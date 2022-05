Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ, una compañía internacional de servicios de información, anunció hoy el lanzamiento de NielsenIQ Activate; una solución de software como servicio (SaaS) que permite a los minoristas acelerar las oportunidades de ingresos gracias a los medios de comunicación minoristas y los conocimientos completos de los clientes que activan a los compradores con ofertas promocionales personalizadas.

NielsenIQ Activate consta de aplicaciones específicas para crear audiencias híper orientadas, administrar las ofertas y anuncios y hacer mediciones integrales. Con esta herramienta SaaS, que forma parte de la plataforma NielsenIQ Connect, los minoristas estarán en condiciones de generar ingresos sostenibles mediante la monetización de sus activos de medios minoristas en los canales físicos y digitales. Además, los minoristas podrán impulsar la credibilidad de las marcas y disponer de los conocimientos que necesitan para captar la atención de sus clientes, actuar en base a esos conocimientos y medir la rentabilidad de sus actividades en todos los canales.

"Nos hemos comprometido a continuar con nuestro legado definiendo el próximo siglo de la medición de los datos del consumidor y del comercio minorista", afirmó Xavier Facon, Director Global de Medios de Comunicación para el Comercio Minorista de NielsenIQ. "NielsenIQ Activate reúne en una sola plataforma la capacidad de conseguir una visión granular de los clientes en todos los canales y de reunir información sobre los riesgos y las oportunidades de los anuncios. Esto permitirá a los minoristas lanzar fácilmente campañas basadas en la creación de audiencias predictivas y recopilar mediciones sobre el impacto de los anuncios en todos los canales, además de ser consonante con los socios de la marca".

Reconociendo que cada minorista es diferente, NielsenIQ Activate ofrece a los minoristas la capacidad de tomar los medios de comunicación minoristas a nivel interno, con la flexibilidad para integrarlos en sus ecosistemas individuales. Además, los minoristas podrán construir personas y audiencias precisas con miles de atributos de los clientes, recabar información centrada en el cliente en diversos canales para mejorar las decisiones, acortar los plazos de lanzamiento y medición de los compromisos personalizados de los clientes en tiempo real, a través de medios propios y externos y alinearse con las marcas en las necesidades de los clientes para aprovechar al máximo la monetización de datos y medios.

"NielsenIQ está ampliando su crecimiento a nivel global y construyendo una base sólida para el próximo siglo de medición del sector del consumo y el comercio minorista; será un siglo rápido, ágil y conectado", comentó David Johnson, Presidente Global de Comercio Minorista de NielsenIQ. "El mercado está evolucionando y nuestro trabajo es asegurarnos de que la industria de la medición evolucione con los tiempos. Como empresa líder de servicios de información a nivel mundial en esta industria, somos diligentes a la hora de representar con precisión los rápidos cambios en el panorama del comercio minorista y las diversas necesidades de nuestros clientes".

Gracias a la combinación de las capacidades de las recientes adquisiciones, Precima y CiValue, NielsenIQ Activate puede sustentar las capacidades de personalización que enriquecen las capacidades principales de NielsenIQ, en las que la industria minorista confía para tomar decisiones críticas y experiencias personalizadas. NielsenIQ continúa siendo un campeón del cambio a través de sus productos para el comercio minorista y sus programas de colaboración, permitiendo a los minoristas y a las marcas aumentar su cuota de mercado mediante el uso de datos e información de los clientes en tiempo real y dotándoles del conjunto adecuado de activaciones para actuar en función de estos datos y poder medirlos.

"Las soluciones simples e intuitivas de CiValue y Precima aprovechan la tecnología de vanguardia y la poderosa ciencia de los datos que en combinación con la medición del rendimiento global de NielsenIQ, realmente acercará a los minoristas con los fabricantes de CPG", subrayó Beni Basel, cofundador y director general de CiValue. "Ninguna otra plataforma puede ayudar a los minoristas y a las marcas a colaborar para aumentar el valor del cliente con una plataforma de IA simple e intuitiva que pone a sus clientes en el centro de las decisiones estratégicas".

