Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

Hoy, NielsenIQ publicó "El clima cambiante de la sostenibilidad" (The Changing Climate of Sustainability), un nuevo informe centrado en el impacto del cambio climático en la industria de bienes de consumo envasados. En los próximos cinco años, se prevé que la gobernanza y los costos, obligarán a los fabricantes, marcas y minoristas a transformarse y comprometerse con modelos de negocio reales y sostenibles para mitigar el riesgo a corto y largo plazo.

"La sostenibilidad ha estado en la agenda corporativa durante algún tiempo, como una prioridad de combustión lenta en la que algunas empresas han tomado decisiones proactivas para adelantarse al resto y otras han adoptado un enfoque de esperar y ver", afirma Regan Leggett, líder de previsión de NielsenIQ. "La explosión de los costos de la energía, las pérdidas de cosechas y la interrupción de la cadena de suministro están obligando a las empresas a preparar los modelos de negocio existentes para el futuro o a soportar la incertidumbre y el aumento de los costos".

En medio de los desafíos de la cadena de suministro, las presiones inflacionistas y la cautela en las intenciones de gasto de los consumidores, en el informe se indica que los consumidores están más informados sobre la sostenibilidad y exigen que las empresas actúen y rindan cuentas. En el nuevo informe se abordan áreas clave, como:

-- Cómo la explosión de los costos está transformando los modelos de negocio existentes debido al impacto del cambio climático.

-- Cómo el aumento de la gobernanza y la regulación está impulsando la sostenibilidad.

-- Cómo el sentimiento de los consumidores está pasando de ser algo agradable a una nueva base fundamental en su toma de decisiones.

-- ¿Qué papel desempeñan las distintas partes interesadas para impulsar la agenda de la sostenibilidad? ¿En quién confían los consumidores? ¿Y de qué manera pueden las empresas ayudar a los consumidores a tomar decisiones más sostenibles?

-- ¿Cómo será el futuro de la sostenibilidad para los minoristas, las marcas, los consumidores y el gobierno?

-- ¿Qué medidas deben tomar las empresas ahora para cumplir con los objetivos y compromisos futuros de los gobiernos?

"Los consumidores quieren que se les ayude a vivir y consumir de forma sostenible; sin embargo, no todas las empresas tienen prácticas sostenibles", afirma Nicole Corbett, vicepresidenta de Thought Leadership de NielsenIQ. "Durante la última década, los consumidores han estado pidiendo una revolución ecológica que no se ha materializado, y el lavado ecológico y la inacción de las marcas y los minoristas ha dejado a los consumidores con diferentes niveles de confianza en estas partes para cumplir".

El clima cambiante de la sostenibilidad ha llegado a un momento crítico, y los próximos cinco años traerán un cambio dramático a medida que las empresas se transformen para satisfacer las nuevas demandas, directrices y realidades de hacer negocios. La acción auténtica de las empresas proactivas y genuinas tendrá una ventaja estratégica mientras las industrias se apresuran a cumplir con los requisitos y a imponer esfuerzos sostenibles.

Para conocer los últimos datos del informe, visite: https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/the-changing-climate-of-sustainability-has-reached-a-critical-moment/.

