Comunicado de prensa de Business Wire: Nexon America Inc.

Mabinogi, el MMORPG de fantasía gratuito de Nexon, comienza la temporada de invierno con dos eventos muy importantes. Con el nombre "NEXT", estas actualizaciones del juego en dos partes, incluyen crecimiento del personaje renovado y nivelación más rápida, además de tutoriales revisados y mejoras en la interfaz de usuario durante noviembre ¡y también la introducción de talentos arcanos en diciembre!

Mabinogi, Nexon America's fantasy life MMORPG (Graphic: Business Wire)

Blaanid, el entusiasta espíritu de la memoria, preparó un nuevo tutorial para todos los Milletians, logrando que subir de nivel y realizar misiones en Mabinogisea más rápido! Y las búsquedas cambiaron para que ahora te recompensen por completar las misiones de Generation. En esta actualización de la obra maestra de Mabinogi, la línea de misiones original de la generación 1-3 se renovó para brindar una experiencia amigable a los jugadores nuevos, junto con la capacidad de repetir las misiones a los que ya son jugadores.Mabinogi¡Los jugadores nuevos y antiguos de Mabinogi encontrarán que la experiencia inicial es todavía más amigable! Estas actualizaciones, junto con otros elementos como las mejoras en las pruebas de avance de Dan y los cambios de equilibrio en las habilidades de Renown, Grandmaster y Crusader, están diseñadas para mejorar drásticamente la experiencia de nivelación desde el principio hasta la mitad del juego para todos los Milletians.

Recompensas de memorias

-- Crecimiento continuo: el camino perfecto hacia el crecimiento es el Brave Boost de Blaanid, que te brindará: Habilidades entrenadas por Talento Armas mejoradas y reformadas Soporte para bolsos de mascotas y muñecas ¡y más!

-- Habilidades y beneficios esenciales: ¡Blaanid preparó más obsequios para los nuevos Milletians! Tus estadísticas aumentan a medida que completas cada diario de memorias Libro de recuerdos Etapa 1~4 Velocidad de movimiento +2%~8% Todas las estadísticas +1~4 ¡+1~4 AP adicionales en Rebirth!

Enlace de memorias

-- ¡Podes obtener esta habilidad completando el segundo diario de memorias en las búsquedas Brave Boost de Blaanid! La habilidad te permite una conexión del alma con las mascotas. Podes usar las mascotas para provocar a tu enemigo. A medida que las mascotas aumentan de nivel y de habilidad, las estadísticas de defensa y protección de las mascotas y del jugador aumentan proporcionalmente

Sumado a estas mejoras, se reorganizaron las misiones que actualmente solo muestran las misiones esenciales y también se mejoró el entrenamiento de habilidades: se requieren menos puntos de entrenamiento y se gana más EXP para lograr rápidamente habilidades de alto rango. Por último, Mabinogieliminó el entrenamiento CP, lo que significa que los niveles de los monstruos ya no son importantes para tus requisitos de entrenamiento. En esta actualización, se mejoraron otros cambios como teletransportarse a Moon Gate y Mana Tunnels, para facilitar que los jugadores nuevos y antiguos atraviesen el mapa mundial.

En la segunda parte de la actualización "NEXT" que se lanzará en diciembre, Mabinogipresentará nuevos talentos híbridos, ¡fusionando dos estilos de talento en un solo paquete devastador! ¡Preparate para experimentar el poder todopoderoso del Elemental Knight o la habilidad conmovedora del Harmonic Saint cuando llegue la próxima actualización Arcana en diciembre!

¡Por estas razones y muchas más, tu "NEXT" MMORPG debe ser Mabinogi!

Para obtener más información sobre Mabinogi, visita la web oficial website y sigue @MabiOfficial en Twitter para conocer las últimas actualizaciones.

SobreMabinogihttp://mabinogi.nexon.net/

Lanzado en 2008, Mabinogi es un mundo MMORPG gratuito e inmersivo donde te esperan aventuras místicas. Se pueden crear héroes inspirados en el anime con miles de opciones de personalización, como peinados, rasgos faciales y atuendos y seleccionar entre docenas de talentos que van desde pistoleros y arqueros profesionales hasta músicos, sastres y cocineros. Los jugadores pueden disfrutar del juego en sus propios términos, tomando el peligroso camino de un aventurero o construyendo un próspero negocio utilizando habilidades comerciales únicas.

Sobre Nexon America Inc.https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una extraordinaria experiencia en juegos online free-to-play (gratis online) y soporte de juegos en vivo, tomando los puntos fuertes de NEXON Co. Ltd. ("Nexon") y los aplica para un público exclusivamente occidental. Nexon America mantiene desde hace más de una década franquicias icónicas como MapleStory yMabinogi, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, empleando su enfoque de "el jugador es lo primero", al tiempo que diseña las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

