Comunicado de prensa de Business Wire: Nexo

El Consejo de Administración de NEXO ha asignado hoy otros $50 millones a la iniciativa de recompra de la empresa, que lleva tiempo en marcha. Esta aprobación permite a la institución líder en activos digitales regulados recomprar discrecional y periódicamente su token NEXO nativo en el mercado abierto. Este desarrollo viene como una continuación de la anterior recompra de $100 millones que Nexo completó a principios de este año, en mayo.

"La asignación de $50 millones adicionales a nuestro plan de recompra es el resultado de nuestra sólida posición de liquidez y de la capacidad y disposición de Nexo para impulsar sus propios productos, token y comunidad, junto con sus iniciativas hacia el exterior de inyectar liquidez en la industria", comentó Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente de Nexo.

"En estas desafiantes condiciones de mercado, el token NEXO se ha movido consistentemente con los likes (me gusta) de BTC y ETH, demostrando que, proporcionalmente, la demanda de nuestro activo nativo sigue siendo fuerte. Ahora mismo, nuestros inversores y clientes necesitan un terreno sólido sobre el que caminar, y nuestra tercera recompra de tokens asegura esta estabilidad agregada mientras salimos de la última montaña rusa del mercado", agregó.

El nuevo programa de recompra de $50 millones, que comienza inmediatamente, está previsto que se complete en seis meses, dependiendo de las condiciones del mercado. Todos los tokens recomprados se colocarán en la Reserva de Protección al Inversor (IPR) establecida en la cadena de Nexo con la siguiente dirección ERC-20: 0x1C433CBF4777e1f0dCe0374d79aaa8ecDC76B497. De acuerdo con la dedicación a la transparencia de la empresa, la comunicación mensual sobre la entrada de tokens recomprados a esta dirección se compartirá a través del sitio web de Nexo y otros canales oficiales.

En el momento de la recompra, cada tramo de tokens está sujeto a un periodo de bloqueo de 12 meses. Una vez que el plazo de bloqueo haya caducado, los tokens recomprados podrían dedicarse al pago de intereses diarios en tokens NEXO y a inversiones estratégicas a través de fusiones de tokens con esquemas de adquisición de derechos aplicables para garantizar los intereses de los titulares de los tokens.

Para proporcionar un impulso auxiliar al programa, los ingresos de los pares de token NEXO en la plataforma de intercambio nativa de la plataforma y el crédito colateralizado del token NEXO se reinvertirán directamente en la recompra. Como siempre, el Consejo de Administración de Nexo puede asignar presupuestos adicionales para futuras recompras de acuerdo con el crecimiento de la empresa y las condiciones del mercado.

Como la tercera recompra del token NEXO, este programa es parte de una tradición de años de iniciativas centradas en tokens diseñados para reforzar la utilidad y la liquidez del token NEXO. Con tres exitosas ediciones de Nexonomics, cada una de las cuales ha incorporado nuevos y mejorados mecanismos de tokenomics, el programa de Lealtad, Ganar en NEXO, un Voto de Gobernanza para la plataforma, y otros, Nexo continúa desarrollando su token con la utilidad como su eje. Con el tiempo, la industria de las criptomonedas ha demostrado que son los proyectos y los activos ricos en esas aplicaciones reales los que prosperan.

Mientras que la volatilidad ha prevalecido en el mercado y una tendencia bajista ha forzado a muchas empresas de criptomonedas a salir del negocio, Nexo se mantiene firme, como lo demuestra su auditoría en tiempo real única en la industria. La empresa está trabajando para proporcionar alivio a la industria, ofreciendo liquidez a los jugadores en dificultades y participando en la consolidación del espacio a través de su expansiva caja de fusiones y adquisiciones. Además, Nexo es una de las pocas empresas que ha continuado e, incluso, ampliado sus planes de contratación y retención de personal, con un aumento del 200% de su plantilla en los últimos 12 meses, al tiempo que invierte en nuevos e importantes productos, que la empresa tiene previsto lanzar en las próximas semanas.

Acerca de Nexo

Nexo es la principal institución de activos digitales regulados en el mundo. La misión de la empresa es maximizar el valor y la utilidad de las criptomonedas al ofrecer un servicio de plataforma de intercambio avanzado con más de 400 pares de mercado, Instant Crypto Credit Lines? con eficiencia fiscal, una suite de alto rendimiento Earn Crypto Interest, y sofisticadas capacidades de negociación y OTC, al tiempo que proporciona el seguro de custodia de primer nivel y la seguridad de grado militar de Nexo Wallet. Nexo ha procesado más de $100.000 millones para más de 5.000.000 de usuarios en más de 200 jurisdicciones. Visite nexo.io para obtener más información.

