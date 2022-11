Comunicado de prensa de Business Wire: Nexign

Nexign, proveedor líder de soluciones para la digitalización y sistemas de soporte empresarial (BSS), lanza una nueva solución OSS para centralizar la recopilación y transformación de datos de red. Nexign Mediation representa una plataforma de bajo código que agrega datos de varios equipos de red y otras fuentes. Permite a los proveedores de servicios de comunicaciones aumentar la seguridad, la velocidad y la flexibilidad de la recopilación y el análisis de los flujos de datos para su posterior uso en la facturación y el análisis. Nexign Mediation también permite ampliar rápidamente otros tipos de datos, formatos, fuentes y sistemas de consumo mediante la expansión de un conjunto de complementos ya preparados. La plataforma puede procesar más de 1,5 eventos facturables xDR al día y es compatible con los casos de uso 5G.

"Cada día, las redes de los operadores procesan miles de millones de eventos: los datos proceden de equipos de red distribuidos, de diversas ubicaciones y en diferentes formatos. Los CSP pueden aprovechar esta información utilizando soluciones de TI que puedan analizar con rapidez grandes volúmenes de datos, enriquecerlos y entregarlos a los sistemas consumidores", comenta Maxim Nartov, director corporativo de Nexign. "Nexign Mediation es una plataforma flexible y escalable que ayuda a los operadores a recopilar y analizar los datos para utilizarlos en la resolución de tareas empresariales".

La plataforma Nexign Mediation ofrece a los usuarios una herramienta visual de arrastrar y soltar para crear y ejecutar nuevos escenarios de datos. Al mismo tiempo, el sistema de monitorización incorporado ayuda a seguir el rendimiento de la plataforma y a notificar rápidamente al operador los problemas que se detecten. Nexign Mediation funciona tanto con flujos en línea como fuera de línea. También puede adaptarse a las necesidades del cliente durante el proceso de implementación.

Nexign Mediation utiliza un planteamiento de bajo código que minimiza la necesidad de participación de los desarrolladores para la configuración y el soporte. Asimismo, la plataforma utiliza bases de datos de código abierto para reducir el costo total de propiedad. Nexign Mediation cumple con los estándares internacionales 3GPP y TM Forum y funciona con todo tipo de redes, incluidas 2G-5G, PSTN, VoIP, DSL, FTTX y GPON. Es compatible con la integración y distribución continuas (o CI/CD pipeline), la creación de paquetes de software estandarizados (o containerization) y el escalado.

Acerca de Nexign:

Nexign, con más de 30 años en el mercado, apoya la transformación digital de empresas de todo el mundo. Para ello, la firma ofrece sistemas BSS convergentes para operadores de telecomunicaciones y soluciones vanguardistas diseñadas para avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y habilitar ecosistemas digitales. Trabajamos para fortalecer las asociaciones con nuestros clientes ofreciéndoles productos novedosos basados en tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el campo de las TI y las telecomunicaciones. Para más información, visite: www.nexign.com.

