Comunicado de prensa de Business Wire: Nexeo Plastics

Nexeo Plastics, líder mundial en la distribución de resinas termoplásticas, se complace en anunciar que publicará una serie de videos informativos en Internet para ayudar a todos los clientes, especialmente a los diseñadores y procesadores, a dominar el ciclo del producto. Este instructivo se ofrece en Internet, en asociación con Routsis Training.

Nexeo Plastics se propone ayudar a resolver los problemas técnicos de los clientes, al tiempo que impulsa soluciones innovadoras. El primer video, Cálculo de la deflexión repentina y su relación con la curva de tensión del material,ya se puede ver en Routsis Training Videos | Nexeo Plastics.

La Directora de Marketing Digital de Nexeo Plastics, Lindsay Bosnjak, señaló: "Nuestros clientes quieren más información técnica sobre el desarrollo de aplicaciones, la selección de materiales, la optimización de procesos y la resolución de problemas. Buscan soluciones en Internet, orientadas a estas capacidades y Nexeo Plastics se esfuerza por proporcionarles la capacidad de resolver sus desafíos técnicos y de materiales. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus puntos débiles y que tenemos los recursos para apoyarlos".

El equipo técnico de Nexeo Plastics puede asistir a los clientes en una variedad de propósitos, desde diseñar una aplicación, probar nuevos materiales, buscar sugerencias de materiales alternativos o ayuda con su proceso de producción.

Con décadas de experiencia técnica, el equipo de asistencia técnica de Nexeo Plastics puede ayudar a los clientes a tener éxito en el mercado actual, tan complejo. Desde el concepto hasta la comercialización, el equipo técnico trabaja junto a los clientes en la selección de materiales, pruebas y resolución de problemas, optimización de procesos y desarrollo de aplicaciones.

Nexeo Plastics es un distribuidor de resinas termoplásticas líder en el mundo, que representa productos de calidad de proveedores de primera clase y sirve a una clientela diversa en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia. Desde la asistencia en la selección de materiales hasta la identificación de soluciones para la cadena de suministro y el inventario, vamos más allá de la logística tradicional para prestar servicios de valor añadido en muchos sectores, como el de la automoción, la atención médica, el embalaje, el cableado y la impresión 3D, entre otros. Más información en www.nexeoplastics.com.

