Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ BASES, el líder mundial en el desarrollo de nuevos productos e innovaciones, se complace en anunciar la introducción de un avance en la forma en que se prueban, seleccionan y optimizan los productos gracias a BASES Creative Product AI. Para crear BASES Creative Product AI se han utilizado más de 100 modelos y algoritmos, lo que ha dado lugar a un motor de inteligencia artificial capaz de predecir el rendimiento e identificar nuevas formas de optimizar los productos.

El lanzamiento de BASES Creative Product AI supone un importante avance para la próxima generación de herramientas que permiten a los clientes desarrollar nuevos productos atractivos para los consumidores. BASES Creative Product AI es una herramienta que ha sido entrenada mediante pruebas con consumidores en 35 países, en las que se han evaluado más de 11 000 productos del mercado para captar los gustos de los consumidores, los perfiles sensoriales y los datos demográficos. NielsenIQ sigue mejorando las capacidades de BASES Creative Product AI con la adición de nuevos productos al motor de inteligencia artificial cada semana.

"BASES Creative Product AI es el mayor avance en el desarrollo de productos en más de 60 años", afirmó Chris Sinclair, director global de Optimización de Productos de NielsenIQ BASES. "Nuestros clientes están descubriendo nuevas formas creativas para mejorar la formulación de los productos, algo que no se podía hacer anteriormente. Es un enfoque más inteligente, ágil, rentable y creativo para hacer formulaciones de productos que deleiten a los consumidores".

Los estudios de optimización de BASES Creative Product AI pueden realizarse con tan solo 20 muestras por producto analizado, lo que permite ahorrar costos de investigación y desarrollo y aumentar la eficiencia mientras se utilizan los conocimientos de las categorías globales de alimentos y bebidas. Además, las optimizaciones pueden ejecutarse para productos individuales en hasta 35 países, con lo que se elimina la extensa fase de investigación y se obtienen resultados en tan solo un par de semanas.

Para tener éxito en el mercado actual es necesario contar con una visión dinámica para competir en el vertiginoso sector minorista. Con más de 40 años de experiencia, BASES es el patrón oro para la conceptualización, la evaluación de productos y su optimización.

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa de cartera de Advent International, posee operaciones en más de 90 mercados y cubre a más del 90 % de la población mundial. Para más información, visite NielsenIQ.com.

Relaciones con la prensa Norteamérica: Gillian Mosher (gillian.mosher@nielseniq.com) Latinoamérica: Ari Rodriguez (ari.rodriguez@nielseniq.com) Asia Pacífico: Tarini Mathur Kaul (tarini.mathurkaul@nielseniq.com) Europa: Julia Mayer (julia.mayer@nielseniq.com). China: Hana Hu (hana.hu@nielseniq.com)

