marcas registradas de NetApp, Inc. Los nombres de otras empresas y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Declaración de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de EE. UU. de 1995.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios esperados de la transacción, las descripciones de la estrategia futura de NetApp y su impacto en los clientes. Los resultados reales, incluso con respecto a las perspectivas comerciales de NetApp, podrían diferir materialmente, debido a varios factores, entre otros: la capacidad de NetApp de integrar satisfactoriamente el personal y los activos adquiridos; la respuesta a la adquisición por parte de los clientes, empleados y socios; los beneficios reales de la transacción para clientes y socios; la capacidad de retener personal clave; y la capacidad de NetApp de hacer realidad sus objetivos estratégicos y operativos más amplios. Estos y otros factores igualmente relevantes se describen en los informes y documentos que presentamos periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los factores descritos en la sección titulada "Factores de riesgo" en nuestros informes presentados más recientemente en los Formularios 10-Q y 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005255/es/

Contacto

Contactos con los medios: Chris Drago chris.drago@netapp.com

Kenya Hayes kenya.hayes@netapp.com

Contacto con los inversores: Lance Berger lance.berger@netapp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.