Comunicado de prensa de Business Wire: Nexon America Inc.

El desarrollador y editor de juegos líder, Nexon, anuncia una colaboración global entre dos queridas franquicias: ¡la sensación de carreras de karts móviles gratuitas KartRider Rush+ y Sonic the Hedgehog, el personaje más icónico de SEGA, se reúnen por primera vez en un equipo de proporciones épicas!

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220428006165/es/

Nexon America KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog Collaboration (Graphic: Business Wire)

¡Los propios Dao y Bazzi de KartRider se unen al erizo más rápido del universo, Sónico, en una carrera para recolectar todos los fragmentos! Una vez recolectados, los fragmentos se pueden intercambiar por artículos exclusivos en el juego. ¡Al completar misiones diarias en nuevos eventos temáticos de Sónico, los corredores también pueden ganar un kart de Sónico temporal o un kart de Sónico permanente que permanecerá como un corredor seleccionable indefinidamente!

El evento de tiempo limitado KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog se llevará a cabo hasta el 30 de junio. ¡No se quede atrás!

Para obtener más información sobre la colaboración KartRider Rush+ X Sonic, visite kartrush.nexon.com y siga a @KRRushPlus en Twitter para obtener más información.

Redes sociales:Twitch / Facebook / Twitter / Instagram/YouTube / Discord

Material de prensa:AQUÍ

Acerca de SEGA CORPORATIONhttps://www.sega.co.jp/en/index.html

SEGA CORPORATION tiene su sede en Tokio, Japón, líder mundial en entretenimiento interactivo tanto dentro como fuera del hogar. La compañía ofrece una variedad de contenidos de juegos para consolas, PC, dispositivos inalámbricos que incluyen planificación, desarrollo, ventas y operación, y máquinas recreativas que incluyen planificación, desarrollo y ventas. Además, proporciona contenido de juegos desarrollado por estudios en países de todo el mundo a través de bases editoriales globales.

Acerca de KartRider Rush+https://kartrush.nexon.com

Basado en el popular fenómeno de los juegos en línea, KartRider, KartRider Rush+ es un juego móvil gratuito de carreras de karts que ofrece toda la acción de carreras de su homónimo en dispositivos iOS y Android. Con magníficos gráficos en 3D, KartRider Rush+ofrece a los jugadores pistas, karts y modos de juego robustos, al igual que su contraparte en línea, que se adapta a todos los niveles, desde principiantes en carreras hasta campeones de derrape.

Acerca de Nexon America Inc.https://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. ("Nexon") y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220428006165/es/

Contacto

Brian Klotz Nexon America pr@nexon.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.