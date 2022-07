Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ tiene el agrado de anunciar a los destinatarios de los séptimos premios NielsenIQ BASES Design Impact Awards 2022 para la industria de envasado de productos de consumo (CPG). La competencia global reconoce y celebra los mejores rediseños de envases de su clase y los impactos comerciales que logran para sus empresas. Entre los ganadores de este año se encuentran marcas que ofrecieron envases innovadores y creativos, con conceptos de diseño que reflejaron visión de marca e hicieron más fácil la experiencia del comprador.

Sesenta marcas enviaron rediseños de envases, y el equipo de NielsenIQ BASES utilizó los datos del sistema Retail Measurement Sales (RMS) propietario de la empresa para identificar cuáles fueron las que demostraron un aumento en las ventas después del lanzamiento de los nuevos diseños de envases. Además de evaluar los datos de RMS, NielsenIQ realizó una encuesta de comportamiento de 15.000 compradores para evaluar los aspectos individuales de la experiencia del comprador. Se evaluó cada producto para determinar si presentaba un paquete atractivo visualmente y fácil de identificar, que le permitiera a los consumidores encontrar el producto en las góndolas y motivarlos a concretar la compra. Los resultados revelaron a 10 ganadores en distintas categorías de CPG, con excelentes diseños y un aumento mensurable en las ventas.

"Nuestro equipo está encantado de apoyar y promover a marcas inspiradoras que aportan envases novedosos y de diseño espléndido que estimulan el crecimiento y el éxito económico de las marcas", afirmó Andrea Fraboni, vicepresidenta y lídere global de soluciones de diseño de BASES de NielsenIQ. "Los ganadores de este año personifican la forma en que un rediseño de envase efectivo puede ayudar a transformar y elevar el rendimiento neto de una marca. Estas empresas lo hicieron bien, y estamos muy entusiasmados por mostrar sus increíbles logros".

Los ganadores del premio NielsenIQ BASES Design Impact Award 2022* son los siguientes:

-- Pan integral en rebanadas L'usine (Empresa principal: Almarai; país: Arabia Saudita)

-- Cerveza bajas calorías Coors (Empresa principal: Molson Coors Beverage Company; agencia de diseño: Soulsight; país: Estados Unidos)

-- Bebidas Brooke's Oros (Empresa principal: Tiger Brands; agencia de diseño: Just Design; país: Sudáfrica)

-- Chocolate Cadbury Old Gold (Empresa principal: Mondelez International; agencia de diseño: Bulletproof; país: Australia)

-- Bebida energizante Lucozade (Empresa principal: Suntory; país: Reino Unido)

-- Café Nescafé Artesano (Empresa principal: Nestlé; país: Colombia)

-- Té de hierbas SSENSE (Empresa principal: SSENSE; agencia de diseño: Pigeon; país: Canadá)

-- Chocolate Turin (Empresa principal: Mars; país: México)

-- Desodorantes Speed Stick y Lady Speed Stick (Empresa principal: Colgate-Palmolive; agencia de diseño: Dragon Rouge BZ; país: México)

-- Papas fritas Lay's (Empresa principal: PepsiCo; agencia de diseño: PEP Global Design Team; país: Sudáfrica)

Más información sobre nuestras soluciones de investigación de diseño de envases, el premio NielsenIQ BASES Design Impact Award y los aprendizajes que dejaron los ganadores de este año en la página web del premio BASES Design Impact Award.

*Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos titulares. No debe interpretarse ninguna afiliación ni patrocinio de forma explícita o implícita.

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa de cartera de Advent International, posee operaciones en más de 90 mercados y cubre a más del 90 % de la población mundial. Para más información, visite NielsenIQ.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220721005162/es/

Contacto

Prensa Gillian Mosher Gillian.Mosher@nielseniq.com 647-282-9714

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.