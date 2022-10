Comunicado de prensa de Business Wire: Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de productos médicos y terapéuticos novedosos para abordar las necesidades insatisfechas de médicos y pacientes afectados por lesiones en los nervios periféricos, anunció hoy actualizaciones organizativas y financieras clave.

Evan Tzanis ha sido designado en el puesto de director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo. El Sr. Tzanis se ha desempeñado en el puesto de vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo desde que se incorporó a Neuraptive en 2019, y seguirá respondiendo a Robert Radie, presidente y director ejecutivo. El Sr. Tzanis ha liderado la empresa desde una empresa enfocada en los análisis preclínicos hasta una empresa de fase clínica con dos IND activos terminados y dos estudios clínicos de fase 2 en curso con la designación Fast Track. También, el Sr. Tzanis ha desempeñado una función integral guiando a la empresa a través de transiciones organizativas importantes y de recaudación de fondos.

Además, la empresa ha contratado a Seth Schulman, M.D. como director médico bajo la supervisión del Sr. Tzanis. El Dr. Schulman, anteriormente, había sido consultor de la empresa. El Dr. Schulman es un desarrollador de medicamentos experimentado que lideró funciones de gran responsabilidad en la investigación clínica entre 2004 y 2019 en las empresas farmacéuticas Wyeth y Pfizer. En 2014, el Dr. Schulman se convirtió en director de excelencia e innovación en ciencias clínicas de la Unidad Comercial de Global Innovative Pharma. Antes de unirse a Wyeth Pharmaceuticals, el Dr. Schulman fue nefrólogo pediátrico en el Hospital de Niños de Filadelfia (Children's Hospital of Philadelphia, CHOP) y Profesor adjunto de Pediatría y Cirugía de la Facutad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. El Dr. Schulman ha supervisado directamente los ensayos clínicos y varias aprobaciones de productos en múltiples áreas terapéuticas, entre las que se incluyen neurología.

"La designación del Sr. Tzanis como director operativo reconoce su exitosa trayectoria en generar equipos de alto desempeño y lograr sólidos resultados", expresó Robert Radie, presidente y director ejecutivo de Neuraptive. "Su amplia función incluye la supervisión y la gestión de fabricación, aseguramiento de calidad, operaciones reguladoras y otras funciones clave internas de la empresa".

"El Dr. Schulman es científico físico y líder en materia clínica y operativa con una amplia experiencia en la supervisión y dirección de los estudios clínicos de investigación y desarrollo de principio a fin. Me complace tenerlo como parte del equipo de Neuraptive. La designación del Sr. Tzanis y la contratación del Dr. Schulman están en consonancia con el progreso continuo de la empresa hacia la presentación eventual del NDA para su programa líder, NTX1-001".

Finalmente, la empresa brindó una actualización financiera con la conversión de toda deuda anterior en patrimonio neto. Se convirtieron más de $7,5 millones de bonos en acciones preferidas, dado que la empresa cumplió ciertos criterios desencadenantes. En la actualidad, la empresa no tiene ninguna deuda pendiente.

Acerca de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. es una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de productos médicos y terapéuticos novedosos para abordar las necesidades insatisfechas de médicos y pacientes afectados por lesiones en los nervios periféricos. La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Para más información, visite www.neuraptive.com.

